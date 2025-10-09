Noticias de Freeport: Se jubila el juez Hauser, evento gratuito de trituración de documentos y decoración de calabazas

Read in English

Citadel y Saint Joseph Village

Citadel Healthcare ha anunciado que Ascension Living Saint Joseph Village en Freeport ahora operará como The Citadel at Saint Joseph Village. Saint Joseph Village tiene una larga trayectoria de atención en la comunidad de Freeport y, con los recursos adicionales de Citadel Healthcare, seguirá brindando atención de calidad posterior a hospitalización, rehabilitación y apoyo a largo plazo.

The Citadel at Saint Joseph Village trabajará a través de Citadel para fortalecer resultados y apoyar a residentes en su recuperación y necesidades a largo plazo, combinando el enfoque de Citadel Healthcare en la pericia clínica con la atención personalizada.

Con una presencia creciente en todo Illinois, Citadel Healthcare es reconocida como una aliada comprometida con la comunidad. Cada centro está diseñado para fomentar un entorno de apoyo donde las y los residentes puedan concentrarse en recuperarse y retomar su vida cotidiana con confianza. Para más información, visiten www.citadelhealthcare.com o el enlace incluido en la versión impresa de este episodio (www.citadelhealthcare.com/saint-joseph-village).

Wine and Witches

¡Hoy jueves es el día conocido como Wine and Witches en el centro de Freeport! De 4:00 a 9:00 p. m., reúnan a sus mejores amistades “fantasmas” y duendecillos y únanse a los comercios del centro para una noche de compras y “pociones” deliciosas. Habrá entretenimiento interactivo y performático durante todo el evento con presentaciones de danza, caricaturas, música en vivo y mucho más.

Wine & Witches es un evento gratuito, pero pueden comprarse boletos VIP que incluyen una bolsa especial con obsequios y ofertas en comercios del centro. Para el evento también estará vigente el Freeport Festival District, que permite a quienes asisten llevar sus bebidas de cualquier restaurante o bar mientras recorren las tiendas participantes. El registro para obtener vaso de degustación y pulsera es en Rootz & Branchez, 101 West Main Street. La experiencia VIP puede comprarse en línea registrándose en www.greaterfreeport.com/events o en la página de eventos de Greater Freeport Partnership en Facebook.

El juez Hauser se jubila

Tras 20 años en el estrado, el Honorable James Hauser anunció que se jubilará con efecto en diciembre de 2026. Es juez residente del 15.º Circuito Judicial de Illinois —que incluye los condados de Stephenson, Carroll, Jo Daviess, Lee y Ogle— y se ha desempeñado como juez presidente para el Condado de Stephenson. Fue elegido en noviembre de 2016 para cubrir la vacante creada por la jubilación de la Honorable Theresa Ursin.

Habrá elecciones primarias en marzo para encontrar su reemplazo, seguidas por la elección general en noviembre. Ya ha presentado candidatura para la futura vacante el abogado Judd Thruman, del bufete Fishburn, Whiton and Thruman Attorneys at Law en Freeport. Thruman se graduó de Orangeville High School y ejerce la abogacía desde hace 20 años. Vive en McConnell con su esposa y tienen dos hijos adultos. Integra juntas de negocios financieros locales y también ha ejercido funciones en la Cámara de Comercio de Freeport.

El alguacil del Condado de Stephenson, Steve Stovall, busca la reelección

El alguacil Steve Stovall anunció oficialmente que buscará la reelección para un segundo mandato como alguacil del Condado de Stephenson.

Stovall dijo que servir a la población del Condado de Stephenson como alguacil desde diciembre de 2022 ha sido el honor de su vida. Agregó que, aunque cree que se logró mucho en su primer mandato, aún queda por hacer. Durante ese período, lideró un importante proceso de modernización en la oficina del alguacil.

Evento gratuito de trituración de documentos

El representante estatal John Cabello, de Machesney Park, y la líder de la minoría en la Cámara de Illinois, Tony McCombie, organizan un evento gratuito de trituración de papel en Freeport este sábado 11 de octubre en el Estacionamiento B de Highland Community College, de 9:00 a. m. a mediodía.

Las y los legisladores recomiendan a la ciudadanía aprovechar este evento para desechar de forma segura documentos en papel que contengan información personal sensible, incluidos historiales médicos desactualizados o documentos financieros. El evento es gratuito y está abierto a todas y todos los residentes de los Distritos 89 y 90 de la Cámara.

Los estantes están vacíos en The Salvation Army

Los estantes están bastante vacíos en The Salvation Army y necesitan su ayuda. Artículos de especial necesidad incluyen: cereales; galletas que no se derritan; galletas saladas; verduras enlatadas (especialmente maíz, zanahorias y arvejas/chícharos); sopas enlatadas (incluidas variedades “chunky”, crema de pollo, crema de champiñón, sopa de pollo con fideos y sopa de verduras); papas deshidratadas y enlatadas; y pastas.

Las donaciones pueden entregarse en 106 West Exchange Street, frente a la Corte del Condado de Stephenson. También pueden hacer donaciones en efectivo que The Salvation Army utilizará para comprar víveres en la URL incluida en la versión impresa de este episodio de FREEPOD (https://centralusa.salvationarmy.org/freeport/).

The Salvation Army también solicita con urgencia donaciones de abrigos de invierno, gorros, guantes, manoplas y bufandas para cubrir las necesidades comunitarias ante los días fríos que se acercan. Asimismo, buscan personas voluntarias para tocar la campana en la próxima temporada navideña; quienes voluntaricen cumplen un papel esencial en la recaudación de fondos de fin de año. Pueden inscribirse en línea en www.registertoring.com.

Consejos de tecnología para personas mayores

La tecnología actual puede ser un reto para muchas personas, y el Senior Resource Center de Freeport está aquí para ayudar con Tech Time, una nueva serie de clases de tecnología diseñadas específicamente para personas mayores. Las sesiones estarán a cargo de Ed Alderman, propietario de The Computer Tutor, con años de experiencia enseñando a utilizar la tecnología con facilidad y confianza.

Son cinco clases con temas que abarcan problemas comunes de computadoras, iPhones y iPads, teléfonos Android, uso seguro de internet y correo electrónico, y gestión de fotos digitales y almacenamiento en la nube. Tech Time brindará a quienes asistan las herramientas y la confianza que necesitan para aprovechar mejor la tecnología en su vida diaria. La lista de fechas de las clases se incluye en la versión impresa de este episodio; la primera, Common Computer Problems, será el viernes 17 de octubre, de 1:30 a 2:30 p. m.

Las sesiones son gratuitas, pero el cupo es limitado y se requiere inscripción previa. Para inscribirse, llamen al Senior Resource Center al 815-235-9777 o escriban a awalker@srcntr.org. Se pide a las y los participantes que lleven sus propios dispositivos. Todas las clases se dictarán en el Senior Resource Center, 206 E. Stephenson Street, Freeport.

Evento familiar de Hope Wins

Hope Wins organizará otra cena con aprendizaje a través de su grupo de apoyo para madres y padres, RISE, de 5:00 a 7:00 p. m. el próximo jueves 16 de octubre en Grace Episcopal Church de Freeport. Linsey McDanel (se pronuncia Mic DÁN-el) y su equipo prepararán una comida casera para niñas, niños y personas adultas que asistan. Después de la comida, las y los peques realizarán una actividad mientras las madres y los padres escuchan una presentación educativa y conversan con otras familias que enfrentan situaciones similares. Escriban a hopewins20237@gmail.com o visiten www.hopewinsfreeport.org para información e inscripción.

YMCA Run Stephenson County es el próximo sábado

La YMCA del Noroeste de Illinois realiza su tercera Run Stephenson County con carreras de 5K, 10K y Medio Maratón el sábado 18 de octubre, con salida y llegada en Richland Creek Trailhead en Orangeville. Es el único 10K y medio maratón en un radio de 45 millas; los más cercanos se realizan en Rockford.

Para participar o ser voluntariado, visiten www.runsignup.com y busquen “Run Stephenson County”, o sigan el enlace en la versión impresa de este episodio (https://runsignup.com/Race/IL/Orangeville/RunStephensonCounty). Este evento forma parte de la campaña anual de la YMCA que ayuda a otorgar becas para todos sus servicios. Para más información, contacten a la YMCA del Noroeste de Illinois al 815-235-9622 o consulten su página de Facebook. Ese es el 815-235-9622.

Clase Safe Sitter Essentials en FHN

FHN ofrece la clase Safe Sitter Essentials con RCP este sábado 11 de octubre, de 9:00 a. m. a 3:30 p. m., en FHN Memorial Hospital. La clase prepara a estudiantes de 6.º a 8.º grado para mantenerse a salvo cuando están en casa sin personas adultas o cuando cuidan a niñas y niños. El curso de un día cuesta 50 dólares, e incluye el manual del estudiante Safe Sitter Essentials, tarjeta de finalización y práctica básica de RCP. Se requiere inscripción y puede realizarse fácilmente en www.fhn.org/safesitter. Hay ayuda financiera disponible para quienes cumplan los requisitos. Para más información sobre la clase o las becas, llamen al 815-599-6707. Ese es el 815-599-6707.

Decoración de calabazas en la Biblioteca Pública de Freeport

¡El otoño llegó a la Biblioteca Pública de Freeport junto con su concurso anual de Decoración de Calabazas de Personajes de Libros! Este año han añadido una categoría para adolescentes para que toda la familia participe en la diversión. Las personas adultas también están invitadas a demostrar su talento artístico decorando una calabaza. Lleven su calabaza a la biblioteca antes de este sábado 11 de octubre para inscribirla y, luego, pasen del 15 al 25 de octubre para votar por su favorita.

La semana que viene…

Amity’s Attic nos recuerda que, aunque cerraron a principios de esta semana, ya reabrieron para las temporadas de otoño e invierno con muchos hallazgos excelentes para explorar mientras apoyan a Amity’s Daycare and Learning Center con sus compras.

Si mañana o el sábado tienen hambre, el puesto de brats de Cub Foods este fin de semana estará atendido por simpatizantes del Freeport Lions Club. Estarán viernes y sábado de 11:00 a. m. a 5:00 p. m. con brats, hamburguesas, hot dogs y sándwiches de lomo.

Como siempre, no olviden los Mercados de Agricultores mañana por la mañana, tanto en el centro de Freeport como cerca de Higher Grounds, en el extremo sur de la ciudad, así como en Lena (https://www.stephensoncountyfarmersmarket.com/vendors).

Si buscan algo que hacer esta semana o cualquier semana, visiten el sitio de Greater Freeport Partnership en www.greaterfreeport.com y hagan clic en “weekly events” para ver una lista completa de muchos más eventos de entretenimiento y gastronomía en todo el Condado de Stephenson. También pueden suscribirse al boletín mensual de la Ciudad de Freeport en www.cityoffreeport.org. En la versión impresa de FREEPOD incluimos enlaces a ambos.

También queremos recordarles que estamos disfrutando mucho las excelentes entrevistas en profundidad que pueden escuchar cada semana en FREEPOD, y estamos seguros de que a ustedes también les encantarán si aún no las siguen. La entrevista de esta semana, por ejemplo, presentó al anfitrión de FREEPOD y TimBeck2, Tim, “volviéndose un poco murciélago” con Adam Moderow para conversar sobre la población de murciélagos en general y qué hacer si alguno decide “visitar” su casa. La entrevista, que se emitió por primera vez el martes, está disponible en línea y puede escucharse en cualquier momento.

El próximo martes, el anfitrión Alan Wenzel conversará con Hester Bury, responsable de desarrollo, y Yvette Sellers, gerente de Relaciones con Agencias del Northern Illinois Food Bank. El Banco de Alimentos abastece a despensas, comedores comunitarios, guarderías, escuelas y otros programas infantiles en una zona de 13 condados del norte de Illinois. Solo en el Condado de Stephenson, sus servicios suministran frutas y verduras frescas, carnes congeladas, productos lácteos y alimentos no perecederos a más de 8.000 personas al mes y cerca de 900.000 al año. Su sitio, www.SolveHungerToday.org, ofrece más información sobre su labor, y recientemente fueron las y los beneficiarios de la donación de 12.000 dólares de 100 Women Who Care of Stephenson County. Esta conversación se publicará al mediodía del martes 14 de octubre y estará disponible para escucharla en ese momento o en cualquier momento después en nuestro sitio o en su plataforma de pódcasts favorita.

Para terminar…

