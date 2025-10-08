La sequía ha regresado al Medio Oeste. Los agricultores dicen que podría dañar sus cosechas

Read in English

Los agricultores de muchas partes del Medio Oeste vuelven a enfrentarse a la sequía mientras cosechan maíz y soja.

Los climatólogos dicen que las condiciones secas aparecieron rápidamente a fines del verano, cuando la lluvia dejó de caer antes de la cosecha. La sequía se produce tras lluvias de primavera y verano superiores a lo normal en algunas partes de la región.

Gran parte de Missouri, Illinois, Indiana, Michigan y Ohio se encuentran en sequía moderada o severa, según el Centro Nacional de Mitigación de Sequías. Pequeñas zonas de Missouri y Ohio se encuentran en condiciones de sequía extrema.

Centro de Mitigación de Sequías de EE. UU., Universidad de Nebraska-Lincoln Mapa reciente de monitoreo de sequía en EE.UU.

Austin Pearson es el climatólogo del Centro Climático Regional del Medio Oeste, ubicado en Purdue University en Indiana. Dice que la región va a necesitar mucha más lluvia para salir de estas condiciones secas.

"Va a costar bastante tiempo salir de esta escena de sequía continua, especialmente considerando lo rápido que comenzó", dijo Pearson.

Dijo que algunas partes de Indiana están 10 pulgadas por debajo de los niveles normales de precipitación este año. Actualmente, más del 90% de Indiana se encuentra en condiciones secas o en condiciones de sequía.

Josh Boxell es un agricultor de sexta generación en Indiana,

aproximadamente a una hora de Indianápolis. Cultiva maíz y soja, y aunque hasta ahora las condiciones secas no han afectado demasiado a sus rendimientos, le preocupan los incendios y la cosecha irregular en sus campos.

"La soja que hemos estado cortando ha dado buenos resultados", dijo. "Pero son muy inconsistentes en todo el campo... Así que, hay algunas preocupaciones de ese tipo. Puedes ver los riesgos que se avecinan y haces todo lo posible para mitigarlos".

El maíz resiste bien la sequía antes de la cosecha. Menos lluvia ayuda a secar los cultivos mientras ya están en el campo. Esto significa que los agricultores no tendrán que gastar tiempo ni dinero en secarlo ellos mismos.

Pero la soja es más susceptible a la sequía. Pueden madurar de manera desigual en el campo, lo que podría ocasionar trabajo extra para los agricultores que preparan los granos para la venta. Pero los agricultores como Boxell hacen todo lo posible para prepararse para condiciones desfavorables.

"Plantamos [soja de] diferentes maduraciones para intentar distribuir el riesgo", explicó Boxell. "Dependiendo del clima, al menos podremos alcanzar algunos promedios en los rendimientos. Entonces, algunos de nuestros cultivos de maíz y soja recibirán más lluvia que otros, y solo esperamos que, al final, todo se equilibre y podamos tener una cosecha decente".

Boxell dijo que sus vecinos agricultores están principalmente preocupados por el riesgo de incendios en sus campos. Maquinaria de cosecha que se calienta demasiado, un quemadero en el patio o una colilla de cigarrillo pueden provocar incendios que, sobre todo cuando sopla el viento, pueden ser devastadores. Hubo informes de incendios en campos de Illinois y de un incendio en una cosechadora de Wisconsin la semana pasada.

Cortesía de Josh Boxell El agricultor Josh Boxell está preocupado por los incendios en los campos y en las cosechadoras cuando la temporada de cosecha llega a ser tan seca.

Además de los productores de cultivos, los productores de ganado son algunos de los más afectados en los períodos de sequía.

Zack Leasor es el climatólogo del estado de Missouri. Dijo que los pastos para el ganado se han secado y los estanques de agua están en algunos de los niveles más bajos que los productores hayan visto en décadas. Leasor dijo que los productores están recurriendo a sus reservas de heno de invierno, lo que está bien por ahora, pero podría significar problemas más adelante.

"No les preocupa quedarse sin heno este invierno", dijo Leasor, "pero es una situación en la que tendrán que estar libres de sequía para la próxima primavera, o de lo contrario podrían tener preocupaciones si todavía viéramos sequía en la primavera".

Condiciones de sequía:

Estas condiciones de sequía otoñal están empezando a volverse comunes en la región.

El climatólogo del estado de Illinois, Trent Ford, enfatizó que no hay dos sequías iguales, pero los expertos pueden comenzar a identificar algunos patrones.

"Lo que la mayoría de las evaluaciones climáticas han demostrado es que vemos un aumento en estos eventos de sequía agudos, de corto plazo, pero potencialmente impactantes, sobre todo en toda la zona central y oriental del Medio Oeste", dijo Ford.

Las sequías interanuales pueden ser como el efecto bola de nieve. Ford dijo que si no hay suficientes precipitaciones en el invierno o la primavera, los problemas del año anterior pueden agravarse en el año siguiente.

Pearson enfatizó que la baja humedad y las altas temperaturas también pueden provocar que cualquier lluvia que caiga se seque rápidamente. Lo llamó un efecto subibaja. Ocurre cuando la región ve alguna mejora con una o dos lluvias, pero puede revertirse con rapidez.

"Quizás caiga una pulgada de lluvia en una semana determinada, y apenas llega a las primeras pulgadas de la tierra", dijo Pearson. "Una vez que empiezas a mirar a mayores profundidades, empiezas a ver la falta de humedad".

Ford señaló que partes del sureste de Missouri, el oeste de Kentucky y el sur de Illinois están sufriendo una sequía severa o extrema, a pesar de que estaban experimentando un año húmedo casi récord hasta junio.

"Se necesitan meses para entrar en una sequía. Por lo general, se necesitan semanas o meses para salir de una sequía", dijo Ford. "Por lo tanto, si hay una lluvia fuerte, no nos va a sacar de una sequía, pero puede tener un impacto. Lo que nos gustaría ver son tres, cuatro o cinco meses de condiciones consistentemente más húmedas".

El Servicio Meteorológico Nacional predice precipitaciones por debajo de lo normal para gran parte de la región en su pronóstico de 30 días.

Este artículo fue producida en asociación con Harvest Public Media , una colaboración de salas de redacción de medios públicos en el Medio Oeste y las Grandes Llanuras. Informa sobre los sistemas alimentarios, la agricultura y las cuestiones rurales.

Traducido por Jessica Arzate