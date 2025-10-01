La policía identifica a dos personas encontradas muertas el martes en un hogar de Sycamore y hace un arresto

Read in English

La Oficina del Sheriff del Condado de DeKalb ha identificado a las dos personas encontradas muertas el martes en un hogar de Sycamore y realizó un arresto en el caso.

Según una declaración de la Oficina del Sheriff, Gary A. Schmidt, de 60 años, y Holly S. Schmidt, de 59 años, fueron encontrados muertos, aparentemente debido a un traumatismo contundente. La oficina forense realizará una autopsia el miércoles para confirmar la causa de la muerte.

Kevin A. Schmidt, de 35 años, quien también vivía en eñ hogar, fue arrestado y acusado de cuatro cargos de asesinato en primer grado. Está detenido en la cárcel del condado de DeKalb en espera de una audiencia judicial.

El hogar está ubicado en la cuadra 1300 de Oakland Drive en Sycamore. Un familiar llamó a la policía el martes a las 8:40 a.m. para solicitar una verificación de estado de sus familiares.

Cuando la policía llegó, encontraron los cuerpos en la casa. Las escuelas de Sycamore fueron puestas en un confinamiento temporal el martes por la mañana mientras la policía respondía a la solicitud.

Como parte de la investigación, la policía dice que se localizó un vehículo faltante de la casa en Rockford. La Oficina del Sheriff del Condado de Winnebago inició una parada de tráfico en un vehículo y el conductor fue detenido.

El caso continua en investigación. Se insta a cualquier persona que tenga información a llamar a la Oficina del Sheriff del Condado de DeKalb al 815-895-2155 o a Crime Stoppers al 815-895-3272 o crimestoppers@dekalbcounty.org

Traducido por Carlos Loera.