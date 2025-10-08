Luces brillantes y arte inmersivo llenarán el centro de Aurora este mes

Read in English

El festival de luces de la ciudad de Aurora vuelve de nuevo pero esta vez con más luces.

El primer LUMENAURA de Aurora tuvo lugar el año pasado. Este festival interactivo de lu y sonido alumbró una zona específica del centro de Aurora. Jon Zaghloul, gerente de comunicaciones de la ciudad, dijo que el espectáculo de luces de este año se ampliará.

"Ya sea que estés caminando por Broadway, la Ruta 25 de Illinois hasta River Street al otro lado del centro de la ciudad," dijo Zaghloul, "habrá instalaciones de luces por todos lados y más instalaciones, lo cual es muy emocionante. Y permite que más personas pasen más tiempo en el centro de la ciudad y disfruten de una agradable interacción con todas estas diferentes obras de arte".

Zaghloul dijo que basándose en los comentarios de los residentes, el festival es una semana más corto de lo que era. Dijo que quieren tener un mayor impacto en menos tiempo.

"Estamos presentando a todos estos artistas internacionales y nacionales", dijo Zaghloul. "Así que, en realidad, cuando hablamos del tema y nos ponemos a pensar, probablemente no haya ningún otro lugar donde puedas ver todas estas diferentes obras de arte, del Reino Unido, de Hungría, de Estados Unidos, Canadá también, todo en un lugar".

Una empresa con el nombre Monochronicle, un estudio de arte y diseño urbano, trabajó con la ciudad para traer artistas nacionales e internacionales.

Los espectadores tendrán la oportunidad de experimentar la narración de historias de los nativos americanos, la banda de covers de los 80 Sixteen Candles y Motown Nation.

Zaghloul agregó que el evento también ofrece accesibilidad.

"El noventa por ciento de las obras de arte que vamos a poner en exhibición son accesibles para personas con discapacidades. "Y luego, durante el finde del festival, también habrá una especie de espacio relajante para quienes tienen mayor sensibilidad sensorial".

Dijo que habrá un intérprete de lengua de señas y algunas de las instalaciones incluirán descripciones de audio.

LUMENAURA de este año comienza el 10 de octubre y se extenderá hasta el 26 de octubre. El fin de semana del festival será del 10 al 12 de octubre.

Traducido por Carlos Loera