El Elgin Fringe Festival introdujo a la ciudad al arte alternativo

Read in English

Imagina estar presente en un festival de arte y de repente formar parte de la misma creación artística. Eso es precisamente lo que les sucedió a algunos de los participantes del Elgin Fringe Festival, un festival de arte vanguardista que tomó lugar recientemente.

Un bailarín cambiaba posiciones y cada vez que esto sucedía el público generaba un ruido distinto con la voz y otros instrumentos.

Percolate - Creative Moves fue una de las tantas exposiciones presentes en el festival. Es una exposición interactiva que resultó ser un ensayo y presentación para el público, en el que se contaba a Andrew Ross.

"Creo que varias de las exposiciones no interactúan con el público," dijo Ross. "Pero tal vez una que otra interactúe con el público, pero no creo que de esta forma."

Las exposiciones estaban esparcidas por algunos edificios del área del centro de Elgin.

Nick Mataragas, director artístico del festival, pasaba tiempo en Side Street Arts. Él dijo que el festival de este año era como un reajuste.

"Estamos en un momento donde varios de los artistas están volviendo a salir finalmente de su caparazón," agregó Mataragas. "¿Sabes? Se perdió mucho durante la pandemia del Covid, como sucedió también con las artes escénica, que de alguna forma se ralentizaron. Así que ahora estamos en esta fase donde la gente se siente lista para salir y formar parte de actividades".

Yvonne Boose Nick Matarangas parado enfrente al Elgin Side Street Studio Arts.



Derek Lee Miller, un artista de Minneapolis, estaba sentado en una banca frente al estudio. Su espectáculo Bay Creek está programado para más tarde en la noche. Es un espectáculo de temática de terror que toma lugar en el centro-oeste del estado de Illinois donde él creció.

Miller compartió un fragmento del guion de su espectáculo de narración oral.

"Don no te puede ayudar", dijo. "Nadie puede hacerlo. Donde sea que haya ido mi papá no lo puedes seguir. Y aunque lo pudieras hacer, realmente no quisieras".

Philip Gonzales es también de Minneapolis. El título de su espectáculo es un juego de palabras.

"Mi espectáculo está titulado Trust Exercizes Exorcises (La confianza exorcita no ejercita), y alrededor del 90% es improvisado", explicó Gonzales. "Es la historia de mi experiencia en el teatro durante mis años de la escuela secundaria, los sucesos traumáticos y los graciosos que... No sé. Es difícil referirse a los sucesos traumáticos, la gente piensa que el espectáculo será algo serio, pero en realidad es una comedia".

Miller ha participado en festivales de arte alternativo en su lugar de origen, pero esta es la primera vez que participa en el festival de Elgin.

Miller dijo que participar en un festival como este elimina la necesidad de intermediarios.

"Como artistas, somos libres de exponer lo que nos guste, siempre y cuando sea legal. Así, no tenemos que darle cuentas a un comité de directores, de un teatro o de eventos de recaudación de fondos, ni a cualquiera que se pueda llegar a ofender si hacemos algo riesgoso, diferente o desafiante", dijo Miller.

Debido a esto, dijo, el público prueba su suerte al elegir ser partícipes del espectáculo.

"Tira los dados...a ver qué sucede, ya que uno de los peores espectáculos que he visto en mi vida fue en uno de estos festivales, y uno de los mejores que he visto en mi vida también lo fue. En si no sabes qué te espera al entrar, pero siempre es una aventura", dijo Miller.

Mientras tanto, otro tipo de exhibición se llevaba a cabo en el Elgin Artspace Lofts. Un grupo de gente en un área poca iluminada estaba de pie mientras escuchaba melodías.

Yvonne Boose

"La meta de lo alternativo es pensar fuera de lo común. El pensar es algo medio extraño, medio oscuro, a veces puede ser de forma subversiva, pero al mismo tiempo hay alegría en ello", dijo Dominique Hadley, fotógrafa y pintora.

Hedley nunca ha participado en el Elgin Fringe Festival, pero sí ha sido parte de otros eventos en la ciudad.

"Hay un sentido de comunidad", dijo ella. "Así que es un festival en el cual puedes ver a todos representados de una manera u otra".

Este año el festival incluyó un musical de la comunidad LGBTIQ+ acerca de una aventura de circo, una comedia de ciencia ficción, y un espectáculo que hablaba de las fiestas de revelación de sexo.

Traducido por Yaritza Salgado