El Departamento de Salud de Illinois recomienda vacunas contra la COVID para todos los adultos

SPRINGFIELD – El Departamento de Salud Pública de Illinois ha recomendado que todos los adultos se vacunen contra la COVID-19 este otoño a pesar de las pautas federales que redujeron el grupo de personas recomendadas para la vacuna.

IDPH publicó una orden permanente el martes que recomienda la vacuna contra la COVID-19 para todos los niños entre seis y 23 meses; niños de 2 a 17 años que tienen un riesgo subyacente o viven en un hogar con otra persona quien tiene un alto riesgo de sufrir complicaciones gaves por COVID-19; cualquier niño cuyos padres quieran que se vacunen; personas quienes estén embarazadas, que tienen planes de estar embarazadas o en posparto; y todos los adultos.

La recomendación contradice las nuevas y confusas directrices de los Centros para el Control y la Prevención Enfermedades (CDC) que recomiendan vacunas sólo para personas de 65 años o mayores. Una reciente votación del panel asesor de la CDC permitió que las personas menores de 65 años recibieran la vacuna después de ser informadas de los riegos y beneficios de la vacuna, dejando de requerir que las personas obtengan una receta para recibir la vacuna.

Las últimas recomendaciones de Illinois siguen a la votación del lunes del Comité Asesor de Inmunización del estado sobre el asunto.

"Las recomendaciones de IDPH, hechas en consulta con nuestro Comité Asesor de Inmunización, garantizarán que los residentes puedan protegerse a sí mismos y a sus familiares durante esta próxima temporada respiratoria", dijo el director del IDPH, Dr. Sameer Vohra, en un comunicado. "Además, la orden permanente adjunta permitirá a los residentes acceder a la vacuna contra la COVID-19 en farmacias locales y otras instalaciones de cuidado de salud".

El gobernador JB Pritzker también emitió una orden ejecutiva a principios de este mes que requiere que el IDPH emita sus propias pautas para las vacunas este otoño en medio de la incertidumbre sobre lo que recomendaría el gobierno federal.

"En un momento en que el gobierno federal está abandonando su responsabilidad de brindar una orientación clara y basada en la ciencia, Illinois está al frente", dijo Pritzker en un comunicado. "Illinois continuará brindando a los proveedores y a las familias de todo nuestro estado la información y el acceso que necesitan para protegerse contra enfermedades".

La orden permanente del IDPH permite a los proveedores de salud y farmacias en Illinois administrar vacunas contra la COVID-19 dentro de las pautas del departamento. También exige que los planes de seguro federales, los planes de seguro bajo la Affordable Care Act y los planes de seguro regulados por el estado cubran las vacunas.

Las compañáas de seguro que son miembros de America's Health Insurance Plans, las cuales son la mayoría de las compañías de seguros principales, tienen planes de continuar cubriendo las vacunas, según la Associated Press.

Otras vacunas

La administración Trump tampoco ha sido clara sobre cómo abordará futuras recomendaciones sobre otras vacunas. La semana pasada, un panel asesor de la CDC recomendó no administrar la combinación de vacunas contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela (MMRV) a niños menores de 4 años.

El IDPH recomienda que los niños y los adultos sigan las pautas anteriores de a CDC que recomiendan la vacuna MMRV.

La IDPH también recomienda que todos reciban una vacuna contra la gripe este otoño.

También se recomiendan las vacunas contra el VRS para adultos de 74 años o mayores, adultos con alto riesgo de enfermedad grave que tengan más de 50 años, personas que tengan entre 32 a 36 semanas de embarazo y niños entre ocho y 19 meses que tengan alto riesgo de enfermedad grave.

Capitol News Illinois es un servicio noticiero sin fines de lucro y no partidista que distribuye cobertura del gobierno estatal a cientos de medios de comunicación en todo el estado. Está financiado principalmente por la Illinois Press Foundation y la Robert R. McCormick Foundation.

Este artículo apareció por primera vez en Capitol News Illinois y se vuelve a publicar aquí bajo una licencia Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International.

Traducido por Carlos Loera