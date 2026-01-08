Manifestantes se reúnen en DeKalb para la 'Manifestación de Respuesta Rápida de Venezuela'

Read in English

El martes durante la hora del almuerzo, varias personas se congregaron en una concurrida intersección en DeKalb para protestar contra la acción militar en Venezuela.

La sección en el centro de DeKalb conocida como "Peace Corner" estuvo repleta durante aproximadamente una hora de manifestantes con carteles mientras los carros pasaban tocando la bocina.

Una persona entre los manifestantes, quien solo quizs ser identificada por su apellido. "Murphy", se unió a última hora.

“Vi la protesta desde mi ventana, al otro lado de la calle”, dijeron, “y decidí bajar”.

Jenna Dooley, WNIJ Murphy, residente de DeKalb, se unió a la protesta el martes en Peace Corner, en DeKalb.

La coordinadora Cynthia deSeife dice que el evento tenía como objetivo permitir que la gente expresara pacíficamente su frustración.

"Esun ejemplo de un presidente quien no cumple con la ley de este país", dijo deSeife. "Si no tenemos leyes, entonces no tenemos derechos".

El evento local, presentado como "Manifestación de Respuesta Rápida", fue organizado por DeKalb REACT. REACT es un acrónimo en inglés que significa "Acción de compromiso receptivo para activar el talento cívico"

Traducido por Carlos Loera.