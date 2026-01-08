© 2026 WNIJ and WNIU
Return to Hola
WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

Manifestantes se reúnen en DeKalb para la 'Manifestación de Respuesta Rápida de Venezuela'

Northern Public Radio | By Jenna Dooley
Published January 8, 2026 at 12:30 PM CST
Protesters gather Tuesday, Jan. 6, 2026 at an event organized by DeKalb REACT
Protesters gather Tuesday, Jan. 6, 2026 at an event organized by DeKalb REACT
DeKalb resident Kathy Blair took part in Tuesday protest in downtown DeKalb.
DeKalb resident Kathy Blair took part in Tuesday protest in downtown DeKalb.
Read in English

El martes durante la hora del almuerzo, varias personas se congregaron en una concurrida intersección en DeKalb para protestar contra la acción militar en Venezuela.

La sección en el centro de DeKalb conocida como "Peace Corner" estuvo repleta durante aproximadamente una hora de manifestantes con carteles mientras los carros pasaban tocando la bocina.

Una persona entre los manifestantes, quien solo quizs ser identificada por su apellido. "Murphy", se unió a última hora.

“Vi la protesta desde mi ventana, al otro lado de la calle”, dijeron, “y decidí bajar”.

DeKalb resident Murphy joined the protest Tuesday at DeKalb's Peace Corner.
Jenna Dooley, WNIJ
Murphy, residente de DeKalb, se unió a la protesta el martes en Peace Corner, en DeKalb.

La coordinadora Cynthia deSeife dice que el evento tenía como objetivo permitir que la gente expresara pacíficamente su frustración.

"Esun ejemplo de un presidente quien no cumple con la ley de este país", dijo deSeife. "Si no tenemos leyes, entonces no tenemos derechos".

El evento local, presentado como "Manifestación de Respuesta Rápida", fue organizado por DeKalb REACT. REACT es un acrónimo en inglés que significa "Acción de compromiso receptivo para activar el talento cívico"

Traducido por Carlos Loera.
Jenna Dooley
Jenna Dooley has spent her professional career in public radio. She is a graduate of Northern Illinois University and the Public Affairs Reporting Program at the University of Illinois - Springfield. She returned to Northern Public Radio in DeKalb after several years hosting Morning Edition at WUIS-FM in Springfield. She is a former "Newsfinder of the Year" from the Illinois Associated Press and recipient of NIU's Donald R. Grubb Journalism Alumni Award. She is an active member of the Illinois News Broadcasters Association and an adjunct instructor at NIU.
