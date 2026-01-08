Un politólogo de NIU reacciona ante la sorprendente decisión de capturar y acusar a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

Read in English

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se han declarado inocentes tras ser capturados en una operación militar estadounidense durante el fin de semana.

Ches Thurber es un profesor asociado de ciencias políticas en Northern Illinois University y ha estado siguiendo de cerca el desarrollo de los acontecimientos. Se dedica al estudio de los conflictos internacionales, la seguridad, la consolidación de la paz y la gobernanza global.

Consideraciones legales

Thurber explicó que Maduro ha sido acusado formalmente de narcotráfico, al igual que de cargos relacionados con el tráfico de armas.

Algunos de esos son nuevos cargos y fueron presentados este fin de semana. Algunos de ellos ya fueron incluidos en una presentación anterior realizada este año en el distrito sur de Nueva York.

Maduro está siendo representado por Barry J. Pollack, un destacado abogado litigante.

Flores está siendo defendida por Mark Donnelly, especialista en defensa penal de delitos de guante blanco.

Thurber dice que el uso de la fuerza militar por parte de Estados Unidos para capturar a Maduro y sacarlo de Venezuela es una cuestión legal aparte. Según explica Thurber, esto tiene implicaciones tanto en el derecho internacional como en la legislación de seguridad nacional de Estados Unidos.

Sobre si la administración estadounidense se dirigirá a otros países

"Creo que hemos visto a Trump, tras estos acontecimientos, mencionar a Cuba, Colombia, México y Groenlandia, y ninguno de estos casos es la primera vez que los menciona", dijo Thurber. Creo que el hecho de que Trump llevara a cabo una operación militar tan audaz como la que realizó en este caso desafió las expectativas de muchos estadounidenses, y si algunos pensaban que Trump no hablaba en serio cuando se refería a Groenlandia o a Colombia, que era solo una broma para irritar a sus adversarios, creo que deberían reconsiderar esa idea".

Fuentes

Thurber afirma que, según sus contactos dentro del sistema de seguridad nacional estadounidense y los periodistas que se encuentran en Venezuela, los medios de comunicación nacionales están cubriendo bien los acontecimientos.

"Por lo tanto", dijo, "podemos obtener información, como el hecho de que, al parecer, militares estadounidenses resultaron heridos en esta operación, aunque no hubo víctimas mortales".

Persisten las dudas

Thurber afirma que lo que sucederá a continuación en Venezuela está lejos de estar claro. Los líderes venezolanos llevaron a cabo la ceremonía de juramentación de la Asamblea Nacional, tal como estaba previsto, el lunes.

"Todas las fuerzas militares estadounidenses se han retirado", explicó Thurber, "pero lo que el presidente Trump está intentando hacer es utilizar la amenaza del uso de fuerza en el futuro para obligar a la vicepresidenta de Venezuela a hacer lo que el presidente Trump quiere". Lo único de lo que el presidente Trump no deja de hablar una y otra vez es de conceder concesiones petroleras a las compañías petroleras estadounidenses.

Thurber también se pregunta si hay otros actores políticos a los que Trump podría querer intentar colocar en el poder en Venezuela. Así pues, dice Thurber, estará atento para ver si hay otras personas en Venezuela que podrían estar considerando esto como una oportunidad para intentar arrebatarle el poder a la vicepresidenta y llevar al país en una dirección diferente.

Traducido por Carlos Loera.