¿Pueden los venezolanos con TPS aplicar ahora al estatus de refugiado, como afirmó Noem? Te explicamos lo que sabemos

Por Jonnathan Pulla

Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 por fuerzas estadounidenses, Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), aseguró en una entrevista en Fox News que “todas las personas [de Venezuela] que estaban bajo el programa TPS tienen la oportunidad de solicitar el estatus de refugiado y esa evaluación se llevará a cabo”.

Medios de comunicación reportaron sobre los comentarios de Noem, y algunos usuarios en redes sociales incluso lo interpretaron como “una vía de refugio para venezolanos”. Sin embargo, el DHS negó a través de sus redes sociales que Noem dijera que los inmigrantes venezolanos pueden ahora aplicar para ser refugiados en los Estados Unidos.

“Esto no es lo que dijo la secretaria Noem”, dice el mensaje del DHS en una respuesta en X (antes Twitter) a un medio que reseñaba la declaración hecha en Fox. “La secretaria Noem puso fin al Estatus de Protección Temporal para más de 500.000 venezolanos, y ahora pueden regresar a su país, que tanto aman”.

¿Qué dice DHS?

Matthew Tragesser, vocero de DHS, dijo a Factchequeado por correo electrónico que los venezolanos pueden regresar a su país “que aman” tras la captura de Maduro, y que USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) continuará procesando las aplicaciones de asilo y refugio. La agencia no dijo si habrá algún cambio a los requisitos para el estatus de refugiado.

“La acción decisiva del presidente Trump para destituir a Maduro marca un punto de inflexión para los venezolanos. Ahora, pueden regresar al país que aman y reconstruir su futuro. La postura no ha cambiado: USCIS insta a todos los venezolanos que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos a utilizar la aplicación CBP One para obtener ayuda y regresar a su país de forma segura y ordenada. Como siempre, USCIS continuará procesando las solicitudes de asilo y refugio de acuerdo con la legislación vigente y las actualizaciones de las políticas oficiales”, dijo Tragesser a Factchequeado.

Solo se puede aplicar al estatus de refugiado desde fuera de Estados Unidos

Si bien, Noem dijo “refugiados”, para solicitar este alivio migratorio la persona debe estar fuera de Estados Unidos y demostrar que es perseguida en su país, según el USCIS y USA.gov.

Jacqueline Watson, abogada de inmigración y segunda vicepresidenta nacional de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), dijo a Factchequeado que “no hay manera” de aplicar para el estatus de refugiado cuando el solicitante se encuentra dentro de Estados Unidos.

Puedes leer la definición de un “refugiado” en la página del USCIS haciendo clic aquí.

¿Puede la captura de Maduro beneficiar o perjudicar las solicitudes de asilo de los venezolanos?

A diferencia del estatus de refugiado, las personas que buscan asilo ya están dentro de Estados Unidos o llegando a este país por un punto de entrada, como te contamos antes en Factchequeado.

Watson dijo que, por ahora, “es difícil saber” si la captura de Maduro puede afectar o no los casos individuales de asilo ya que “el mismo partido [sigue] en el poder”. “Podría empeorar” o “mejorar algunos casos”, pero recomienda consultar con un abogado de inmigración “porque el caso y la solicitud de cada persona serán diferentes”.

Las personas deberían desconfiar “de cualquier información que escuchen en las redes sociales que anuncie que se trata de un nuevo programa o que esto va a resolver todos los casos de asilo, o que será la solución definitiva para todos los venezolanos con solicitudes de asilo pendientes o que deseen solicitar asilo; aún se requiere una determinación individual”, agregó.

Bajo las leyes de inmigración sobre el asilo, los solicitantes deben aplicar dentro de un año de su llegada a EE. UU. para calificar para este beneficio a menos que puedan probar: “cambios en las circunstancias que afecten sustancialmente su elegibilidad para el asilo o circunstancias extraordinarias relacionadas con la demora en la presentación de la solicitud”; y “que haya presentado la solicitud dentro de un plazo razonable, dadas esas circunstancias”.

Al preguntarle a Watson si lo ocurrido en Venezuela el 3 de enero de 2026 puede calificar como una excepción al plazo de un año para aplicar para el asilo, dijo que “podría ser posible”, pero “que sería realmente excepcional que la simple captura de Maduro se convirtiera en una excepción al plazo de un año”.

Otra manera en la que puede repercutir la captura de Maduro en las solicitudes de asilo es si se considera como “un cambio positivo” para Venezuela y “que la persona no tiene un temor objetivo de regresar” a su país “en este momento”. En ese caso, Watson aconseja a los solicitantes “demostrar” que las condiciones en Venezuela “no han cambiado”, dado que con Decly Rodríguez a cargo el chavismo sigue en el poder.

Como te contamos en Factchequeado, el mismo día de la captura de Maduro, el régimen ordenó a las fuerzas de seguridad capturar a “toda persona involucrada en la promoción o apoyo” del ataque de Estados Unidos contra el país sudamericano.

No hay cambios del TPS para venezolanos, asegura portavoz de DHS

Como te contamos en esta nota de Factchequeado, el TPS para venezolanos fue cancelado por la administración de Trump. La portavoz de DHS, Tricia McLaughlin, dijo a la cadena Fox News que no ve “ningún cambio en nuestra postura al respecto”.

“Creo que la gran noticia para quienes están aquí desde Venezuela con el Estatus de Protección Temporal es que ahora pueden volver a casa con esperanza para su país, un país que aman. Que habrá paz, prosperidad y estabilidad”, agregó.

