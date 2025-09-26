Una organización de Princeton creará una comunidad por medio de la lectura

Read in English

Una organización de Princeton que promueve la participación comunitaria recibió un subsidio que tiene como meta animar a las personas a leer. Yvonne Boose de WNIJ se informó cómo planean incentivarla.

Midwest Partners Foundation recibió más de 13 000 dólares por parte del National Endowment for the Arts (NEA), un organismo federal independiente que financia las artes en las comunidades, en colaboración con Arts Midwest para el NEA Big Read, la cual es una iniciativa por parte del NEA para fomentar la lectura en las comunidades. Los fondos de este subsidio se usarán para unir a las personas por medio de una experiencia de lectura compartida.

El tema de la NEA Big Read es Nuestra Naturaleza: cómo nuestro entorno físico nos lleva a buscar esperanza, valor y conexión.

Kayla Greenwell, de Midwest Partners, dijo que el libro seleccionado es You Are Here: Poetry in the Natural World, una antología editada por Ada Limón.

"Ella literalmente ponía a las personas en los parques nacionales y en la naturaleza para que se sentasen y escribieran, ¿sabes? ella les preguntaba, ¿qué crees que te puede decir el paisaje que te rodea? " dijo Greenwell.

Limón fue elegida poeta oficial de los EE. UU. (United States Poet Laureate) en el año 2022 y 2023. El siguiente mes Arthur Sze tomará el puesto.

Midwest Partners tendrá varios eventos comenzando en el mes de octubre y culminando en mayo del año entrante.

"Sin duda tendremos eventos similares a lo que Ada Limón llevaba a cabo:", dijo Greenwell. "No trabajaremos en colaboración con el Servicio de Parques Nacionales, pero tenemos en mente algo como el parque estatal Starved Rock".

Añadió que el grupo tiene como meta crear una antología de los poemas que nazcan durante este proyecto.

Sesenta y cinco organizaciones por todo el estado recibieron un millón de dólares para la NEA Big Read. Individualmente, cada subsidio varía entre 5 000 y 20 000 dólares.

Traducido por Yaritza Salgado