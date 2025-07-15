Una organización sin fines de lucro está recolectando artículos para ayudar a padres solteros en el condado de DeKalb

Read in English

Una organización sin fines de lucro lanzó su campaña para recolectar artículos esenciales para bebés para padres solteros en el condado de DeKalb.

Diapers for Dads es una iniciativa creada por Fathers of Faith Inc., una organización móvil sin fines de lucro que empodera y apoya a padres a través de artículos básicos esenciales, defensa legal y acción social durante las dificultades.

Marshall Hendricks es el fundador y el director ejecutivo de la organización. Se inspiró en su propia experiencia personal como padre soltero que necesitaba comunidad, apoyo, orientación emocional y fe.

"A veces este camino no es cambió rápido", dijo Hendricks. "No es de una semana. Puede durar meses o años. Así que, ¿cómo apoyamos a los padres hoy en día para que sean lo mejor que puedan?"

Hendricks explicó cómo la fe sigue siendo una fuerza impulsora en su misión.

"Somos fuertes creyentes que a veces tenemos que caminar por fe y no por vista", dijo. "Lo cual básicamente significa que a veces no sabemos cómo vamos a fin de mes como padres, pero si caminamos con fe, brindamos estos [servicios] a los padres que necesitan el llamado, que necesitan los servicios".

Diapers for Dads es uno de sus principales iniciativas que les ayuda a atender a los padres de inmediato e involucra a la comunidad. Tienen planes de ampliar los recursos para apoyar a los padres con otras necesidades como la salud mental y la búsqueda de empleo. Un programa que están preparando para lanzar en otoño, Project D.A.D. (Dads Against Depression) apoyará a los padres que enfrentan la depresión.

“Hemos empoderado a los padres en la familia”, dijo, “y esto se refleja en la ciudad, el barrio, el condado, el estado, a nivel nacional y luego global”.

Actualmente están en el proceso de organizar más eventos emergentes y asociaciones con otras organizaciones sin fines de lucro en el área para difundir la conciencia. Hendricks dijo que la organización ha estado ocupada y continúa creciendo rápidamente.

"Esta es una campaña exitosa a juzgar por lo que hemos recibido", agregó. "La comunidad está respondiendo al llamado, pero estamos planeando ir más allá no solo del condado de DeKalb, sino también a otros condados, como el de Kane y el de Cook, y también tenemos planes de ampliar esto a una campaña nacional".

Su modelo de servicio flexible les permite a atender a padres en comunidades en todo el país, en estados como California, Texas y Mississippi.

La organización sin fines de lucro recolectará suministros para apoyar a 100 padres solteros y desfavorecidos en todo el condado hasta el 4 de agosto. Para más información sobre los lugares de entrega, visite el sitio web fathersoffaith.org.

Traducido por Carlos Loera