Noticias de Freeport: Cierres de calles,Feria del Condado de Stephenson y jardinería doméstica

Actualización sobre cierres de calles

Las obras viales continúan en varias calles de Freeport, donde se están realizando mejoras en las tuberías principales de agua, los sistemas de alcantarillado y la repavimentación. La avenida Carroll permanece cerrada desde Galena hasta Empire para estas mejoras. La construcción está a punto de finalizar en la calle Cleveland, entre las calles Burchard y Locust, y continúa en la avenida Blackhawk, entre las calles Empire y Dewey. Las obras en la intersección de Park Boulevard y la calle Stephenson comenzarán pronto, así como en la calle Stephenson, entre la avenida Sunset y Greenfield Drive.

Las áreas de construcción se reabren al final de cada día para que los residentes puedan entrar y salir de las entradas de vehículos durante la construcción. Pueden producirse retrasos y, en ocasiones, las maniobras en la zona pueden tardar más. La señalización proporciona a los equipos el espacio y la seguridad adecuados para trabajar, e ignorarla podría provocar lesiones, problemas con el proyecto y más. Por favor, preste atención y obedezca las señales para la seguridad de todos.

Feria del Condado de Stephenson

¡La Feria del Condado de Stephenson está a la vuelta de la esquina! Comienza el martes 22 de julio y continúa hasta el sábado 26. Además de la deliciosa comida, las exhibiciones y los vendedores, ¡la gran noticia para la Feria de este año es que la entrada ahora incluye acceso a la tribuna!

La entrada a la Feria cuesta $10 por persona e incluye la entrada general a todos los eventos de la tribuna sin costo adicional. Por primera vez en más de 30 años, podrá disfrutar de eventos emocionantes como las carreras de tractores y camiones, el Tough Truck Challenge, conciertos y el derbi de demolición sin costo adicional. Este cambio significa más valor y más razones para traer a toda la familia o reunirse con amigos durante una semana de feria inolvidable.

Para obtener más información sobre los eventos y horarios, visite el sitio web de la Feria en www.stephensoncountyfair.org y no olvide que la Feria del Condado de Carroll también se llevará a cabo próximamente, del 5 al 9 de agosto.

FHN realiza una evaluación de las necesidades de salud de la comunidad

Cada tres años, FHN cumple con un requisito federal para determinar las necesidades de salud de la comunidad y luego elabora una estrategia de implementación para abordarlas. La última encuesta e informe se realizó en 2022 y se publican en el sitio web de FHN. FHN espera que todos aprovechen la oportunidad de participar en la encuesta de este año para aportar sus opiniones sobre las prioridades que se deben abordar hasta 2028. El presentador de FREEPOD y TimBeck2, Tim Connors, conversó con Kathy Martinez, vicepresidenta ejecutiva y directora de operaciones de FHN, quien también es directora de enfermería de FHN, para hablar sobre este importante proyecto de atención médica.

La encuesta está disponible en la página principal del sitio web de FHN, www.fhn.org, y solo toma unos 10 minutos completarla. Consúltela y haga oír su voz en lo que respecta a la atención médica local.

¿Enfadado por las garrapatas?

Los múltiples inviernos suaves de los últimos tres años y las temperaturas más cálidas en primavera y verano debido al cambio climático han aumentado la población de garrapatas en Illinois. Las garrapatas suelen tener un ciclo de vida de dos a tres años, y los inviernos normales con temperaturas frías y una capa de nieve constante matan a muchas de ellas. Sin embargo, las temperaturas máximas y mínimas nocturnas promedio más cálidas pueden acortar su ciclo de vida y provocar la explosión demográfica que hemos observado en el noroeste de Illinois en los últimos dos años.

El Dr. Jack Herrmann, veterinario jubilado y profesor emérito de la Universidad de Illinois, afirma que el aumento actual de las poblaciones de garrapatas y la amenaza de nuevas enfermedades transmitidas por ellas se predijo en un artículo que él y sus colegas publicaron hace 12 años. Las especies de garrapatas han migrado al norte con temperaturas más cálidas, así que, además de tener que preocuparnos por la enfermedad de Lyme transmitida por las garrapatas del ciervo, ahora debemos preocuparnos por la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas, la anaplasmosis y la ehrlichiosis. Las garrapatas que suelen transmitir estas enfermedades, que antes estaban aisladas en el centro y sur de Illinois, ahora están aquí.

Entonces, ¿qué hacer? En Illinois, las garrapatas están más activas a partir de abril. Para septiembre, los adultos están inactivos y rara vez se observan. Durante los meses de primavera y verano, es recomendable usar ropa protectora de colores claros, como camisas de manga larga, pantalones largos con los puños metidos dentro de los calcetines y un gorro.

Puede aplicar repelente de insectos con un 10% a un 30% de DEET en la ropa y con moderación en la piel expuesta. Los repelentes de mayor duración que contienen permetrina (per-ME-trin) también pueden usarse para tratar la ropa, especialmente pantalones, calcetines y zapatos, pero no la piel.

En áreas al aire libre, camine por el centro de los senderos para evitar el roce con la maleza y revísese a sí mismo, a sus hijos y a otros miembros de la familia cada dos o tres horas para detectar garrapatas, ya que la mayoría de las garrapatas rara vez se adhieren rápidamente y rara vez transmiten organismos patógenos hasta que hayan estado adheridas durante cuatro horas o más. Si sus mascotas pasan tiempo al aire libre, revíselas también para detectar garrapatas y consulte a su veterinario para obtener los mejores productos preventivos.

Si presenta una enfermedad inexplicable con fiebre después de haber estado al aire libre en áreas donde había garrapatas o haber viajado a áreas donde las enfermedades transmitidas por garrapatas son comunes, comuníquese con un médico y asegúrese de informarle que ha estado al aire libre en áreas donde podría haber habido garrapatas.

Evento de preparación para desastres

El próximo martes 15 de julio, asista a una presentación familiar gratuita con la Oficina Agrícola y el Departamento de Salud del Condado de Stephenson sobre preparación para desastres, donde aprenderá cómo prepararse y preparar a su familia para lo inesperado. El evento tendrá una duración de una hora, de 5:30 p. m. a 6:30 p. m. Se ofrecerá una cena ligera y cada hogar recibirá artículos básicos para su kit de preparación para desastres.

El cupo es limitado, así que reserve su lugar hoy mismo llamando al 815-232-3186. Este programa es gratuito y está abierto al público. Llame al 815-232-3186.

Maestros Jardineros disponibles para responder a sus preguntas sobre jardinería doméstica.

¿Es una mala hierba o una hierba sabrosa? ¿Su suelo está sano? ¿Y qué puede hacer con esos bichos brillantes que se comen sus flores? Si tiene preguntas sobre jardinería, deje que los Maestros Jardineros de la Extensión de la Universidad de Illinois le ayuden a encontrar las respuestas.

Este servicio gratuito ofrece información sobre horticultura basada en investigaciones para el jardinero doméstico. Puede llamar a la línea directa de Maestros Jardineros del Condado de Stephenson al 815-235-4125 o enviar sus preguntas en línea en https://extension.illinois.edu/jsw/horticulture. También puede encontrarlos en la sección "horticultura" del sitio web de la Extensión de la Universidad de Illinois para los condados de Stephenson, Winnebago y Jo Daviess.

La semana que viene…

Al pensar en la semana que viene, esperamos con ansias la presentación de Ukulele Express esta noche a las 6:30 p. m. como parte del ciclo de conciertos "Música en Debate Square". La música comienza a las 6:30 p. m. en Debate Square, ubicado entre la Biblioteca de Freeport y Union Dairy. Los espectáculos son gratuitos y duran aproximadamente una hora, pero se aceptan y agradecen las donaciones. Traigan una silla de jardín y lleguen temprano, ya que la multitud superó las 100 personas el año pasado. El viernes, el Distrito de Parques de Freeport también ofrecerá un evento musical gratuito al aire libre, "Música en el Patio", en el campo de golf Park Hills, de 5:00 p. m. a 8:00 p. m.

Entonces, no se pierdan el Festival Tutty Baker de Freeport, que comienza mañana, viernes 11 de julio, a las 5:00 p. m. y continúa hasta el domingo. Habrá carnaval, desfile, zoológico interactivo, fuegos artificiales, lanzamiento de hachas y muchas otras actividades, con algo que seguro les encantará a todos. Solo tienes que ir al centro y no te lo puedes perder. Si vienes el sábado, no olvides pasar por el puesto de FREEPOD en el Mercado Agrícola del Condado de Stephenson, de 8:00 a. m. a mediodía, en el estacionamiento del centro, frente a la oficina de correos. Tendremos sorteos divertidos e información sobre FREEPOD para todos.

Si tienes hambre mañana o el sábado, el puesto de salchichas Cub Foods de este fin de semana estará a cargo de los Kiwanis de Freeport Noon. Estarán allí el viernes y el sábado de 11:00 a. m. a 5:00 p. m. para servir salchichas, hamburguesas, hot dogs y sándwiches de chuletón.

El domingo 13 de julio, no te pierdas el concierto "Música bajo las estrellas" de la Freeport Concert Band a las 7:00 p. m. en el Anfiteatro Koenig de Krape Park, dirigido esta semana por el director Scott Benson.

También puedes inscribirte en la carrera Healthy Heart Hustle 5K de FHN para disfrutar de una divertida carrera saludable que recauda fondos para apoyar al Departamento Cardiopulmonar de FHN. La carrera cronometrada y la vuelta de la victoria de 1 milla para exalumnos, niños y familias se llevarán a cabo el sábado 19 de julio a partir de las 7:00 a. m. en el Centro de Salud Familiar de FHN en Burchard Hills. Para más información e inscribirse, visite el sitio web de FHN en [enlace faltante]. Si busca actividades para esta semana o cualquier otra, visite el sitio web de Greater Freeport Partnership en www.greaterfreeport.com y haga clic en "eventos semanales" para obtener una lista completa de muchas más actividades y eventos de entretenimiento y gastronomía en todo el condado de Stephenson. También puede suscribirse al boletín informativo mensual de la ciudad de Freeport en su sitio web, www.cityoffreeport.org. Encontrará enlaces a ambos en la versión impresa de los episodios de FREEPOD.

Para terminar…

Para terminar, si aún no lo han hecho, asegúrense de escuchar la entrevista a fondo de esta semana, donde el presentador de TimBeck2, Tim Connors, entrevista a Xavier Lassandro, graduado de la preparatoria Freeport y quien actualmente cursa su último año en la Universidad de Virginia Occidental. Lassandro es un maestro titiritero que fabrica sus propias marionetas y ha trabajado con varios titiriteros profesionales, incluyendo a aquellos que participaron en la creación de los Muppets. La entrevista está disponible en línea y pueden escucharla en cualquier momento.

El próximo martes, el presentador de FREEPOD, Alan Wenzel, entrevista a Kate Boyer, directora ejecutiva de la Feria del Condado de Stephenson, que comienza el martes 22 de julio. La conversación se publicará al mediodía del martes 15 de julio y estará disponible para escuchar en ese momento o en cualquier momento posterior. Solo visiten nuestro sitio web o su plataforma de podcast favorita para seleccionar los programas que prefieran.

Como siempre, FREEPOD no podría haber llegado hasta ustedes sin el Departamento de Comunicación de Masas de Highland Community College y nuestros enlaces comunitarios y reporteros. ¡Gracias, Equipo FREEPOD! Nos encontrará en nuestra página de Facebook o en el sitio web de nuestra Radio Pública Nacional asociada, WNIJ en DeKalb, en www.northernpublicradio.org. Para más información, incluyendo cómo hacer una contribución deducible de impuestos para apoyar nuestra labor, visite nuestro sitio web en www.freepod.org.

Con esto, se acabó el tiempo de esta semana. Vuelve a sintonizarnos el próximo jueves al mediodía, o a cualquier hora después, en nuestro sitio web o en tu plataforma de podcast favorita, para saber más sobre lo que está pasando en Freeport. ¡Gracias por escuchar!