NIU reconoce las contribuciones de una estudiante a WNIJ Hola

Mientras Alondra Gámez se preparaba para recibir su diploma, sus compañeros graduados y sus familias tuvieron la oportunidad de ver un video que mostraba la formación práctica que recibió durante su estancia en NIU. Eso incluyó el tiempo que trabajó en las oficinas de WNIJ Hola.

En el semestre de primavera de 2025, Gámez fue la primera estudiante en participar en el programa de prácticas de fin de carreras con honores del Departamento de Lenguas y Culturas del Mundo. Desde entonces, otros estudiantes han seguido en sus pasos en proyectos relacionados con la celebración del Día de Muertos en el centro de DeKalb y con un boletín informativo comunitario que se lanzará próximamente.

La colaboración está diseñada para que los estudiantes apliquen las habilidades adquiridad en el salón a una redacción de noticas real. Durante su tiempo con WNIJ Hola, Gámez tradujo más de treinta Perspectivas del inglés al español para alcanzar a una audiencia más amplía. Perspectivas son breves ensayos orales de 90 segundos de duración, escritos por voluntarios de la comunidad, que se emiten diariamente de lunes a viernes en WNIJ. También aportó con reportajes periodísticos originales, incluyendo un artículo que destacaba el trabajo de NIU HABLA (https://www.northernpublicradio.org/illinois/2025-04-17/niu-students-share-bilingual-stories-with-dekalb-area-families)

WNIJ Hola es una platforma digital de noticias que presenta eventos comunitarios, noticias y artículos de opinión escritos y grabados en español.

Traducido por Carlos Loera.