Noticias de Freeport: Subvenciones para un nuevo pozo, aumentan de casos de gripe y nuevas leyes relacionadas con la educación

Freeport recibe $31 millones para un nuevo pozo y agua potable más limpia

La Ciudad de Freeport anunció $31 millones en subvenciones y préstamos condonables de la Illinois Environmental Protection Agency para desarrollar el Pozo #12 y para seguir mejorando la calidad del agua potable de Freeport.

$17 millones de esos fondos se otorgaron gracias al trabajo realizado por Fehr Graham a inicios de 2025, y los otros $14 millones se entregaron a la ciudad en diciembre.

Se supone que el Pozo #12 se construirá cerca de la entrada sur de Krape Park y dará servicio a la “zona baja” de la ciudad.

La biblioteca ofrecerá una serie de charlas sobre el costo de vida y el cambio climático en el noroeste de Illinois

El Environmental Study Group anunció una serie de conferencias que se llevarán a cabo en la Biblioteca Pública de Freeport, enfocadas en el impacto del cambio climático en la vida cotidiana de las personas que viven en el noroeste de Illinois.

En colaboración con Northwest Illinois Trails Foundation, University of Illinois Extension, Northwest Illinois Bird and Nature Alliance, Illinois Sierra Club y la Ciudad de Freeport, esta serie gratuita de charlas tendrá presentadores distintos cada mes, y seran de enero a mayo.

El primer presentador será el Dr. Don Wuebbles, quien es Professor of Atmospheric Science en la University of Illinois. El Dr. Wuebbles dará un panorama general de la ciencia y los riesgos del cambio climático, y presentará ideas sobre cómo podemos llegar a soluciones significativas.

Estas charlas son gratuitas y abiertas al público, y habrá refrigerios.

La charla del Dr. Wuebbles comienza a las 6:30 p. m. el martes 20 de enero en la Biblioteca Pública de Freeport, y también habrá tiempo al final para preguntas y discusión.

La Biblioteca Pública de Freeport tiene más que ofrecer

Hablando de la biblioteca, el personal de la Biblioteca Pública de Freeport quiere recordarles a nuestros oyentes que tienen mucho más que ofrecer que solo libros.

Explore More Illinois es un servicio gratuito que ofrece acceso en línea inmediato a boletos gratuitos y con descuento para museos, centros de ciencia, eventos deportivos, zoológicos, distritos de parques, teatros y otros espacios culturales locales. Y si ya tienes una tarjeta de la biblioteca, entonces ya vas por buen camino para aprovechar estos beneficios. Para inscribirte a los beneficios de Explore More Illinois, visita exploremoreillinois.org.

Y si en casa tienes futuros científicos este invierno, también puedes pasar por un kit STEM del Departamento de Servicios Juveniles. Estos kits están diseñados para fortalecer el entendimiento de tu estudiante en Ciencia, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas, e incluyen kits de robótica, resolución de problemas, observación de aves en el patio, imanes, laberintos y más.

Centro de Bienvenida de Illinois YWCA La Voz Latina

¿Es usted nuevo en Illinois o conoce a alguien que lo sea? Pues el Centro de De Bienvenida de Illinois está aquí para apoyarlo en cada paso del camino.Este centro ofrece servicios como:



Referidos comunitarios y seguimiento

Gestión de casos y apoyo en situaciones de crisis.

Talleres educativos y orientación para recién llegados

Desde bienvenida y empleo hasta acceso a alimentos y apoyo de salud mental, no tiene que enfrentar estos desafíos solo. Este centro está para darle la bienvenida, ayudarle, y apoyarle. Puede usted comunicarse al 815-968-9681 Ext 318 para más información. La Voz Latina está para ayudarlo.

Aumentan los casos de gripe y es probable que empeoren

La influenza tipo A ha tenido un impacto fuerte esta temporada, y el CDC estima que al menos 7.5 millones de estadounidenses han contraído el virus.

Este nuevo aumento se atribuye en gran parte a una nueva cepa, el subclado K, que surgió en Australia durante el verano.

Aunque el momento de la temporada de gripe de este año era el esperado, la gravedad y la propagación del virus de esta temporada han tomado por sorpresa a los expertos.

Para ayudar a reducir la transmisión del virus, los expertos recomiendan lavarnos las manos con regularidad y a fondo, evitar tocarnos la cara si hemos estado en contacto con alguien que muestre señales de enfermedad, y considerar seriamente ponernos la vacuna contra la gripe de este año.

FHN ahora es Mercyhealth FHN

FREEPOD informó sobre la fusión de FHN y Mercyhealth en octubre, pero ahora esa alianza se reflejará en el nombre de las sucursales locales.

A partir del 1 de enero, los servicios de FHN ahora se conocerán como Mercyhealth FHN. La alianza fue aprobada por la Illinois Health Facilities and Review Board en noviembre.

Actualmente, FHN emplea alrededor de 1,000 trabajadores y decenas de médicos. Esas cifras se sumarán a los 7,500 empleados y 900 médicos con los que Mercyhealth ya contaba.

Legisladores locales muestran apoyo bipartidista a nueva ley de licencia por bebés en UCIN

A partir del 1 de enero, los trabajadores de Illinois con un recién nacido en una unidad de cuidados intensivos neonatales ahora tendrán acceso a una licencia no pagada con protección de empleo. Esto es gracias a una nueva ley titulada Family Neonatal Intensive Care Leave Act.

Los legisladores locales Dave Vella, un demócrata que representa el Distrito 68 de Illinois, y John Cabello, un republicano que representa el Distrito 90 de Illinois, respaldaron el proyecto conforme avanzó en el proceso legislativo.

La ley exige que cualquier empleador con entre 16 y 50 empleados otorgue a los trabajadores con hijos en cuidados de UCIN neonatal 10 días de licencia no pagada, con garantías de que no perderán su empleo. Los empleadores con más de 50 empleados deben otorgar hasta 20 días.

La ley de Illinois no está diseñada para reemplazar la Family Medical Leave Act, conocida como FMLA, sino para complementarla, ya que los trabajadores que son elegibles para FMLA deben agotar esa opción antes de utilizar esta nueva licencia.

Nuevas leyes enfocadas en educación en Illinois

La semana pasada les contamos sobre algunas leyes nuevas que entran en vigor en Illinois. Algunas de esas leyes se enfocan específicamente en la educación del estado y tienen impactos directos en nuestra comunidad.

Dos de esas leyes tratan sobre estudiantes indocumentados en escuelas públicas. La House Bill 3247 garantiza opciones de escolarización pública para estudiantes sin importar su estatus migratorio o de ciudadanía. Mientras tanto, la House Bill 460 amplía el tipo de becas para las que los estudiantes pueden calificar sin importar su estatus migratorio o de ciudadanía.

En respuesta a la proliferación de la inteligencia artificial en la educación, el estado también aprobó la HB 1859, una ley que exige a los colegios comunitarios asegurar que las clases sean impartidas por humanos calificados y no por IA. La ley sí aclara que los instructores pueden usar IA en los cursos.

Para la educación K-12, el estado fue menos directo. La Senate Bill 1920 simplemente indica a la Illinois State Board of Education que desarrolle lineamientos sobre el uso de IA, incluyendo usos éticos de la tecnología y posibles consecuencias para la privacidad de los datos estudiantiles.

El Senior Resource Center ofrecerá alcance comunitario mensual en el condado de Jo Daviess

El Senior Resource Center anunció una nueva lista de programas de alcance comunitario para residentes del condado de Jo Daviess.

Estas sesiones están diseñadas para brindar apoyo personalizado a personas mayores y a sus familias para orientarse entre recursos de envejecimiento y discapacidad. Los temas incluyen información sobre beneficios de envejecimiento y discapacidad, Medicaid y otras preguntas generales sobre el envejecimiento.

Los próximos eventos incluyen el 15 de enero en la Stockton Township Library y el 22 de enero en el West Galena Township Building. Los eventos son de 10:00 a. m. a 2:00 p. m., y es necesario registrarse. Para registrarte en una sesión, visita www.seniorresourcecenter.net.

El Park District ofrece Fit for Life

El Freeport Park District está invitando a miembros de la comunidad de 45 años o más a mantenerse Fit for Life. Estas clases de 4 semanas están diseñadas para aumentar la fuerza, flexibilidad, equilibrio y coordinación.

Las clases se llevan a cabo los martes de 5:30 a 6:30 p. m. en el Krape Community Building.

El costo es de $25 para residentes y $30 para no residentes. Y puedes registrarte en https://bit.ly/activeadultfitness.

Una joven de Orangeville llega al roster olímpico

La originaria de Orangeville y destacada jugadora de hockey de Penn State, Tessa Janecke, fue nombrada parte del roster olímpico de hockey femenil.

Janecke fue seleccionada para representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milan-Cortina, Italia. No es ajena a la competencia internacional, ya que ha jugado con el US Women’s Senior National Team y ha acumulado 13 goles y 15 asistencias en partidos internacionales.

Janecke y el resto del equipo olímpico femenil de Estados Unidos saldrán al hielo por primera vez el 5 de febrero contra Czechia, también conocida como la República Checa.

El Departamento de Policía de Freeport toma juramento a nuevos oficiales

El Departamento de Policía de Freeport tiene a tres nuevos oficiales entre sus filas. Gabriel Owens, Caden Shenberger y Darrin Holbert tomaron juramento oficialmente el 29 de diciembre.

Desecho de árboles de Navidad

Mientras sigues guardando las decoraciones navideñas, la Ciudad de Freeport ofrece varios lugares para dejar tus árboles naturales de Navidad.

Los residentes de la ciudad pueden desechar árboles naturales gratis en la esquina de E. Stephenson St. en Taylor Park, en el estacionamiento al norte de la oficina en Read Park, en el triángulo de Adams, Float y Winneshiek Streets, o en el patio de la ciudad en North Island Avenue.

Avistamiento de águilas en el condado de Carroll

Cada invierno, más de 3,000 águilas calvas se reúnen a lo largo de las riberas congeladas del río Mississippi. Y justo ahora es el momento perfecto para ver a estas majestuosas aves por ti mismo.

Ve al Mississippi Palisades State Park para ver a las águilas volar por encima de los acantilados, o mantente calientito dentro de tu vehículo y observa a lo largo del causeway entre Savanna y Sabula.

A menudo se ven águilas cerca de la cima de los árboles más altos e incluso sobre el río congelado, cerca de zonas donde hay agua abierta.

Programa Wee Nats en enero

La oficina de University of Illinois Extension está promoviendo su programa Wee Nats para niñas y niños de 4 a 7 años. El programa, abreviatura de Wee Naturalists, brinda educación ambiental a través de historias, actividades, manualidades y caminatas.

En enero, Wee Nats tendrá un programa el sábado 10 de enero de 9:30 a 11:00 a. m. en la oficina de U of I Extension en el campus de Highland Community College. Esta sesión se enfoca en identificar huellas encontradas en la naturaleza. El programa es gratuito, pero cada menor debe permanecer con un adulto durante toda la actividad.

Para más información o para registrarte, visita https://extension.illinois.edu/jsw.

Highland inicia un nuevo semestre

Highland Community College inicia su semestre de primavera 2026 este próximo lunes 12 de enero. Todavía hay clases disponibles y el registro exprés está abierto.

Para ver la lista de clases, visita el sitio web de Highland Community College.

Mercado de agricultores bajo techo este sábado

El Stephenson County Winter Indoor Farmers Market abre este sábado 10 de enero de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. en el Stephenson County Farm Bureau Building.

El mercado cuenta con 20 vendedores, café gratis y mucho espacio para sentarte y platicar con tus vecinos.

El mercado se realiza cada segundo y cuarto sábado hasta el 11 de abril.

Para cerrar…

Antes de cerrar el pódcast de esta semana, te recordamos que revises la entrevista semanal especial que publicamos este martes pasado. El conductor de Freepod, Tim Connors, se sentó con Mike Marten, dueño y gerente de Mort’s Bar & Grill en el centro de Freeport. Este próximo martes, Becky Connors conversará con Kelley Grove de Therapyla, una clínica de terapia pediátrica en Freeport. Esa entrevista estará disponible a partir del mediodía del martes 13 de enero. Puedes encontrarla en nuestro sitio web, www.freepod.org, o donde sea que escuches tus pódcasts.

También queremos agradecer a nuestras personas enlace comunitarias y reporteras por aportar contenido clave para nuestro programa, a nuestros socios de WNIJ en DeKalb por ayudar a compartir Freepod con una comunidad más amplia, y al departamento de Mass Communication de Highland Community College por producir este pódcast.

Como siempre, por favor danos “me gusta” en Facebook, suscríbete en la plataforma de pódcasts que prefieras y comparte con tus amistades. Si quieres hacer una contribución deducible de impuestos para apoyar el contenido de noticias locales, visita nuestro sitio web en www.freepod.org.

Esto fue Freepod. Gracias por escucharnos.

Traducido por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros