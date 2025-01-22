Grupos de derechos de las mujeres manifiestan y planean el futuro tras la nueva administración

Read in English

Defensores de los derechos de las mujeres manifestaron el sábado en todo el país, incluido el norte de Illinois. El objetivo era enviar un mensaje a la administración presidencial entrante y coordinar sus esfuerzos para defender los derechos que sientan amenazados.

Condado de DeKalb

Era una mañana fría, pero el son brillaba intensamente. La gente se reunió al borde de la calle que rodea el Palacio de Justicia del Condado de DeKalb.

Lynn Fazekas leyó el cartel en inglés que sostenía: “Los derechos de las mujeres son derechos humanos, pero creo que en realidad, por supuesto, no nos tratan de esa manera.”

Dijo que a nivel local, la violencia doméstica es un problema que necesita llamar más la atención. En el condado de DeKalb, dos mujeres fueron matadas por sus parejas en menos de un lapso de 3 meses.

“No estoy segura de que se le dé suficiente prioridad no solo entre el departamento de policía, sino también el resto del sistema. “(Necesita) darle mayor prioridad a esto.”

Nancy Proesel es miembro de la junta directiva de Safe Passage. La organización es el centro de crisis del área para sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual. Dijo que lo mpas importante que tiene en mente es la prohibición del aborto en muchas partes del país.

“Muchas personas, especialmente las personas que está tomando la decisión, no tienen alguna idea de que tan comunes son las condiciones potencialmente mortales durante el parto o antes del parto, y comprenderlas y poder hacerle un aborto a una persona porque le salvará la vida es sólo aceptable.”

Varias personas llevaron mensajes de solidaridad con la comunidad LGBTQ+.

El cartel de un joven de 16 años decía en inglés “I stand with our trans siblings. (Estoy con nuestras hermanas trans)”

Dijeron, “Siento que no sólo es importante apoyar a las mujeres, sino también las mujeres trans y a todas las personas trans. Porque siento que, si un grupo es fijado como objetivo, todos serán fijados.”

Y para una maestra de educación especial de DeKalb, sus preocupaciones también residen en las promesas de Trump de eliminar el Departamento de Educación y lanzar una campaña de deportaciones masivas. Ella dijo, “Eso afectará drásticamente a mis estudiantes de educación especial y a las familias con las que trabajo todos los días, y asií que continuaré luchando. Aprenderé mis derechos. Aprenderé los derechos de mis familias con las que trabajo todos los días. Y no pararemos. No permiteremos que esto sea fácil para ellos.”

Rockford

En Rockford, los sentimientos eran los mismos, pero los manifestantes tuvieron un descanso del frío mientras llenaban el Memorial Hall durante dos horas para compartir, apoyar y planificar.

EL mitin organizada por Women’s March Rockford fue llamada “RESISTERHOOD: Inform – Empower – Act.” Se puso en marcha pasando un micrófono para que gente pudiera compartir lo que les mantiene despiertos por la noche: Eso incluía preocupaciones por sus estudiantes que temen que sus padres sean deportados, un creciente desprecio por la verdad, los derechos de voto, los derechos trans, los derechos de las personas con discapacidad...

Luego líderes de siete organizaciones respondieron preguntas y brindaron un camino hacia adelante para las personas que sientan sus derechos amenazados bajo la nueva administración.

Becky Simon es la presidenta de la League of Women Voters of Illinois. Ella dijo, “Una de las cosas más importantes que podemos hacer para nosotros y para la próxima generación es educarnos sobre la información errónea y la desinformación y decir algo cuando la veas.” Dijo que dos de los principales objetivos de su organización ahora son restaurar toda la Ley de Derecho al Voto y poner fin al sistema del Colegio Electoral de elecciones presidenciales. La League también está preinscribiendo votantes: Eso permite que personas de hasta 16 años se registren para votar y estén listas para hacerlo una vez que cumplan años.

Phyllis Gallisath es la fundadora de la LIAM Foundation, un grupo de defensa LGBTQ+. Ahora es el momento de levantarnos y exigir responsabilidad. Si ves discriminación, presente un caso. Si eres testigo de violencia o crímenes de odio, repórtalos. Si los derechos de alguien están siendo irrespetado, di algo y lucha por ellos.”

Mary McNamara Bernsten lídera Women’s March Rockford. Advirtió que, en general, las mujeres ya tienen demasiados deberes y responsabilidades en el hogar y el trabajo, pero son necesitadas para esta lucha. “¿Qué van a quitar de tus deberes y qué van a agregar?” preguntó hacia la gente. “¿Van a escribir a sus legisladores? ¿Van a conectarse con su concejal o su miembro de la junta directiva del condado de Winnebago? ¿Van a ser voluntario para una mujer que se postula para un cargo? ¿Van a postularse para un cargo?”

Otras organizaciones presentando en el mitin de Rockford fueron la oficina de inmigración de Rockford YMCA, Planned Parenthood of Illinois, el Family Peace Center, y RAMP. Ellos abogan por las personas con discapacidades, el cuidado de la salud, inmigrantes y víctimas de violencia doméstica.

Ahora que terminó el mitin anual, Women’s March Rockford está coordinando esfuerzos educativos y conectando a las personas con los grupos que pueden ofrecer un enfoque a la energía que han acumulado desde las últimas elecciones.

Traducido por Carlos Loera