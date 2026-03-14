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El entrenador de baloncesto masculino de NIU se renuncia

Northern Public Radio
Published March 14, 2026 at 1:00 PM CDT

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El entrenador princpal de baloncesto masculino de Northern Illinois University, Rashon Burno, renunció después de cinco temporadas.

El programa tuvo un récord de 48-106 bajo el liderazgo de Burno.

NIU empezará una búsqueda nacional de un nuevo entrenador principal para dirigir el programa.

La director deportiva asociada ejecutiva, Courtney Vinson, supervisará diariamente el programa hasta que se nombre un nuevo entrenador.

Traducido del inglés por Carlos Loera