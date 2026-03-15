Illinois podría ser el undécimo estado en prohibir los concursos de matanza de animales salvajes

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La sesión legislativo de este año está en plena marcha en Illinois. Un proyecto de ley prohibiría los concursos de matanza de animales salvajes en el estado.

El proyecto de ley modifica el Código de Vida Silvestre, prohibiendo la práctica de otorgar premios y dar incentivos por matar animales silvestres.

Project Coyote apoyó la introducción del proyecto de ley ante la legislatura. Jane McBride, representante del proyecto en Illinois, dijo que en un solo de estos concursos se podrían cazar cientos de animales.

“Llegarán con, literalmente, camionetas cargadas de cadáveres”, dijo. "En general, estos cadáveres no sirven para nada. No se pueden usar porque están destrozados, y, por lo general, se dejan en algún lugar para que se echen a perder".

Los concursos de caza se dirigen principalmente a coyotes y mapaches.

McBride dice que los concursos toman lugar principalmente en las partes sur y oeste del estado, pero debido a una mayor conciencia pública, los concursos se han publicitado menos ampliamente.

"Si detuviéramos este volumen de matanzas, estaríamos avanzando en dirección correcta que nos indica la ciencia", dijo. "Tendríamos una población mucha más equilibrada que beneficiaría a nuestras ecosistemas y ayudarnos en nuestros esfuerzos generales por mantener la biodiversidad en los paisajes".

La Congressional Sportsmen's Foundation se opuso a un proyecto de ley similar que se tramitó en la legislatura en 2024. Han dicho que los concursos de matanza ayudan a gestionar las poblaciones de depredadores locales y apoyan las tiendas deportivas y al Departamento de Recursos Naturales de Illinois.

La Univeristy of Illinois Extension publicó un informe que mostró que los concursos para matar animales salvajes no tenían resultados ecológicos positivos. La mayoría de los expertos que contactaron para su informe recomendaron el fin de los concursos en Illinois.

El proyecto de ley propuesto no afectaría la caza normal. Los defensores del proyecto de ley están esperando que éste sea asignado a un comité, lo que podría ocurrir en unos días.

Traducido del inglés por Carlos Loera.