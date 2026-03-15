Los superintendentes regionales están en votación en Illinois esta primavera. Son los únicos cargos educativos electos y partidistas del estado. ¿Qué hacen?

Se acercan las elecciones primarias en Illinois. Un cargo en votación sobre el cual quizás no conozcas mucho es el superintendente regional de escuelas. Es el único cargo educativo electo y partidista del estado. El reportero de educación de WNIJ, Peter Medlin, habló con Mark Klaisner para explicarlo. Él es el presidente de la Illinois Association of Regional Superintendents of Schools.

Peter Medlin (PM): ¿Cuáles son las responsabilidades principales de un superintendente regional?

Mark Klaisner (MK): Fundamentalmente, por estatuto, tenemos tres responsabilidades en nuestra oficina. Una de ellas gira en torno al aprendizaje profesional, y para la mayoría de las personas, piensa en el "Día del Instituto de Maestro". La segunda tiene que ver con la seguridad. De hecho, inspeccionamos las 4.000 escuelas del estado de Illinois para asegurarnos de que sean físicamente seguras, pero también garantizamos el cumplimiento de los procedimientos y políticas. La tercera responsibilidad es apoyar a los estudiantes. Durante muchos años, ese fue más o menos el rol del agente de ausentismo escolar; lo hemos ampliado. Mi papel, como individuo, es poner en práctica esas tres cosas con los distritos a mi cargo.

(PM): Sé que las oficinas regionales también hacen mucho en relación con las licencias de maestros y el trabajo de la ley McKinney Vento con los estudiantes sin hogar también, ¿correcto?

(MK): Así es. Creo que para mucha gente eso es por lo que nos conocen. "Ahí es donde voy para renovar mi licencia". Pero tenemos personal a tiempo completo en todas nuestras oficinas. Están ahí para apoyar a los maestros en esos empeños. McKinney-Vento es otra parte del trabajo que nos ha sido encomendado.

(PM): ¿Es este un rol que existe en cada estado? ¿Es algo que algunos estados tienen y otros no?

(MK) Cada uno de los 50 estados tiene alguna versión de nuestras oficinas. Dado que nuestro estado tiene tantos distritos escolares, 864, tenemos muchas más oficinas que muchos otros.

(PM): ¿Cuántas oficinas regionales hay ahora?

(MK): 38.

(PM): En algunos estados, el superintendente estatal es un cargo electo. No lo es en Illinois, es un cargo designado. Los superintendentes locales no son elegidos, pero los votantes sí pueden elegir a los superintendentes regionales. ¿Sabes por qué es eso?

(MK): Sólo hay tres estados en el país donde los superintendentes regionales son elegidos: Arizona, California y Illinois. La historia es que nuestras oficinas son oficinas de educación del condado, que fueron constituidos en 1865 al mismo tiempo que se diseñaron las estructuras del condado. Como sabrás, los sheriffs, los forenses, los secretarios, todos ellos son cargos electos. Curiosamente, en realidad somos funcionarios electos partidistas. Nuestras juntas escolares en todo el estado de Illinois son no partidistas. No siguen ninguna candidatura de ningún partido en paricular, pero los superintendentes regionales sí. Eso se remonta a la forma en que Illinois estableció su estructura hace años.

(PM): ¿Estas elecciones suelen ser competitivas? Estaba mirando la mayoría de los condados alrededor de nuestra área en el norte de Illinois y vi que prácticamente solo una persona en la boleta, ya sea republicano o demócrata, dependiendo del condado. ¿Hay algunos casos en que éstas llegan a ser elecciones competitivas?

(MK): No son disputados con frecuencia. Una cosa extraña acerca de nuestras oficinas es que los 38 cargos se someten a elecciones cada cuatro años.

(PM): Oh, ¿así que todos se suben [para las elecciones] al mismo tiempo?

(MK): Exactamente, todos los 38. Ahora estamos en medio de ese periódo. Llevo haciendo este trabajo unos 14 años, y, en un ciclo determinado, habría cuatro o cinco cargos disputados en todo el estado de un total de 38.

(PM): ¿Cómo pueden los votantes evaluar si su actual superintendente regional está haciendo un buen trabajo? Para las personas que quieran investigar antes de votar, ¿cuáles son los principales aspectos que deberán tener en cuenta? ¿Dónde pueden encontrar más información?

(MK): En general, si quieres mirar a través del estado, nuestro sitio web es IARSS.org, Illinois Association of Regional Superintendents of Schools. Mi consejo sería que busquen en Google el nombre de su propio superintendente regional y de condado. La oficina local tendrá una lista de todo tipo de cosas que está haciendo. Debido a que nos basamos en el cumplimiento, hay cosas en las que podemos ayudar en términos de quejas, audiencias, cosas en las que podemos ayudar a los miembros de la comunidad y también apoyar a los distritos escolares. Si busca rápidamente en Google el nombre de su superintendente regional y de condado, obtendrá un enlace a su página y podrá enterarse específicamente de lo que está sucediendo en su área.

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Traducido del inglés por Carlos Loera.