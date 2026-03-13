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Se reportó exposición química en empleados de la planta nuclear de Byron

Northern Public Radio | By Peter Medlin,
Susan StephensJess Savage
Published March 13, 2026 at 3:00 PM CDT
Foto de archivo. Victoria Lunacek, WNIJ

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La oficina del sheriff del condado de Ogle afirma que el público no está en peligro después de una exposición química que involucró a los empleados que trabajaron durante el apagón en la Constellation Generating Station ubicado en 4405 N. German Church Road en Byron, Illinois.

Según un comunicado de la oficina del sheriff, varias ambulancias respondieron a la escena y transportaron a varios empleados a hospitales locales para evaluación y tratamiento.

Un portavoz de la Comisión Reguladora Nuclear dijo a WNIJ que el incidente no estaba relacionado con las operaciones nucleares de la planta.

La planta se encuentra actualmente en un "apagado" programado, un período en el que permanece apagada para realizar mantenimiento y recarga de combustible.

Constellation Energy, propietaria y operadora de la planta de energía, emitió un comunicado el martes por la noche.

"Hoy temprano, ocho empleados del Centro de Energía Limpia de Byron fueron trasladados a hospitales locales como medida de precaución después de que una pequeña cantidad de una sustancia química común no radiológica usada en los sistemas de la planta se escapó de un tanque de retención en el edificio de turbinas. Los equipos de respuesta altamente capacitados de Byron tomaron las medidas adecuadas para contener la fuga rápidamente y garantizar que los empleados potencialmente afectados recibieran la atención médica adecuada. Mientras este evento no afecta la salud ni la seguridad del público, continuaremos manteniendo informados a los empleados de Byron y a las partes interesadas de la comunidad".

En una publicación de Facebook, Zach Oltmanns, miembro de la junta del condado de Ogle, expresó su gratitud por los primeros en responder en la escena.

"El evento de hoy en la planta nuclear de Byron es comprensiblemente preocupante para muchos en nuestra comunidad", dijo, "y sirve como recordatorio del trabajo serio y complejo que se realiza en la instalación cada día. Tambíen nos recuerda lo rápido que pueden cambiar las situaciones. Nuestra comunidad se beneficia de profesionales dedicados que se capacitan, preparan y repsonden para mantener a las personas seguras. La respuesta de hoy es un reflejo de ese compromiso".

Mientras tanto, algunos residentes del condado de LaSalle quienes ya estaban nerviosos debido al clima severo inminente recibieron otro susto el martes por la tarde; las sirenas en la planta nuclear cercana comenzaron a sonar alrededor de las 3 p.m. Las autoridades rápidamente transmitieron el mensaje a los residentes de Ottawa, Seneca y Marseilles de que era una falsa alarma. Un equipo defectuoso en la central eléctrica de la planta de LaSalle hizo sonar las sirenas por error. Se supone que las sirenas en un radio de 10 millas de la planta alertan a los residentes en caso de una emergencia nuclear.

Traducido del inglés por Carlos Loera.
Peter Medlin
Peter joins WNIJ as a graduate of North Central College. He is a native of Sandwich, Illinois.
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Jess is the environmental reporter at Northern Public Radio based in DeKalb, Illinois. They are a Report for America corps member covering agriculture and the environment throughout the Mississippi River Basin. They also regularly contribute food and farm stories for Harvest Public Media.
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