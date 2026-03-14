Una pregunta en muchas boletas de las elecciones primarias de Illinois se refiere al nuevo crédito fiscal escolar de Trump ¿Qué es?

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En las próximas elecciones primarias, muchos condados de Illinois votarán en un reférendum consultivo sobre el nuevo crédito fiscal para la educación del presidente Trump. Dado que no es vinculante, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, aún tendría que optar por participar en el programa federal. El reportero de educación de WNIJ, Peter Medlin, habló con el profesor de educación de Northern Illinois University, Alexios Rosario-Moore, para ayudar a explicarlo...

Peter Medlin (PM): El reférendum dice: "¿Debería Illinois optar por un programa federal que proporcionaría a los estudiantes de escuelas públicas K-12, escuelas privadas y escuelas en el hogar fondos donados de forma privada para necesidades académicas como tutoría y preparación para exámenes, terapias educativas para estudiantes con discapacidades, matrícula, libros, tarifas de exámenes o para otras necesidades académicas específicas?"

Creo que mucha gente lee eso y piensa, 'Bueno, si son fondos donados de forma privada y van a ser destinados a todos, ¿a quién le importa? ¿Por qué no? Pero ¿el lenguaje de este referéndum describe con precisión cómo funciona este programa? ¿Qué debe saber la gente?

Alexios Rosario-Moore (ARM): La gente debe saber que esto es parte del programa conocida como Crédito Fiscal para la Libertad Educativa, que fue parte del One Big Beautiful Bill Act y el programa proporciona créditos fiscales dólar por dólar a los contribuyentes que estén dispuestos a donar hasta $1,700 a Organizaciones que Otorgan Becas (mejor conocidas como SGOs, por sus siglas en inglés). De ahí. esos fondos pueden ser usados para cubrir gastos de niños educados en escuelas privadas, públicas o en el hogar cuyas familias representan hasta el 300% del ingreso medio local.

Por lo tanto, en una ciudad como Chicago, por ejemplo, eso significaría que las familias que gana alrededor de $233,000 o menos tendrían acceso, potencialmente, a becas y fondos de estas SGOs. Pero, en esencia, esos $1,700 se habrían destinado a ingresos federales que en realidad están destinados al bien público, a programas que sirven a todos los ciudadanos y no son restrictivos.

Creo que eso es lo que la gente debería entender al respecto. Estás haciendo una donación que luego será gestionada por organizaciones que no están claramente definidas en el estatuto. Entonces ese dinero no se destinará al presupuesto. Por ejemplo, no se destinaría a los fondos del Título I, gestionados por el Departamento de Educación de EE. UU, que se destinan a escuelas de bajos ingresos.

(PM): ¿Qué es una Scholarship Granting Organization?

(ARM): No está claro en el estatuto. No está claro si el Departamento de Educación de EE. UU va identificar esas organizaciones sin fines de lucro, si son organizaciones existentes en los estados que optan por participar o si esas organizaciones sin fines de lucro se crearán quizás a partir de otros donantes.

Me preocupa que una agencia federal, en este caso el Departamento de Educación de EE. UU, que está recortando su presupuesto y su personal, tenga la capacidad de ejecutar un programa de este alcance, y básicamente esté subcontratando el trabajo de identificar y asegurarse de que las personas califiquen para estas becas y enviar el dinero. ¿Qué proporción de ese dinero puede ser destinado a la administración de esas organizaciones sin fines de lucro? Nada de esto está claro y parece que se está generando más burocracia de la que se estaría reduciendo.

(PM): El sindicato de maestros más grande de Illinois y algunos defensores de las escuelas públicas afirman que el programa en realidad drenaría el dinero de los impuestos destinados a la educación pública y enviarlo a las escuelas privadas. ¿Es eso justo? ¿Cómo podría esto afectar potencialmente la financiación de la educación pública?

(ARM): Está drenando los ingresos fiscales. Quizás no podamos trazar una línea directa entre la pérdida de estos ingresos fiscales y el impacto potencial en los fondos del Título I, por ejemplo, pero podemos reconocer que la directora del Departamento de Educación de EE. UU, Linda McMahon, es una de las pocas directoras de agencia en la historia de este país decidida a perder fondos y eliminar la capacidad de su organización para gestionar sus recursos.

(PM): El reférendum dice que el programa también donaría fondos a los estudiantes de las escuelas públicas. ¿Sabemos algo, en este momento, sobre cómo funcionaría eso y cómo se distribuiría el dinero? ¿Se basa en estas SGOs que son aprobadas para ello?

(ARM): Sí, y no sabemos qué criterios deben tener esas organizaciones para poder optar por participar en el programa. No sabemos qué tipo de recursos se les proporcionaría para gestionar el programa. No sabemos qué tipo de criterios establecerán. Creo que el estatuto deja espacio, potencialmente, para que estas SGOs creen los criterios sobre quién va recibir estos fondos. En última instancia, sí, sabemos que parte del objetivo de este programa es que esos fondos se destinen a escuelas privadas que pueden o no admitir a todos los estudiantes, a escuelas religiosas que pueden o no estar dispuestas a admitir y atender a todos los estudiantes; eso es problemático.

Peter Medlin NIU's Alexios Rosario-Moore

(PM): Este programa es el primer de su tipo a nivel federal. ¿Qué importancia tiene esto para las escuelas privadas y para el movimiento más amplio de libre elección de escuelas?

(ARM): Esto es importante porque es una especie de esquema o política de reemplazo de comprobantes de créditos fiscales. Se determinó que estos comprobantes eran ilegales o inconstitucionales en al menos un estado, Washington, y también se volverion políticamente impopulares. Así que veo esto como parte de esa historia más amplia, como una especie de nueva iniciativa, un nuevo esfuerzo para trasladar fondos públicos a organizaciones privadas.

Ahora bien, ¿creo que esto marcará una diferencia para la salud de varias escuelas privadas y religiosas que pueden estar pasando por dificultades y cuyas misiones son totalmente legítimas y pueden ofrecer una educación de alta calidad? No creo que eso haga ninguna diferencia. No va a evitar que una escuela cierre. No creo que vaya a funcionar a la escala y con la eficiencia que serán necesarias para apoyar a las escuelas privadas y religiosas. Así que, si es un programa que probablemente no funcionará y alcanzará sus objetivos, entonces podemos decir que no está basado en evidencia y que es en gran medida ideológico, es en gran medida un esfuerzo político.

(PM): Este es solo un referéndum consultivo. No es vinculante. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, tendría que aceptarlo independientemente de cómo resulten esos referéndums individuales en condados específicos. Pero si el gobernador Pritzker no incluye a Illinois en este programa, los residentes de Illinois aún pueden recibir los beneficios fiscales, pero el dinero no se destinaría a SGOs ni a escuelas en Illinois. ¿Así es cómo funciona?

(ARM): Sí, si no optamos por participar, la gente aún puede hacer esa donación de hasta $1,700 y obtener el crédito fiscal de $1,700, pero los fondos se usarían en otros estados que hayan optado por participar. El estatuto tampoco especifica en qué estados y cómo se redistribuiría esa cantidad.

(PM): ¿Hay algo más que usted considere crucial para esto y de lo que no hayamos hablado?

(ARM): Creo que me preocupa que muchos de estos esfuerzos se presenten como un empoderamiento de las familias en la educación de sus hijos. Ese tipo de mensaje es engañoso y deshonesto. Soy padre, mi hija está en tercer grado. Creo que como padres debemos pensar en los beneficios individuales y en las decisiones que tomamos sobre las experiencias educativas de nuestros hijos, pero creo que también debemos recordar siempre que somos parte de una comunidad más grande.

Cuando las escuelas cuentan con buenos recursos y financiación y los maestros están bien capacitados, todos se benefician. Beneficia a la comunidad local. Beneficia a la sociedad en general. Esa es una tradición democrática profunda y muy importante que ha existido en nuestro país durante al menos un siglo; todos deberíamos abrazarla y reconocerla.

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Traducido del inglés por Carlos Loera.