Algunos estudiantes y maestros bilingües de DeKalb dicen que no tienen suficiente apoyo

El corazón de Edith Garcia estaba latiendo rápido mientras caminaba hacia el podio. Este mayo pasado, mientras estaba acabando el quinto grado, Edith y sus dos hermanas mayores decidieron dar sus opiniones en una reunión de la junta escolar de DeKalb.

“Nos hace sentir que no somos suficiente porque no podemos hablar el inglés,” dijo Edith. “Justo a veces nos dicen que no podemos hacer algunas cosas por esa razón. Es como si estuviéramos siendo retenidos solo por el idioma que hablamos.”

Las hermanas Garcia no estuvieron solas. Otros estudiantes y maestros actuales y anteriores del programa bilingüe de DeKalb hablaron en la reunión. Dijeron que hay una falta de recursos para los estudiantes bilingües en cuanto se trata de todo desde el bullying, servicios de traducción, hasta la salud mental, pero – sobre todo – frecuentemente hay una sensación de aislamiento para los estudiantes que principalmente hablan el español.

De todos los estudiantes de DeKalb, un poco más del 16% son estudiantes de aprendizaje en inglés. Eso es más de 1,000 niños. Y no solo es el español -- los estudiantes de DeKalb hablan más de 80 idiomas.

Veronica Garcia-Martinez es una maestra bilingüe en la escuela primaria Littlejohn.

“Recientemente, he notado más una falta de consejeros y psicólogos [bilingües] en las escuelas,” dijo la maestra. “Mis estudiantes tienen sus necesidades. Tienen la necesidad de hablar con alguien.”

Kyle Gerdes es el director de servicios estudiantiles de DeKalb. Él dice que el distrito tiene un número estable de personal bilingüe, pero que es más alto en las escuelas secundarias.

“No creo que todas las escuelas tengan a un clínico hispanohablante,” dijo Gerdes. “Tratamos de hacer eso. Pero creo que tratamos de priorizar nuestras escuelas que tienen más cantidades de estudiantes bilingües. Si un estudiante tiene una necesidad y están en una escuela donde no hay un clínico bilingüe, tenemos otras maneras en donde podemos asegurar que ese estudiante puede comunicarse en su lengua materna con nuestro personal.”

Gerdes también dice que están trabajando en esfuerzos de reclutamiento bilingüe, incluyendo una otorgación estatal y una colaboración con Northern Illinois University que es específicamente para los psicólogos escolares, El distrito también recluta personal desde España y asiste a las ferias de trabajo en Puerto Rico.

La supuesta falta de personal bilingüe también se traslada a la traducción. Imaginase que usted es un estudiante del quinto grado en la clase de matemáticas. Usted es bilingüe, pero algunos estudiantes en su clase no hablan mucho el inglés. Entonces, durante la clase, no solo está tratando de comprender la lección de matemáticas para sí mismo...también tiene que ayudar enseñar a sus amigos hispanohablantes quienes no entienden lo que está diciendo el maestro.

Edith Garcia dice que eso es lo que le sucede a ella.

“A veces yo misma no lo entiendo, y pido por ayuda del [maestro/a],” dijo Edith. “Y luego ayudo a los demás estudiantes en cuanto termino de recibir ayuda para que pueda explicarles todo.”

Eduardo Quiroz estará en el séptimo grado el próximo año. Dice que tiene que preguntarles a sus maestros si puede levantarse y ayudar a sus amigos hispanohablantes que se sientan del otro lado del salón.

“Ellos me hablan del otro lado del salón,” dijo Eduardo. “El maestro/a no me deja levantarme, entonces les ayudo desde la posición en donde estoy.”

El distrito tiene un modelo de enseñanza en la escuela intermedia, entonces debería de haber especialistas bilingües, o un enlace bilingüe de educación en el hogar, ayudando a los maestros angloparlantes. Pero los estudiantes dicen que frecuentemente hay problemas que ellos mismos tienen que solucionar.

Los estudiantes también dicen que les gustaría que se celebrara sus culturas más y en maneras auténticas. Y hablaron sobre las experiencias persistentes del bullying que sufren por ser hispano. De hecho, eso fue lo que le inspiró a Eduardo –en el sexto grado en aquel entonces – a hablar en la reunión de la junta escolar.

“Mis amigos mexicanos sufrían del bullying por sus culturas,” dijo Eduardo, “y necesitaba un cambio porque no podían estar las cosas así.”

Los estudiantes bilingües dicen que estos asuntos se amontonan y los hacen sentir aislados al resto de la escuela. AJ Crook es la coordinadora de programas multilingües del distrito escolar de DeKalb. Ella dice que ellos saben que eso puede suceder, es por eso por lo que han estado cambiando el programa de lenguaje dual sobre los últimos años.

En el otoño del 2020, empezaron a reemplazar su programa bilingüe unidireccional con un programa bidireccional. “Unidireccional” es el sistema tradicional. Los estudiantes de aprendizaje del inglés empezando la escuela pasaban 90% de sus días aprendiendo en español y el otro 10% en inglés. Lo aumentaron lentamente a un 50-50 llegando al 4to grado. Los estudiantes pueden salir del programa aprobando un examen de dominio del inglés.

Los estudiantes del programa unidireccional se quedan en clases con otros estudiantes bilingües. Cuando se agrega la barrera de idiomas, Crook dice que tiene sentido por qué se sienten separados, pero Crook dice que su programa ahora es muy diferente.

“Con el [programa] bidireccional, puedes mezclar a estudiantes angloparlantes con estudiantes de aprendizaje del inglés.” dijo Crook.

Todos los estudiantes de aprendizaje del inglés son parte del programa, pero los estudiantes angloparlantes ahora pueden ser parte del programa, vía lotería, y aprender el español a la misma vez. Ahora mismo, el programa bidireccional está disponible para los estudiantes de primaria hasta el 3er grado. El próximo año se expandirá al 4to grado y el plan es expandirlo hasta la secundaria.

Garcia-Martinez, la maestra bilingüe de DeKalb, dice que el programa bidireccional es genial y ayuda resolver los problemas, pero todavía no está en todos lugares.

“Si vas a los grados que no lo tiene, los cuales actualmente son el 4to grado en adelante y solo vas al recreo, tienes a estos niños que se separan ellos mismos porque ha estado así desde el principio.” dijo la maestra.

Hasta ahora, Crook dice que el programa bidireccional ha sido un éxito, tanto social como académico.

“Nuestros estudiantes de 3er grado ya estaban superando a nuestros estudiantes monolingües del mismo nivel en inglés en matemáticas en inglés.” dijo Crook.

Garcia-Martinez también piensa que eso son buenas noticias, pero ella está pensando en todos los estudiantes de la escuela intermedia y secundaria quienes no recibieron eso y aún se sienten aislados de muchos de sus compañeros.

“Eso es una gran parte de nuestro cuerpo estudiantil que no está recibiendo esos mismos beneficios.” dijo Garcia-Martinez. “Tiene que haber algún tipo de cambio. ¿De verdad vamos a esperar otros ocho años para que se gradúen y se salgan? No podemos hacer eso. No podemos olvidarnos de estos niños.”

Porque ellos todavía necesitan un entorno escolar inclusivo y personal de apoyo quien -- literalmente—puede hablar su lenguaje.

Traducido por Carlos Loera