Un ministro de Rockford dejará su puesto después de dejar su huella

Un ministro de Rockford de larga trayectoria deja su puesto después de casi dos décadas. Yvonne Boose de WNIJ pasó unos momentos con él mientras reflexionaba su tiempo en la iglesia.

El reverando Matthew Johnson es el ministro principal en la Unitarian Universalist Church en Rockford. Se sentó en su oficina, sonrió y borró las alertas en su reloj inteligente. Detrás de su escritorio había una estantería que servía de fondo.

"He leído la mayoría de ellos, no todos", dijo. "Mi predecesor me dejó algunos".

Y ahora tiene planeado dejar la mayoría de ellos para la persona quien ocupará su puesto.

Johnson pasó cinco años como líder en High Plains Church Unitarian Universalist en Colorado Springs, Colorado, antes de venir a Rockford en 2008. Johnson explicó por qué deja una posición que ha ocupado durante 17 años.

"He pasado los últimos años entrenando y asesorando informalmente a colegas", dijo, "y otros líderes en otras congregaciones y ayudarlos a descubrir como prosperar y afrontar el momento que tienen por delante. Y me encanta ese trabajo y me he sentido llamado a hacer ese tipo de trabajo”.

Esto es lo que hará en su nuevo rol con la Unitarian Universalist MidAmerica Region. Johnson trabajará con congregaciones en todo el Medio Oeste.

Johnson dijo que otra razón por la cual se va es que ha logrado todo lo que él y la iglesia querían hacer como ministerio compartido. Algunas de esas cosas incluían la creación de madurez y diversidad teológica. La iglesia Unitaria Universalista acepta todas las religiones.

"Incluido el cristianismo liberal", dijo, "al igual que el budismo y el ateísmo y el paganismo, para dar forma a nuestra vida religiosa. Y creo que la congregación está realmente comprometida con alcanzar la madurez teológica y espirtual y con crecer como personas de una manera que es realmente hermoso de ver".

También dijo que la iglesia ahora está en una mejor posición financiera en comparación con cuando comenzó él.

Johnson dijo que uno de sus momentos de mayor orgullo en la iglesia fue cuando participaron en la Pretrial Fairness Act (Ley de Equidad Previa al Juicio). Esta ley elimina la fianza monetaria y ayuda a que aquellos quienes se presumen inocentes tengan una liberación más rápida.

"Rockford Urban Ministries", explicó, "con quienes trabajamos muy de cerca, dijo, 'Necesitamos observadores judiciales. Necesitamos que la gente venga a tomar notas en la corte de fianzas y se asegure de que están cumpliendo la nueva ley'. Así que hice un llamado a mi gente aquí. Contamos con todos estos bibliotecarios y trabajadores sociales jubilados en la congregación, y se apuntaron para este trabajo".

Wendy Larson Bennett es la presidenta de la junta de la iglesia. Excribió una columna en el periódico Rockford Register Star sobre la partida de Johnson. En ese artículo escribe que la iglesia no está despidiendo a Johnson; mejor dicho, se despiden de él.

Joyce Palmer es la ministra asistente de la iglesia. Palmer dijo que durante un servicio, Johnson recibió un mensaje de que su abuela de 104 años había fallecido. Palmer tuvo que sustituirlo.

"Nunca lo había leído antes", dijo, "pero pude apreciar mucho lo bien que escribe, el formato de la escritura, el lenguaje de la misma. Y el solo hecho de dar ese sermón en frío me enseñó mucho sobre cómo presentar un sermón, cómo componerlo, cómo hacerlo fácil de dar y cómo usarlo para inspirar a la gente".

Palmer dijo que algunas personas dicen que los ministros tienen un sermón que cuentan de muchas maneras diferentes.

"Y si eso fuera cierto", añadió, "diría que la pasión de Matthew es la justicia. ¿Y cómo podemos crear más justicia en el mundo? A través de nuestras acciones diarias, a través de nuestros compromisos, a través de la manera en que gastamos nuestro dinero y nuestro tiempo, así que creo que eso es el don de su ministerio".

Johnson se tomaba un año sabático de tres meses cada cuatro años mientras ocupaba el cargo. Ha pasado tiempo en lugares como Israel, Palestina, Rumania y España. Dijo que hacía esto para refrescar sus ideas y para restaurar su corazón y su alma. Johnson dijo que cree que todos deberían tomarse un momento para reflexionar.

“Aléjense del día a día y piensen en su vida, en su lugar en el mundo y en lo que quieren lograr”, explicó. "Y, sea que consigamos un año sabático pagado o no, espero que la gente aproveche esa reflexión espiritual de una forma u otra".

Johnson dijo que no está seguro de la dirección que tomará la iglesia una vez que se vaya, pero que espera leer sobre ello.

La celebración de despedida se llevará a cabo el 22 de agosto. El último sermón de Johnson como ministro de la iglesia tomará lugar a las 10 a.m. el 24 de agosto. Johnson dijo que el título de aquel servicio será "Mantenga la fé".

Bret Lortie servirá como ministro interino por el resto de este año y el próximo.

Traducido por Carlos Loera