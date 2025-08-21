Video: Lo que debes saber sobre las leyes de protección de inquilinos

Sequence 01_22.mp4

Transcripción en español:

En Illinois, los inquilinos, independientemente de su estatus migratorio, deben saber que tienen derechos, pero los derechos solo les protegen si los ejercen y si están al tanto de ellos. Así que, te explico, esta guía está aquí para hacer visibles y comprensibles esas protecciones y equipar a las comunidades de las acciones necesarias para seguir viviendo en sus hogares, con seguridad, con estabilidad y con dignidad.

A los propietarios no se les permite preguntarte sobre tu estatus migratorio, y no pueden amenazarte con denunciarlo ante las autoridades de inmigración.

Un poco sobre la Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes; está incluida en nuestro manual. Pero la Ley de Protección de Inquilinois Inmigrantes (ITPA por sus siglas en inglés), fue aprobada en 2019 y básicamente lo que hizo es ilegalizar que los propietarios amenacen con compartir, o realmente compartan el estatus migratorio de los inquilinos, o incluso su estatus percibido. Entonces lo que el propietario percibe del inquilino con respecto a la inmigración, por supuesto con la intención de acosarlo o presionarlo para que abandone su hogar. Entonces, lo que hace ITPA es prohibir los desalojos basados en el estatus migratorio, y permite a los inquilinos el derecho de tomar acciones legales.

Entonces, la Ley de Hogares Seguros de Illinois permite a los inquilinos quienes son sobrevivientes de violencia doméstica o sexual terminar su contrato de arrendamiento de manera anticipada, sin penalización, si ellos sienten que tienen que reubicarse por razones de seguridad, si lo vinculamos a la comunidad latina, ya sabrás que esto importa en la comunidad latina e inmigrante, porque los sobrevivientes, sobre todo las mujeres, pueden dudar en buscar ayuda debido al miedo a las consecuencias legales, ya sea por su estatus migratorio o si hay barreras lingüisticas o por una falta de recursos confiables. Así que esta es, ya sabrás, una ley asombrosa. Les brinda una forma segura y legal de protegerse a sí mismos y a sus familias.

La Ley del Derecho a Reparaciones de los Inquilinos Residenciales de Illinois, básicamente, lo que hace es permitir a los inquilinos hacer reparaciones esenciales, como, por ejemplo, se tiene que arreglar la calefacción o la plomería en su apartamento. Lo que hace es permitir a los inquilinos deducir el costo de esas reparaciones de su alquiler si el propietario no cumple con arreglarlo. Para muchas familias inmigrantes, es más, para cualquiera que pase sin calefacción en el invierno, por ejemplo, o que viva en un entorno inseguro, no es una opción, ¿verdad? Pero a veces el miedo a las represalias puede impedir que los inquilinos pidan a sus propietarios que hagan estas cosas, sobre todo, como sabrás, si el inquilino puede ser indocumentado, es posible que tengan miedo ir al propietario y pedir estas reparaciones por el miedo a las represalias. Así que esta ley, la ley del derecho a las reparaciones, les da esa herramienta legal para mantener un hogar seguro y solicitar reparaciones, con derecho a hacerlo, sin poner a riesgo su alojamiento.

Estas protecciones se aplican a todos, independientemente de tu situación migratoria. Contamos con estas protecciones, que tienen mucho poder, pero, una vez más, funcionan cuando las personas las conocen y pueden ejercerlas dentro del manual por sí mismas.

Como te lo podrías imaginar, hay una larga lista de diferentes agencias a las que la gente puede ponerse en contacto si, por ejemplo, creen que puede haber algún tipo de discriminación entre ellos y su propietario, dependiendo del lugar donde reside el inquilino. Por ejemplo, ya sea en una ciudad o en el condado de Cook, o fuera del condado de Cook, tenemos una lista de diferentes agencias, lugares, oficinas a donde pueden llamar para denunciar violaciones. Y luego también, ya sabes, a veces hay asistencia legal que puede ser necesaria en determinadas situaciones. También dentro del manual incluimos una lista de ayuda legal gratuita o de muy bajo costo que las personas pueden utilizar dependiendo de dónde residan en Illinois.

Traducido por Carlos Loera