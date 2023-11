Qué sabemos sobre la “misteriosa” enfermedad respiratoria que afecta a perros y cómo evitar que se contagien

Si sólo tienes unos segundos, lee estas líneas:



En los últimos meses se han reportado varios casos de una “misteriosa” enfermedad respiratoria que afecta a los perros. Hay canes afectados en Colorado, Massachusetts, Rhode Island, Illinois, Maryland y Wyoming.

La enfermedad puede provocar tos, secreción nasal, estornudos, letargo, neumonía y, en el peor de los casos, la muerte.

La mejor manera de proteger a las mascotas es asegurarse de que estén al día con sus vacunas. Para prevenir contagios, también es aconsejable evitar que visiten lugares que suelen frecuentar múltiples perros.

Circulan varios contenidos en redes sociales en los los usuarios se preguntan si se va a producir una pandemia canina. A raíz de que se han reportado casos de una enfermedad respiratoria que afecta a los perros en varios estados de Estados Unidos, las búsquedas en Google de mystery dog illness (enfermedad misteriosa del perro) se han disparado en el país. Te contamos qué sabemos sobre esta enfermedad y cómo evitar que tu mascota se contagie.

¿Dónde se ha reportado la enfermedad?

Los veterinarios de Oregón han reportado más de 200 casos desde mediados de agosto de 2023, según un comunicado publicado el 17 de noviembre por la Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria (AVMA) que recoge datos del Departamento de Agricultura de Oregón (ODA).

Hasta el 28 de noviembre de 2023 la enfermedad se ha detectado y reportado también en otros estados: Colorado, Massachusetts, Rhode Island, Illinois, Maryland y Wyoming. Como no hay un recuento oficial de los casos, no se sabe con certeza cuántos perros en total se han infectado, según destaca el periódico The New York Times.

¿Cuáles son los síntomas?

Esta enfermedad respiratoria ha sido bautizada como enfermedad respiratoria infecciosa canina atípica (aCIRD), según el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles. Los síntomas incluyentos, secreción nasal, estornudos y letargo.

“Los casos se presentan con tos prolongada que puede durar semanas o meses con una respuesta mínima al tratamiento”, indica el Departamento de Agricultura de Colorado. En algunas ocasiones las mascotas contraen neumonía y, “en casos raros”, mueren.

Por lo general, los perros pueden recuperarse de una enfermedad respiratoria por sí solos o con la ayuda de antibióticos, pero ese no siempre es el caso con esta última enfermedad, según cuenta Kurt Williams, director del Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de Oregón en la Universidad Estatal de Oregón, a The New York Times: “En estos perros, o persistió por más tiempo o tomó una espiral descendente y condujo a resultados muy graves, incluida la muerte”.

¿Qué causa la enfermedad?

La causa detrás de la enfermedad “sigue siendo un misterio”, afirma la AVMA. “Según la epidemiología de los casos reportados hasta este momento, los casos parecen compartir una etiología viral, pero las pruebas de diagnóstico respiratorio comunes han sido en gran medida negativas”, afirma Andrea Cantu-Schomus, directora de comunicaciones del ODA.

Varios investigadores analizan si la causa de la enfermedad podría ser un virus o una bacteria. “Estoy abierto a que sea cualquiera de las dos cosas y también a que sea algo en lo que ni siquiera estamos pensando”, afirma Williams.

Como destaca a The Washington Post Lindsey Ganzer, veterinaria propietaria del Centro de Referencia Veterinaria de North Springs en Colorado, hasta hoy no se sabe ni qué causa la enfermedad ni cómo se transmite.

¿Qué pueden hacer los dueños para prevenir contagios?

“Recomendamos precaución en lugar de preocupación”, afirma la Asociación Médica Veterinaria de Oregon, que insiste en que el número de casos reportados en este estado representa un porcentaje muy pequeño de la población total de perros.

Williams aconseja en FOX 12 asegurarse de que tu perro esté completamente vacunado. Hasta que la enfermedad esté contenida, también recomienda evitar los parques para perros y las situaciones en las que tu mascota pueda reunirse con otros canes.

Eso se debe a que algunos veterinarios han detectado que los perros a los que habían tratado con esta enfermedad habían pasado tiempo en lugares con altas concentraciones de perros, como refugios, guarderías o parques caninos. Así lo explica Ganzer a The New York Times.

Para proteger a las mascotas de enfermedades respiratorias, la Asociación Médica Veterinaria de Oregon también aconseja evitar los bebederos comunitarios. “Mantenga a los perros enfermos en casa y busque atención veterinaria”, añade.

¿Qué hacer si sospechas que tu perro está contagiado?

Si sospechas que tu perro puede estar contagiado, lo mejor es que llames al veterinario. “Debido al amplio espectro de posibles enfermedades respiratorias, no existe una recomendación única para todos, y trabajar con un veterinario es la mejor manera de garantizar que los propietarios tengan información precisa y apropiada para su situación”, afirma Cantu-Schomus.

Si tu perro está enfermo, según el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles, es aconsejable que esté aislado durante un mínimo de 28 días después del primer día de aparición de la enfermedad.

“Los perros expuestos al perro enfermo deben permanecer en cuarentena en casa y lejos de otros perros durante 14 días para controlar si hay signos y síntomas de enfermedad”, añade.

