Iris Sale
Iris Sale
Head to Midway Village for our annual iris sale, where you may take home irises to add to the beauty and diversity in your yard.
Wednesday, Sept. 9, 2026
4:30 p.m.-6 p.m.
In front of the Museum Center by the Liberty Bell
Admission: FREE
Cost:
Named irises = $15 each
Unnamed irises = $10 each
The following varieties will be available:
• Flavescens
• Honorabile
• Madame Henri Cayeax
• I Germanica
• Swerti
• Perfection
• Unknown Yellow Variety
• Unknown Purple Variety
Questions? Call 815-397-9112 and ask for Historic Garden Coordinator Elizabeth Hurley-Blewett or email elizabeth.hurley-blewett@midwayvillage.com.
Midway Village Museum
04:30 PM - 06:00 PM on Wed, 9 Sep 2026
Event Supported By
Midway Village Museum
815-397-9112
marketing@midwayvillage.com
Midway Village Museum
6799 Guilford RoadRockford, Illinois 61107
815-397-9112
marketing@midwayvillage.com