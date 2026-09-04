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Iris Sale

Iris Sale

Head to Midway Village for our annual iris sale, where you may take home irises to add to the beauty and diversity in your yard.

Wednesday, Sept. 9, 2026
4:30 p.m.-6 p.m.
In front of the Museum Center by the Liberty Bell

Admission: FREE
Cost:
Named irises = $15 each
Unnamed irises = $10 each

The following varieties will be available:
• Flavescens
• Honorabile
• Madame Henri Cayeax
• I Germanica
• Swerti
• Perfection
• Unknown Yellow Variety
• Unknown Purple Variety

Questions? Call 815-397-9112 and ask for Historic Garden Coordinator Elizabeth Hurley-Blewett or email elizabeth.hurley-blewett@midwayvillage.com.

Midway Village Museum
04:30 PM - 06:00 PM on Wed, 9 Sep 2026
Get Tickets

Event Supported By

Midway Village Museum
815-397-9112
marketing@midwayvillage.com
https://midwayvillage.com
Midway Village Museum
6799 Guilford Road
Rockford, Illinois 61107
815-397-9112
marketing@midwayvillage.com
midwayvillage.com