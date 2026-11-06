1940's Radio Christmas Carol
1940's Radio Christmas Carol
Stage Coach Players presents a 1940's Radio Christmas Carol, Thursday-Sunday, Dec. 10-13 at its DeKalb theater.
Stage Coach Players Theatre
$17 adult; senior and student $15
Every week through Dec 13, 2026.
Sunday: 02:00 PM - 03:00 PM
Thursday: 07:30 PM - 08:30 PM
Friday: 07:30 PM - 08:30 PM
Saturday: 07:30 PM - 08:30 PM
Sunday: 02:00 PM - 03:00 PM
Thursday: 07:30 PM - 08:30 PM
Friday: 07:30 PM - 08:30 PM
Saturday: 07:30 PM - 08:30 PM
Event Supported By
Stage Coach Players
815-758-1940
info@stagecoachplayers.com
Stage Coach Players Theatre
126 S 5th StDeKalb, Illinois 60115
815-758-1940