Desnaturalización: cuándo el gobierno puede quitarle la ciudadanía a una persona naturalizada y qué está pasando bajo Trump

Si sólo tienes unos segundos, lee estas líneas:

En junio de 2025, el Departamento de Justicia (DOJ) incluyó entre sus objetivos “priorizar las desnaturalizaciones”: desde entonces, según el DOJ, se han presentado “acciones de desnaturalización a un ritmo récord”.

Ni el DOJ ni ninguna agencia del gobierno puede unilateralmente desnaturalizar a alguien. Los fiscales deben presentar el caso ante una corte federal y allí demostrar que la persona cometió fraude durante el proceso de naturalización.

Expertos explicaron a Factchequeado que tampoco se puede desnaturalizar a alguien por un delito cometido después de haber obtenido la ciudadanía.

Por Rafael Olavarría de Factchequeado

En junio de 2025, el Departamento de Justicia (DOJ) incluyó entre sus objetivos “priorizar las desnaturalizaciones”. Desde entonces, el DOJ ha anunciado varias acciones de este tipo incluyendo el 8 de mayo de 2026, cuando informó que había presentado 12 demandas de desnaturalización contra personas “acusadas de conductas graves, entre ellas apoyo material a una organización terrorista, crímenes de guerra y abuso sexual a un menor”.

Brett A. Shumate, fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia, afirmó que el DOJ está “presentando acciones de desnaturalización a un ritmo récord” para “restaurar la integridad” en el proceso de naturalización.

En este contexto, algunos de los medios aliados de Factchequeado nos han comunicado que sus comunidades han preguntado cómo es el proceso de desnaturalización, en qué casos aplica y qué recursos legales tiene un ciudadano naturalizado en caso de enfrentarse a uno. Te explicamos.

Es importante que sepas esto: la ley federal establece que el DOJ, para poder revocar la ciudadanía de un estadounidense naturalizado, debe presentar el caso ante una corte federal y allí demostrar que la persona cometió fraude durante el proceso de naturalización. “USCIS no puede desnaturalizarte, sólo una corte federal puede hacerlo”, indicó a Factchequeado Muzaffar Chishti, abogado e investigador sénior de la organización no partidista Migration Policy Institute, dedicada a analizar datos migratorios y ofrecer soluciones de políticas públicas.

Qué es la desnaturalización

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) explica que la desnaturalización es la revocación de la ciudadanía por naturalización y que ésta “sólo puede ocurrir en una corte federal”, mediando un proceso civil o como consecuencia de un caso penal, y no por un acto administrativo.

La Enmienda 14 de la Constitución establece que son ciudadanos de Estados Unidos “todas las personas nacidas o naturalizadas” y la Corte Suprema, en 1964, estableció que “los derechos de ciudadanía de una persona nacida en EE.UU. y de una persona naturalizada tienen la misma dignidad y extensión” y que la única diferencia que plantea es la constitución es en la Presidencia, ya que el Artículo 2 exige que el presidente sea “natural born citizen”, es decir, ciudadano por nacimiento.

En qué casos se puede llevar a cabo una desnaturalización

USCIS explica que las causales generales para la revocación civil de la naturalización son dos:

1- Obtención ilegal de la naturalización

2- Ocultamiento de un hecho material o tergiversación intencional

No obstante, añade USCIS, “el gobierno tiene una alta carga de prueba cuando intenta revocar la naturalización de una persona” y que debe consistir en “evidencia clara, convincente e inequívoca”.

Chishti dio como ejemplo un caso en el que una persona se haya naturalizado tras haber obtenido su residencia permanente mediante fraude. “Si obtuviste tu residencia permanente mediante un matrimonio fraudulento y luego te convertiste en ciudadano, si ese fraude matrimonial se descubre, eres deportable porque pueden desnaturalizarte”, dijo.

Nicole Melaku, directora ejecutiva de la organización no partidista National Partnership for New Americans, que promueve campañas de naturalización, en entrevista con Factchequeado, añadió como ejemplo que “si alguien perteneció alguna vez a una organización considerada por el gobierno como vinculada al terrorismo y no lo revela en su proceso migratorio, esa es una base para la desnaturalización”.

Según un memorando del DOJ del 11 de junio de 2025, entre las categorías prioritarias para desnaturalización están: casos de seguridad nacional, terrorismo, membresía a pandillas y carteles, espionaje, tortura, crímenes de guerra, violaciones de derechos humanos, entre otros delitos graves no revelados durante la naturalización.

Cómo es el proceso de desnaturalización

Según la ley federal ( 8 U.S.C. § 1451 ), el proceso civil debe ser iniciado por los fiscales federales en una corte federal de distrito y la persona naturalizada debe ser notificada y tener un plazo de 60 días para responder.

Pero Melaku aclaró que “no es un proceso en el que alguien simplemente puede enviarte una carta y entonces tu ciudadanía desaparece. Es un proceso largo y costoso. El Departamento de Justicia tendría que llevarte a una corte civil. Tú te defenderías con un abogado” y tendrías derecho a apelar en caso de recibir un fallo en contra.

Ejemplos de casos recientes anunciados por el Departamento de Justicia

Según un comunicado del Departamento de Justicia del 8 de mayo de 2026 , el DOJ presentó acciones de desnaturalización en cortes federales contra 12 personas acusadas de “delitos graves, incluido proporcionar apoyo material a un grupo terrorista, cometer crímenes de guerra y abusar sexualmente de un menor”.

Según ese mismo comunicado del DOJ , la lista también incluye acusaciones relacionadas con financiamiento o apoyo a Al Qaeda y Al Shabaab, espionaje para Cuba, tráfico de armas, matrimonios fraudulentos, uso de identidades falsas, fraude financiero y ocultamiento de antecedentes criminales o migratorios durante el proceso de naturalización.

Qué parece haber cambiado con Trump

Las desnaturalizaciones no son nuevas. Según la organización no partidista National Immigration Forum , que promueve “soluciones balanceadas” en asuntos migratorios, el DOJ presentó 305 casos de desnaturalización entre 1990 y 2017, un promedio de 11 por año. Sin embargo, esta organización destaca que “históricamente Estados Unidos ha reservado los procesos de desnaturalización para personas que cometieron delitos atroces, incluidas aquellas que fueron identificadas como criminales de guerra y financiadores del terrorismo”.

No obstante, “parece que el argumento que está construyendo el gobierno de Trump es que ahora cualquiera podría estar sujeto a una revisión de su ciudadanía”, afirmó Melaku.

Chishti coincidió, afirmando que lo nuevo de la segunda administración de Trump es que están “publicitando estos casos para darles un perfil alto, y eso significa que están tratando de enviar una señal, más allá de simplemente procesar estos casos”.

Qué debes saber si eres un ciudadano naturalizado

“Si recibes una carta del Departamento de Justicia y, por lo tanto, quedas involucrado en un procedimiento civil, debes asegurarte de contar con un abogado de inmigración”, dijo Melaku a Factchequeado.

Sin embargo, Melaku recordó que “este no es un proceso en el que alguien simplemente puede ir por ahí, enviarte una carta y entonces tu ciudadanía desaparece”, sino que el DOJ “tendría que llevarte a una corte” en la que “tú te defenderías con un abogado”.

“Si no había ningún factor descalificante en tu solicitud, entonces no deberías preocuparte”, dijo Chishti. Al igual que Melaku, recordó que “el gobierno tiene la carga de probar que cometiste el supuesto delito, pero tienes derecho a defenderte”.

Y ojo, Melaku resaltó que si una persona comete un delito después de haberse convertido en ciudadano naturalizado, “no puede ser removida ni desnaturalizada por ese delito, a menos que el delito esté relacionado con la forma en la que obtuvo la naturalización”.