En Illinois, todos quieren una reforma de la educación superior, pero no están de acuerdo en cómo se ve la reforma

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Dependiendo de a quién le preguntes, Illinois no gasta lo suficiente en universidades públicas o gasta más que cualquier estado del país.

Los cientos de estudiantes, profesores y personal de universidades de todo Illinois que se manifestaron en la capital hace unas semanas creen que es necesario que haya mucha más inversión estatal.

"Nuestras instituciones han sido privadas de recursos por el estado durante múltiples administraciones, múltiples gobernaciones, múltiples sesiones de la asamblea", dijo Mark Van Wienen. Es profesor de inglés en Northern Illinois University y presidente del sindicato tenure and tenure-track.

Formó parte de un autobús de NIU que hizo el viaje a Springfield para apoyar la Ley de Financiamiento de Universidades Públicas Adecuadas y Equitativas, que es un plan de financiamiento de educación superior propuesto por los legisladores demócratas.

El historial de financiamiento de educación superior de Illinois y cómo la universidad se volvió tan cara

Cuando se tiene en cuenta la inflación, las asignaciones estatales para la educación superior han bajado un 40% desde 2002. En aquel entonces, la mayoría de los ingresos universitarios provenían de fondos estatales. Solo alrededor del 25% provino de la matrícula y las tarifas.

Ahora, como dice Van Wienen, está al revés.

"El Huskie actual en NIU está cubriendo el 65%," dijo Van Wienen.

Van Wienen dice que puedes trazar una línea directa desde la disminución de las asignaciones estatales hasta los precios disparados de la matrícula. Ha creado una situación en la que a menudo es más barato para los estudiantes de Illinois abandonar el estado para ir a la universidad y pagar la matrícula fuera del estado en otra escuela en lugar de asistir a la universidad cerca de casa.

Todos, republicanos y demócratas, odian esto. Y casi todos quieren cambiar la forma en que el estado financia las universidades públicas.

¿Cómo financia Illinois la educación superior ahora?

De hecho, muchos argumentan que no existe un sistema. En este momento, el estado solo mira lo que las escuelas obtuvieron el año pasado y les da a todas las universidades un aumento o disminución plana.

Pero los políticos tienen diferentes razones por las que esa es una mala manera de hacer las cosas.

El representante estatal republicano Jeff Keicher dice que el sistema actual recompensa a las escuelas que fracasan. Ha presentado su propio proyecto de ley de reforma de educación superior, para construir un plan de sostenibilidad de 10 años para las universidades estatales.

Argumenta que no tiene sentido si una universidad pierde estudiantes y otra universidad gana estudiantes que ambos obtienen el mismo aumento.

"Entonces están recibiendo significativamente menos por estudiante que antes, y es casi un desincentivo inscribir estudiantes adicionales, porque no estás recibiendo el dinero que necesitas," dijo Keicher.

La otra parte dice que el sistema actual no funciona porque no tiene en cuenta factores como cuántos estudiantes de bajos ingresos atienden las escuelas y cuáles tienen dotaciones más grandes.

¿Qué es la Ley de Financiamiento de Universidades Públicas Adecuadas y Equitativas?

El informe de una comisión estatal, que es la base del proyecto de ley de financiamiento "equitativo", encontró que ninguna universidad pública está recibiendo suficiente dinero para apoyar a sus estudiantes, pero, como dice Van Wienen de NIU, algunas están mucho más cerca que otras.

"Esta comisión determinó que NIU está en aproximadamente el 56% de adecuación," dijo.

Encontró que la Universidad de Illinois Urbana-Champaign tiene el 92% de los fondos que necesita.

Van Wienen dice que es una razón por la cual, mientras que la mayoría de las universidades públicas como NIU han visto una fuerte disminución de la matrícula en las últimas décadas, el sistema de la Universidad de Illinois sigue estableciendo registros de matrícula.

El plan de financiamiento "equitativo" quiere arreglar eso invirtiendo cientos de millones de dólares adicionales en universidades , priorizando las escuelas más alejadas del financiamiento "adecuado". También analiza factores como el tamaño de la escuela, el número de estudiantes de bajos ingresos y la cantidad de investigación que realiza.

Aunque la mayoría de las universidades públicas de Illinois apoyan este plan, el sistema de la Universidad de Illinois no lo hace. Su liderazgo dice que conduciría a aumentos de matrícula.

Elaine Gaberik es directora de análisis de políticas en el Center for Tax & Budget Accountability, un grupo de investigación sin fines de lucro que apoya el plan de financiamiento equitativo.

Gaberik dice que ninguna universidad, incluida la U de I, recibiría menos dinero que ahora bajo el plan "equitativo".

"Sí, reciben una porción más pequeña de esos nuevos fondos que pasarían por la fórmula", dijo. "Pero cuando nos fijamos en lo lejos que están otras universidades del estado de lo que necesitan para servir con éxito a sus estudiantes, eso tiene sentido".

Pero el representante republicano Jeff Keicher dice que el financiamiento estatal debería fortalecer las escuelas y los programas que los estudiantes eligen.

"Los dólares a la universidad deben seguir al estudiante, así que ese debe ser el apoyo estatal y ese también debe ser el apoyo de la matrícula", dijo.

¿Cuál es el plan liderado por los republicanos?

Pero, ¿recuerdas cuando dije que algunas personas argumentan que Illinois realmente gasta más en educación superior? Ese es un punto que Keicher hace.

El gasto en educación superior de Illinois por estudiante de tiempo completo es el más alto del país.

"Lanzarles más dinero a través de esta fórmula de financiamiento equitativo, si queremos llamarlo así, no nos va a ayudar en los próximos cinco años", dijo Keicher. "Va a crear una mayor necesidad de más impuestos estatales sobre la renta e ingresos para reforzar lo que están haciendo estas instituciones de educación superior, y eso no es justo para los estudiantes; eso no es justo para los maestros; eso no es justo para los contribuyentes".

¿Cómo puede Illinois gastar más y no gastar lo suficiente? ¿Pueden ambas cosas ser ciertas al mismo tiempo?

¡Elaine Gaberik afirma que sí pueden!

“Esa [métrica] no tiene en cuenta, en primer lugar, el pago al Sistema Estatal de Jubilación Universitaria”, dijo Gaberik. "En el año fiscal 2025, eso fue alrededor de $ 2.200 millones. Entonces, solo para poner las cosas en perspectiva, eso es el 43% del total de los fondos estatales ".

Básicamente, dice que gran parte del dinero de la educación superior estatal en realidad no va a los estudiantes, sino que está pagando las pensiones, principalmente el servicio de la deuda de pensiones.

Pero incluso si eliminas el dinero de las pensiones de la ecuación, Gaberik dice que Illinois todavía está por encima del promedio cuando se trata de gastar por estudiante de tiempo completo.

Sin embargo, ella cree que es aún más complicado debido a otro problema: las universidades públicas de Illinois tienen más de $ 8 mil millones en mantenimiento diferido, porque el estado no ha tenido un presupuesto para esos proyectos en 15 años.

"Es difícil decir exactamente cuánto ha afectado esto a las asignaciones por estudiante", dijo Gaberik. "No puedo darte esa cifra, desafortunadamente, definitivamente es algo que [estamos] investigando".

Entonces, dado que Keicher y otros no creen que las universidades tengan fondos insuficientes, ¿por qué la matrícula está disminuyendo hasta ahora en algunas escuelas y no en otras? Dice que hay muchos factores, y que sería una gran pregunta para que su comisión la explore.

También está profundamente preocupado por el inminente "precipicio de inscripción" que se avecina en las universidades de todo el país.

"Mirando los puntos de datos, de 2005 a 2035 habrá una reducción neta en nuestras instituciones de educación superior, solo de la matriculación natural de las escuelas secundarias de Illinois a las universidades, se verá un tercio menos de estudiantes", dijo Keicher. "Entonces, si no ajustamos el tamaño ahora y continuamos haciendo esto, vamos a derribar todas las instituciones de educación superior de Illinois tratando de salvarlas a todas".

Con un número significativamente menor de estudiantes en edad universitaria, dice que el estado debería al menos considerar un cambio radical.

Eso podría significar reducir el tamaño de algunos campus. Él dice que tal vez las escuelas con dificultades podrían atraer talento al especializarse en los oficios o las bellas artes.

¿Qué será lo siguiente?

Keicher dice que a la comisión que propone podría no gustarle ninguna de esas ideas, pero es importante considerar todas las opciones.

"El fracaso de mañana está llegando rápidamente y si no lo hacemos ahora, vamos a estar en un gran mundo de dolor en los próximos cinco años", dijo.

De nuevo, Mark Van Wienen de NIU.

"Es un delito que nuestros legisladores culpen a nuestras instituciones por las disminuciones en la inscripción cuando son ellos los que han faltado a los recursos de nuestras instituciones durante una generación y más", dijo.

Van Wienen dice que las universidades que carecen de la mayoría de los recursos también son las mejor equipadas para servir a los estudiantes fallidos por el status quo: estudiantes de color, estudiantes de primera generación y aquellos que no pueden mover a su familia para obtener un título de cuatro años.

En este momento, ninguno de los planes parece estar listo para ser aprobado por la Asamblea General esta primavera.

Traducido del inglés por Carlos Loera.