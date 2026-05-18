Perspectiva: La tragedia de las montañas rocosas

Por Ahtziri Zepeda

En el año 2023, durante la primavera, mi hermana mayor y yo tomamos un viaje al estado de Colorado. Nos fuimos de vacaciones para salir y explorar un lugar nuevo que nunca habíamos visitado. Cuando llegamos a Denver, rentamos un carro para tener un vehículo sin tener que esperar a nadie. Manejamos más o menos tres horas al parque Estes que está localizado en las montañas rocosas. La manejada fue una experiencia hermosa con vistas alumbrosas. Mi hermana, Gaby, no quería dejar de conducir el coche por todo lo que se podía ver.

En cuanto llegamos a la cabaña, descansamos un ratito y empezamos a crear una agenda de las actividades que nos interesaban. En la mañana decidimos tomar una excursión en las montañas rocosas. Así pues, empezamos a empacar botas, comida, cargadores, y chamarras para sucumbir el frio y la nieve. Al principio de la caminata, restallaba una experiencia luminosa y tranquila, pero no tardó mucho en que empezaran a ocurrir problemas.

Las montañas rocosas son profundas con muchas bajadas y subidas que parecen valles, por lo tanto, necesitábamos mucha fuerza físicamente y mentalmente para seguir caminando por los obstáculos, árboles, y rocas. Pero lo hemos persistido y logramos caminar cinco millas hacia el norte de Estes. En la bajada nos encontramos con problemas, Gaby había descubierto un oso grizzly. Empezó a gritar y yo corrí lo más rápido que pude porque Gaby no me había dejado ayudarla a escaparse. Cuando ella gritó me quedé asustada con la imagen del oso grande con ojos oscuros como la muerte. El oso rechazó a mi hermana pero nunca la volví a ver. Traté de buscarle con los policías y darles una explicación con detalles para avanzar en el rescate, pero nunca encontraron su cuerpo.

En conclusión, el fallecimiento de mi hermana me rompió el corazón. A partir de la tragedia, aprendí a nunca más ir de excursión sin estar preparada e informada con los peligros del bosque. Como resultado, las montañas rocosas son misteriosas y llenas de animales salvajes.

Nunca me había pasado un viaje tan horrible como en Colorado.