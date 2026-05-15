Perspectiva: La aventura en las alturas

Por Gael De Santiago

En un espacio grande y único con mucho sol, fue donde me la pasé de maravilla a lo largo de un día que se convirtió en un momento muy especial para mí. El lugar está ubicado en Playa del Carmen, México y se llama Xplor de Xcaret.

Xplor es un parque de aventuras con 81 hectáreas y sitios eco-arqueológicos como los cenotes y cuerpos de agua y tierra, así como los bosques con bastantes árboles. Llegué a México a principios de enero del 2026 junto con mi novia para disfrutar una semana de vacaciones antes de comenzar el semestre.

Durante mi exploración de este sitio fascinante, fue muy difícil andar de trompa especialmente cuando me la pasé en el aire figurándome que era un pájaro volando y loreando. Ante este parque se encuentran tirolesas bajas y altas de 45 metros entre los bosques y alrededor de los árboles donde cualquiera se llena de emociones.

La adrenalina se percibe porque te mueves rápido como un cohete y se siente bien refrescante el aire mientras vuelas en este desafío de miedos. Tienes que liquidar el temor y apreciar este ambiente sereno y acogedor donde verías ríos subterráneos azules, muchos árboles altos, las carreteras, y las torres de las tirolesas.

Para mí fue la primera vez haciendo una actividad de este nivel, yo sí notaba el espanto antes de lanzarme al principio, pero cuando llegó el momento de despegar, el pánico desapareció.

En un día perfecto mientras estés en Xplor, tendrías que estar frito en el sol, y llegar temprano porque el lugar es como una aventura y mucha gente viene a pasar el día en estas atracciones. Yo recomiendo esta experiencia a cualquiera que le guste la naturaleza combinada con la diversión porque es una experiencia que no te puedes perder.

Al lanzarte puedes sentir la luz brillante del sol y el color azul del cielo cuando tu pruebes las cuerdas de las tirolesas. Yo me sentí muy libre y lleno de orgullo cuando me decidí subir por primera vez porque le di toda mi confianza al cable que sirve como el sistema de apoyo. El aroma excitante es lo que me regala la energía para explorar nuevos desafíos y aventuras en mi futuro aventurero.