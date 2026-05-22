Las garrapatas están desatadas esta primavera. Esto es lo que puedes hacer al respecto

Read in English

La tasa de visitas a la sala de emergencias por picaduras de garrapatas no ha sido tan alta desde 2017, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La especialista en extensión de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, Teresa Steckler, dijo que las garrapatas son especialmente malas este año a pesar del reciente invierno frío.

"Estoy realmente desconcertada", dijo. "Esperaba que el invierno realmente malo que experimentamos este enero pasado, donde tuvimos un clima muy frío durante un período prolongado de tiempo, que no hemos experimentado en varios años, esperaba que eso redujera algunas de las garrapatas, pero no creo que haya tenido ningún impacto en ellas".

En el norte de Illinois, las especies de garrapatas más comunes son las garrapatas de perro y las garrapatas de ciervo, que entre ellas pueden transmitir siete enfermedades diferentes.

Steckler dijo que las garrapatas son extra densas en las áreas suburbanas rodeadas de bosques, donde viven los ciervos.

"Y creo que las garrapatas pasan el invierno en ciertos animales como los ciervos", dijo. "Es solo una tormenta perfecta de garrapatas que pueden sobrevivir y prosperar en este momento".

Para ayudar a mantener las garrapatas alejadas de la piel, Steckler dijo que la gente debería meterse los pantalones en los calcetines y las camisas en los pantalones. También sugirió envolver la cinta de doble cara alrededor de la parte superior de los calcetines para que las garrapatas que suben por las piernas se atasquen en la cinta.

Si te muerde una garrapata, retírala suavemente con unas pinzas y congélala en una bolsa de plástico con una bola de algodón empapada en alcohol para que no se seque. Guarde la garrapata en caso de que desarrolle síntomas similares a la gripe, que pueden ser un signo de una enfermedad transmitida por garrapatas. Si guardas la garrapata, puedes llevarla contigo cuando consultes a un médico. Si no desarrolla síntomas, aún puede enviar la garrapata utilizando un formulario a través de Bite Map Illinois.

Incluso si tus mascotas reciben tratamiento para las garrapatas, es importante revisar su pelo a fondo cuando entren. Si la garrapata no se ha adherido a su piel, podría transferirse a los humanos.

Sugirió visitar el sitio web de garrapatas del Departamento de Salud Pública de Illinois, que se ha actualizado recientemente para incluir recomendaciones de seguridad y mapas de dónde se han identificado enfermedades transmitidas por garrapatas en todo el estado.

Traducido del inglés por Carlos Loera.