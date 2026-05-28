Noticias de Freeport: Aquin Academy anuncia su cierre permanente, un museo de Galena recibe una donación, y Music Unde the Stars prepara su próxima temporada

Aquin Academy anuncia su cierre

Después de más de un siglo de educación católica en Freeport, Aquin Catholic Academy cerrará permanentemente al final del año escolar. La Diócesis de Rockford anunció que el obispo David Malloy aceptó una recomendación para cerrar la academia, y el personal fue informado de la decisión el viernes pasado. El último día de clases será el 29 de mayo.

La decisión llega después de meses de estudio por parte de un grupo de trabajo dirigido por el padre Peter Snieg, pastor de Saint Thomas Aquinas Parish. El grupo recopiló comentarios de familias, facultad, exalumnos, líderes parroquiales y miembros de la comunidad antes de recomendar el cierre.

La Diócesis dice que la inscripción ha seguido disminuyendo, con solo 39 estudiantes inscritos de kínder a octavo grado este año escolar, y solo aproximadamente la mitad identificados como católicos. Aquin High School ya había cerrado en 2024 debido a baja inscripción y preocupaciones financieras después de servir a la comunidad por más de 100 años.

Los funcionarios diocesanos dicen que se anima a las familias que desean continuar con la educación católica a reunirse con sus pastores para hablar sobre opciones de asistencia para la colegiatura y transporte.

Hombre de Freeport acusado de intento de distribuir fentanilo

Un hombre de Freeport enfrenta múltiples cargos relacionados con drogas después de una parada de tráfico en Orangeville. La Oficina del Sheriff del Condado de Stephenson dice que Michael Griffin, de 43 años, fue arrestado después de que los agentes detuvieron un vehículo en una gasolinera cerca de Route 26 y West High Street.

Las autoridades dicen que Griffin era pasajero en el vehículo cuando un perro K-9 del sheriff realizó una revisión exterior y alertó a los agentes sobre la posible presencia de narcóticos.

Los investigadores dicen que los agentes encontraron aproximadamente siete gramos y medio de presunto fentanilo escondido en la cintura de Griffin. Se le acusa de posesión con intención de distribuir fentanilo, posesión de una sustancia controlada y posesión de parafernalia de drogas.

Griffin fue ingresado en la cárcel del Condado de Stephenson y luego fue liberado bajo las disposiciones de la ley SAFE-T Act de Illinois.

Programa de enfermería de HCC recibe reacreditación

El programa de Associate Degree Nursing de Highland Community College obtuvo acreditación continua de la Accreditation Commission for Education in Nursing, o ACEN. El programa tiene su sede en el campus de Highland en West Pearl City Road en Freeport.

Los funcionarios del colegio dicen que la reacreditación confirma que el programa continúa cumpliendo con los estándares nacionales para la educación en enfermería y la preparación laboral. La Decana de Enfermería y Salud Aliada, Stephanie Eymann, dice que el reconocimiento refleja la dedicación de la facultad, el personal y los socios clínicos comprometidos con preparar enfermeros capacitados y compasivos.

La acreditación de ACEN está diseñada para asegurar que los programas de enfermería mantengan objetivos educativos sólidos y produzcan graduados listos para ingresar a la fuerza laboral de atención médica. Los funcionarios de Highland dicen que el programa continuará enfocándose en innovación, colaboración y alianzas comunitarias en la educación de enfermería.

El viaducto de Shawnee y Hancock está abierto

El viaducto de Shawnee y Hancock en Freeport ha reabierto oficialmente al tráfico después de seis meses de construcción y mejoras. Los funcionarios de la ciudad dicen que el proyecto incluyó el reemplazo de la tubería principal de agua y el sistema de alcantarillado pluvial, junto con la reducción de la altura de la carretera por tres pies para mejorar el acceso de camiones de carga y vehículos de emergencia que entran al área de Arcade.

El proyecto del viaducto fue diseñado para apoyar el flujo de tráfico durante la rehabilitación en curso del cercano puente de Hancock Avenue, una conexión clave del lado este sobre el río Pecatonica. Los ingenieros dicen que bajar la carretera crea una ruta permanente para camiones por el área, mientras mejora la seguridad pública a largo plazo y la confiabilidad de la infraestructura.

Los funcionarios de la ciudad agradecieron a Helm Group y a los equipos de la ciudad por su trabajo al completar el proyecto.

RAMP ofrece dispositivos de comunicación gratuitos para residentes del área

Los residentes del noroeste de Illinois que viven con discapacidades permanentes del habla podrían calificar para recibir dispositivos de comunicación gratuitos a través de un programa ofrecido por RAMP Disability Resources and Services.

El programa Illinois Telecommunications Access Corporation, o ITAC, proporciona a residentes elegibles en los condados de Stephenson, Winnebago, DeKalb y Boone un iPad, teléfono celular o teléfono fijo gratuito diseñado para ayudar con sus necesidades de comunicación.

Para calificar, los solicitantes deben ser residentes de Illinois con una discapacidad permanente del habla, tener servicio telefónico activo, completar una solicitud y un acuerdo de préstamo, y proporcionar certificación de un patólogo del habla y lenguaje.

El paquete de iPad incluye capacidad Wi-Fi, 64 gigabytes de almacenamiento, una pantalla de 10.9 pulgadas, carga USB-C y una funda protectora OtterBox.

Para obtener más información o para solicitar, comuníquese con RAMP al 815-968-7467 o envíe un correo electrónico a Jessica Wexell a jwexell@rampcil.org.

El Museo de Galena y U.S. Grant recibe una importante donación

The Foundation for Northwest Illinois está invirtiendo $575,000 para ayudar a completar la construcción del nuevo Galena and U.S. Grant Museum. Los funcionarios de la fundación dicen que el financiamiento cubre una brecha clave en la fase final del proyecto de $6.5 millones, que se espera abra más adelante este verano.

La nueva instalación de 8,500 pies cuadrados junto a la histórica Nelson Stillman House contará con exhibiciones interactivas, una sala de archivos con control climático y espacio para más de 14,000 artefactos históricos. El museo también será completamente accesible según la ADA.

Los líderes de la fundación dicen que el proyecto fortalecerá el turismo y el desarrollo económico en Galena y el Condado de Jo Daviess, mientras preserva la historia local y nacional para futuras generaciones. Los funcionarios dicen que se espera que el museo ampliado aumente significativamente la asistencia anual y la actividad de visitantes en la región.

El Condado de Jo Daviess cambia a un nuevo sistema de notificaciones de emergencia

Los residentes del Condado de Jo Daviess notarán un cambio en el sistema de alertas de emergencia del condado. A partir del miércoles 13 de mayo, cualquier persona previamente inscrita en el CodeRED Emergency Alert System debería recibir una notificación de Motorola indicando que su información ha sido transferida al nuevo Rave 911 Emergency Notification System.

La Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Jo Daviess dice que el cambio a Rave 911 mejorará la cobertura de alertas de emergencia y fortalecerá la comunicación con los residentes durante clima severo, incidentes de seguridad pública y otras emergencias.

Los funcionarios están animando a los residentes a revisar y actualizar sus perfiles de usuario una vez que reciban el correo electrónico de notificación para asegurar que reciban las alertas más precisas y relevantes.

Stellantis se prepara para reabrir la planta de Belvidere

Stellantis está presentando una nueva estrategia de recuperación de cinco años destinada a aumentar las ventas y reconstruir la confianza después de registrar una pérdida neta de $26 mil millones en 2025. Durante un evento para inversionistas en Michigan, el CEO Antonio Filosa anunció el plan “Fastlane 2030” de la compañía, que incluye 60 nuevos modelos de vehículos globales para el final de la década.

En Norteamérica, Stellantis planea introducir 11 vehículos nuevos, incluyendo varios con precios por debajo de $40,000. La compañía dice que Jeep, Ram, Peugeot y Fiat se convertirán en sus principales marcas globales.

El plan también incluye producción futura en la planta de ensamblaje de Belvidere. Funcionarios de UAW Local 1268 dicen que se espera que la producción del Jeep Cherokee y Jeep Compass comience allí en junio de 2028.

RFD agrega nuevos destinos

El Chicago Rockford International Airport está ampliando su lista de destinos tropicales de vacaciones para principios de 2027. Funcionarios del aeropuerto anunciaron el regreso de vuelos de temporada a Cancún, México, y Punta Cana en la República Dominicana, junto con una nueva ruta a Liberia Guanacaste, Costa Rica.

Los vuelos serán ofrecidos a través de Apple Vacations y compañías de viaje relacionadas, con opciones disponibles tanto de solo vuelo como de paquetes vacacionales.

Los vuelos a Cancún comienzan el 23 de enero, el servicio a Punta Cana inicia el 24 de enero, y los vuelos a Costa Rica comienzan el 5 de febrero. Funcionarios del aeropuerto dicen que los destinos adicionales responden a la creciente demanda de viajes vacacionales convenientes desde la región de Rockford.

El anuncio llega después de un año récord para RFD, que atendió a más de 310,000 pasajeros en 2025.

La legislatura aprueba enmiendas a la College Campus Press Act

Illinois está en camino de convertirse en el primer estado del país en proteger específicamente la independencia editorial de periodistas que trabajan en estaciones públicas de radio y televisión afiliadas con colegios y universidades estatales. Los legisladores aprobaron House Bill 4420, que ahora pasa al gobernador JB Pritzker para su consideración.

Quienes apoyan la medida dicen que crea una barrera entre las universidades y las salas de redacción de medios públicos al impedir que administradores o legisladores revisen contenido antes de que salga al aire o sea publicado.

La legislación aplicaría a estaciones como NPR Illinois y Tri States Public Radio en Macomb. Los defensores dicen que el proyecto de ley está diseñado para proteger la libertad de prensa y proteger a periodistas de medios públicos de presión política en un momento en que las preocupaciones sobre la independencia académica y editorial están creciendo a nivel nacional.

Grupos de defensa al consumidor impugnan el aumento propuesto de tarifas de Nicor

Grupos de vigilancia del consumidor están instando a los reguladores de Illinois a rechazar la mayor parte de un aumento de tarifas propuesto de $220 millones solicitado por Nicor Gas. Organizaciones de defensa, incluyendo Citizens Utility Board e Illinois PIRG, dicen que la propuesta de la compañía de servicios públicos depende de gastos excesivos en infraestructura, altas tasas de ganancias para accionistas y costosos bonos ejecutivos.

Si se aprueba, el aumento elevaría las facturas residenciales de gas por casi $6 al mes a partir de 2027. Los defensores del consumidor dicen que más de 200,000 clientes de Nicor ya están atrasados en sus pagos, con más de $74 millones vencidos.

Nicor dice que las inversiones son necesarias para mantener un servicio confiable y cumplir con las crecientes demandas de energía en Illinois. Se espera que la Illinois Commerce Commission tome una decisión final sobre la solicitud de aumento de tarifas más adelante este año.

Legisladores estatales consideran prohibición de pistolas Glock

Legisladores de Illinois están considerando nueva legislación sobre armas que, según críticos, podría prohibir efectivamente la venta futura de pistolas tipo Glock en el estado. Un comité de la Cámara aprobó un proyecto de ley dirigido a pistolas semiautomáticas con un diseño de barra de gatillo cruciforme, que según quienes apoyan la medida puede modificarse con interruptores ilegales para crear ametralladoras.

El representante demócrata Justin Slaughter llamó la medida una propuesta de seguridad del consumidor destinada a reducir la violencia con armas, mientras que defensores de los derechos de armas, incluyendo la National Rifle Association, argumentan que el proyecto de ley ataca injustamente a dueños legales de armas y podría enfrentar desafíos constitucionales.

Los legisladores también avanzaron una propuesta separada que cambiaría los requisitos de evaluación de salud mental para personas que buscan recuperar sus tarjetas Firearm Owner Identification después de recibir tratamiento. Grupos de derechos de armas dicen que la ley estatal actual podría desalentar a algunas personas de buscar atención de salud mental.

Timber Lake Playhouse abre su temporada con Godspell

El fin de semana de estreno está en marcha para “Godspell” en Timber Lake Playhouse en Mount Carroll. El querido musical abre oficialmente el viernes 29 de mayo como parte de la temporada de verano 2026 del teatro y su celebración del 65 aniversario.

Basado en el Evangelio de Mateo, “Godspell” presenta una serie de parábolas contadas a través de música, comedia y narración, incluyendo la exitosa canción “Day by Day”. Funcionarios del teatro dicen que la producción reúne a un elenco y equipo creativo talentoso para una nueva versión del clásico musical de Broadway.

Las funciones continúan durante el fin de semana de estreno, con presentaciones adicionales programadas durante la temporada de verano del teatro. Los boletos y la información del espectáculo están disponibles aquí:https://www.timberlakeplayhouse.org/ticket.

Preserving Practice: mermeladas y jaleas en U of I Extension

University of Illinois Extension está invitando a residentes del área a mejorar sus habilidades de conservación de alimentos durante un taller práctico en Freeport. “Yes, You Can: Preserving Practice – Jams and Jellies” se llevará a cabo el sábado 30 de mayo de 9 a. m. a mediodía en la oficina de Extension en Building R en Highland Community College.

Los participantes aprenderán los conceptos básicos para hacer mermeladas y jaleas, incluyendo la ciencia detrás de la formación del gel y técnicas para crear untables seguros y sabrosos en casa. La clase también incluye una sesión de cocina donde los asistentes prepararán su propio frasco de mermelada para llevar a casa.

El costo es de $25, y se requiere registro anticipado a través de University of Illinois Extension.

Desayuno de panqueques en Albertus Airport

El Northwest Illinois Airshow está invitando a la comunidad a desayunar en el aeropuerto el próximo mes.

Un Pancake Breakfast Fly-In and Drive-In está programado para el sábado 6 de junio de 9 a. m. a mediodía en Albertus Airport en Freeport. Los organizadores dicen que el evento contará con panqueques, huevos revueltos, salchicha, hash browns, café, jugo de naranja y más, mientras los visitantes también podrán ver aeronaves llegando al aeropuerto.

El desayuno es parte de las actividades conectadas con el Northwest Illinois Airshow e incluye una fila VIP especial para pilotos que lleguen en avión.

La entrada cuesta $12 para adultos, $7 para niños de 5 a 12 años, y es gratis para niños menores de 5 años.

Albertus Airport está ubicado en 1255 East Airport Road en Freeport. Más información está disponible en NWIairshow.com.

La Biblioteca de Freeport inicia su programa de lectura de verano

La Freeport Public Library se está preparando para iniciar su Programa de Lectura de Verano 2026 con una celebración comunitaria el lunes 8 de junio. La Summer Reading Kick-Off Party será de 1 a 3 p. m. en Art Plaza, frente a la biblioteca en el centro de Freeport.

Los niños que se inscriban en el programa durante el evento recibirán un libro gratis, y las familias podrán disfrutar de manualidades, juegos, tatuajes temporales y otras actividades. Funcionarios de la biblioteca dicen que el tema de lectura de verano de este año es “Unearth a Story”, animando a lectores de todas las edades a explorar libros y aprendizaje durante el verano.

La Freeport Public Library dice que los programas de lectura de verano ayudan a los estudiantes a mantenerse involucrados académicamente durante las vacaciones de verano, mientras promueven la alfabetización y la creatividad. En caso de lluvia, la fiesta de inicio se moverá al interior de la biblioteca. Más información está disponible comunicándose con la Freeport Public Library al (815) 233-3000 o information@freeportpubliclibrary.org.

La serie de conciertos Music Under the Stars se prepara para la temporada

La Freeport Concert Band se está preparando para otra temporada de verano de Music Under the Stars en Koenig Amphitheater en Krape Park.

La serie de conciertos 2026 comienza el domingo 14 de junio a las 7 p. m. con la directora Renee Schultz y presentaciones del Children’s Choir y del músico local Jacob Dickman en saxofón alto. Los conciertos continuarán semanalmente hasta el 26 de julio, con vocalistas e instrumentistas invitados de toda la región.

Un concierto patriótico especial está planeado para el 5 de julio a las 7 p. m., patrocinado por Tri Star Metals, con el orador invitado Tim Connors y una presentación de Battery G of the Second Illinois Light Artillery.

Las presentaciones de Freeport Concert Band son gratuitas y abiertas al público. Se anima a los asistentes a traer sillas de jardín o cobijas para disfrutar de noches de música en vivo en el parque.

Para cerrar…

Antes de despedirnos esta semana, queremos pedirles algo que sabemos que tienen: su opinión. Freepod ha estado transmitiendo las noticias que te has estado perdiendo por más de 2 años, y queremos escuchar de ustedes sobre cómo lo estamos haciendo. Hemos preparado una encuesta que toma aproximadamente 5 minutos completar. Por favor danos tus comentarios para que podamos seguir mejorando y servir mejor a nuestra comunidad. Empezaremos a recopilar resultados el 5 de junio, así que por favor llena la encuesta antes de esa fecha.https://forms.gle/4bDqzGLpT5oq3SMc8

Al terminar el programa de esta semana, queremos recordarles que escuchen la entrevista de la semana pasada. El conductor de Freepod Tim Connors viajó a Lititz, Pennsylvania, para hablar con su exalcalde, Tim Snyder. Los dos Tims trabajaron juntos para crear un programa de ciudades hermanas basado en la historia de ambas comunidades con los pretzels.

Este próximo martes, Becky Connors comparte su conversación con Ferol Labash y Kourtney Kraft de Parkview Home. Ferol y Kourtney hablaron con Becky sobre nuevos desarrollos y próximos planes para la histórica casa de retiro en Freeport. Esa entrevista estará disponible a partir del mediodía del martes 2 de junio. Puedes encontrarla, junto con todas nuestras otras entrevistas, en nuestro sitio web,www.freepod.org, o donde sea que escuches tus pódcasts.

Queremos agradecer a nuestras personas enlace comunitarias y reporteros por aportar contenido clave para nuestro programa, a nuestros socios de WNIJ en DeKalb por ayudar a compartir Freepod con una comunidad más amplia, y al departamento de Media Studies de Highland Community College por producir este pódcast.

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Traducido del inglés por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros.