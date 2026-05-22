Noticias de Freeport: Hombre de Lena sentenciado a 150 años de prisión, aumento en tarifas de ComEd, campaña de "Abrocharte el cinturón"

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Hombre de Lena sentenciado a 150 años de prisión por explotar a menores

Un hombre del Condado de Stephenson fue sentenciado a 150 años en prisión federal por la explotación sexual de varios menores durante un período de 13 años.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que Matthew Kaufman, de 45 años y residente de Lena, admitió haber obligado a menores, incluyendo bebés y niños pequeños, a participar en conducta sexual explícita y haber grabado videos del abuso. Investigadores dicen que algunas víctimas fueron contactadas a través de Snapchat.

Kaufman fue arrestado en octubre de 2023 después de que la Oficina del Sheriff del Condado de Stephenson ejecutara una orden de cateo en una casa ubicada en Logan Street en Lena. Autoridades dicen que Kaufman ya era un delincuente sexual registrado en Illinois después de una condena en 2008 por pornografía infantil, y que comenzó a crear su propio material ilegal poco después de salir de prisión.

Kaufman se declaró culpable en 2025 de tres cargos federales por producir pornografía infantil. Además de la sentencia de prisión, el juez federal de distrito Iain Johnston le ordenó pagar $28,000 en restitución a las víctimas.

Fiscales federales describieron a Kaufman como un depredador de muchos años que abusó repetidamente de menores vulnerables.

Se anuncia aumento en las tarifas de ComEd

Los clientes de ComEd en el norte de Illinois pronto podrían ver un aumento notable en sus facturas de electricidad.

Según el Chicago Sun-Times, se espera que los clientes residenciales paguen aproximadamente un 12% más a partir de junio, aumentando la factura mensual promedio de alrededor de $107 a aproximadamente $120.

Expertos en energía dicen que parte del aumento viene del vencimiento de un crédito temporal relacionado con programas de energía nuclear y renovable. Pero funcionarios dicen que la creciente demanda de electricidad también está impulsando los precios al alza, especialmente por los centros de datos de alto consumo energético que apoyan la tecnología de inteligencia artificial.

El norte de Illinois ahora tiene más de 80 centros de datos, con docenas más planeados. ComEd dice que algunas instalaciones grandes usan tanta electricidad como casi 1,400 tiendas grandes.

Al mismo tiempo, plantas de energía más antiguas están cerrando mientras que los proyectos de energía renovable no se están construyendo lo suficientemente rápido para mantenerse al ritmo de la creciente demanda.

FPD anuncia campaña “Click It or Ticket”

El Departamento de Policía de Freeport se está uniendo a agencias de seguridad pública en todo Illinois para la campaña anual “Click It or Ticket”, que continuará hasta el día 26 durante el período de viajes del Día de los Caídos.

Los oficiales realizarán patrullajes aumentados durante el día y la noche enfocados en hacer cumplir el uso del cinturón de seguridad. La policía dice que los conductores y pasajeros que no se abrochen el cinturón pueden esperar recibir una multa.

La ley de Illinois requiere que todas las personas en un vehículo usen cinturón de seguridad. Aunque el uso del cinturón en el estado alcanzó el 93% el año pasado, funcionarios dicen que las muertes de personas sin cinturón siguen siendo una preocupación importante, especialmente durante choques nocturnos.

La campaña es financiada con fondos federales de seguridad vial administrados por IDOT.

La Oficina del Sheriff del Condado de Ogle publica cifras de cumplimiento contra la conducción distraída

La Oficina del Sheriff del Condado de Ogle publicó los resultados de su campaña de cumplimiento del Mes de Concientización sobre la Conducción Distraída en abril.

Los agentes emitieron 65 multas por exceso de velocidad, 39 multas por no tener seguro e hicieron 11 arrestos por DUI durante el esfuerzo de un mes. Autoridades también reportaron 25 arrestos por conducir con licencia suspendida o revocada, siete arrestos por conducir sin una licencia válida y casi 100 multas de tráfico adicionales.

El sheriff Brian VanVickle dice que la conducción distraída sigue siendo un problema serio y advirtió que incluso un momento de falta de atención puede tener consecuencias mortales. La oficina del sheriff dice que continuará con esfuerzos de cumplimiento de alta visibilidad durante todo el año para animar a los conductores a mantenerse enfocados y guardar sus teléfonos mientras están al volante.

Seaga Manufacturing adquiere compañía de micromercados

Seaga Manufacturing anunció la adquisición de Three Square Market, una compañía conocida por su tecnología de micromercados y ventas minoristas de autoservicio.

Seaga dice que el acuerdo fortalecerá sus operaciones de ventas automatizadas y máquinas expendedoras, mientras expande servicios para lugares de trabajo, hospitales, campus y otros lugares de alto tráfico. Three Square Market se especializa en tecnología de quioscos, sistemas de pago, software de inventario y servicios completos de diseño de micromercados.

El CEO de Seaga, Mike Freund, dice que la adquisición ayudará a acelerar la innovación y a brindar soluciones de venta minorista desatendida más flexibles para los clientes.

Seaga, con sede en Freeport, tiene casi cuatro décadas de experiencia en tecnología de máquinas expendedoras y control de inventario, con operaciones que atienden a clientes alrededor del mundo.

FSD nombra nuevos directores

El Distrito Escolar de Freeport nombró a dos nuevos directores para el año escolar 2026-27.

Aimee Kasper dirigirá el Early Childhood Learning Center, mientras que Amber Lee-Black fue seleccionada como directora de Jones-Farrar. Kasper actualmente se desempeña como superintendente asistente en Crystal Lake School District 47 y comenzó su carrera como maestra de kindergarten en Freeport. Lee-Black llega al distrito desde Elgin, donde se desempeña como subdirectora en Larsen Middle School, después de más de una década con Rockford Public Schools.

La superintendente Anna Alvarado dice que ambas líderes traen un fuerte compromiso con el éxito estudiantil, la colaboración del personal y la participación de las familias.

Los nombramientos fueron aprobados durante la reunión de la junta escolar del 5 de mayo, y ambas directoras comenzarán el primero de julio.

La Feria del Condado de Stephenson busca voluntarios jóvenes

La Feria del Condado de Stephenson está buscando líderes jóvenes para ayudar a que la feria de este año sea un éxito.

Los organizadores ahora están aceptando solicitudes para Junior Fair Volunteers, para adolescentes y adultos jóvenes entre las edades de 14 y 21 años. Los voluntarios ayudarán con actividades durante la semana de la feria, incluyendo Taste the Fair, Glow Bingo, excursiones y manualidades para niños.

Los participantes también ayudarán con reuniones de planificación y eventos comunitarios previos a la feria, incluyendo repartir guías de la feria durante el Desfile del Día de los Caídos.

Los organizadores dicen que el programa ofrece experiencia práctica de liderazgo y una oportunidad para involucrarse en la comunidad.

Más información y solicitudes están disponibles aquí:https://form.jotform.com/220523686231047.

El programa YIELD tiene árboles adicionales disponibles

El Boys & Girls Club of Freeport and Stephenson County y la Ciudad de Freeport están animando a los residentes a ayudar a hacer crecer la cobertura de árboles de la comunidad a través del programa YIELD.

Funcionarios dicen que hay árboles jóvenes de roble adicionales, incluyendo robles de pantano, rojos y burr, disponibles gratuitamente para residentes de Freeport con suficiente espacio para árboles grandes de sombra. El programa incluso puede entregar y plantar los árboles para los propietarios de viviendas.

Los organizadores dicen que los árboles de sombra plantados correctamente pueden ayudar a mejorar la calidad del aire, reducir costos de energía y brindar beneficios ambientales a largo plazo para los vecindarios.

Se pide a los residentes interesados en recibir un árbol que contacten a la Ciudad de Freeport enviando un correo a: pr@cityoffreeport.org.

Pecatonica High School gana premio de registro de votantes

Pecatonica High School está siendo reconocida por sus esfuerzos para fomentar la participación cívica entre los estudiantes.

La escuela recibió los máximos honores en el Stateline High School Voter Registration Challenge durante una ceremonia organizada por la League of Women Voters of Greater Rockford. Funcionarios dicen que Pecatonica aumentó su tasa de registro de votantes estudiantiles de 87% a 92% este año, obteniendo el porcentaje más alto en la competencia regional por segundo año consecutivo.

La maestra Inga Danko dice que la meta es eventualmente alcanzar el 100% de registro de votantes entre estudiantes elegibles. Líderes escolares dicen que esperan que el reconocimiento inspire a los estudiantes a mantenerse activos y comprometidos en sus comunidades mucho después de graduarse.

JDCF da la bienvenida a nuevo CEO/Presidente

La Jo Daviess Conservation Foundation seleccionó a Nathan Aaberg como su nuevo CEO y Presidente después de una búsqueda nacional de seis meses.

Aaberg comenzará oficialmente en el puesto el 22 de junio, sucediendo al director ejecutivo de muchos años Steve Barg, quien se jubila después de 13 años.

Líderes de la fundación dicen que Aaberg trae más de dos décadas de experiencia en conservación, educación, recaudación de fondos y programas de agricultura sostenible.

Más recientemente, ayudó a lanzar el programa Illinois FarmLink a través de The Land Connection. Aaberg y su esposa se mudaron a Galena el año pasado y dicen que rápidamente se enamoraron de la región Driftless.

La fundación de conservación realizará eventos públicos de puertas abiertas el 30 de mayo y el 20 de junio, dando a miembros de la comunidad la oportunidad de conocer a Aaberg y aprender más sobre los planes futuros de la organización.

Puedes aprender más sobre JDCF aquí.

El Condado de Jo Daviess realizará audiencia pública sobre enmiendas de zonificación

La Planning Commission/Zoning Board of Appeals del Condado de Jo Daviess realizará una audiencia pública el miércoles 28 de mayo a las 7:00 p. m. en el Jo Daviess County Courthouse en Galena para discutir enmiendas propuestas a la ordenanza de zonificación del condado.

Funcionarios del condado dicen que la audiencia permitirá que residentes, propietarios y dueños de negocios den sus opiniones sobre posibles actualizaciones a las regulaciones de uso de suelo y desarrollo.

Las enmiendas propuestas son parte de una revisión continua de las políticas de zonificación del condado. Se anima a los miembros de la comunidad a asistir y compartir comentarios antes de que las recomendaciones sean enviadas al Jo Daviess County Board para mayor consideración.

Recortes a SNAP afectan a pequeñas tiendas de comestibles

Tiendas de comestibles independientes en todo Illinois advierten que los nuevos recortes federales a la asistencia alimentaria SNAP podrían afectar tanto a familias como a negocios locales.

Líderes de la industria dicen que se espera que miles de hogares pierdan beneficios este mes debido a nuevos requisitos de trabajo y reglas de exención.

Minoristas de comestibles, que ya operan con márgenes de ganancia reducidos de uno a dos por ciento, dicen que una reducción en el gasto podría obligar a algunas tiendas independientes a cerrar. Funcionarios de la Illinois Retail Merchants Association dicen que los supermercados también enfrentan aumentos en costos de transporte, combustible y energía. Un dueño de una tienda de comestibles del sur de Illinois dice que perder tiendas locales puede crear un efecto dominó en comunidades enteras.

Defensores de la alimentación advierten que los bancos de comida tendrán dificultades para mantenerse al día con el aumento en la demanda si se reducen los beneficios de SNAP.

Legisladores estatales debaten regulación de inteligencia artificial

Legisladores de Illinois continúan debatiendo cómo regular el creciente uso de la inteligencia artificial en todo el estado.

Los legisladores están considerando propuestas destinadas a aumentar la transparencia y proteger a los consumidores a medida que la tecnología de inteligencia artificial se vuelve más común en la atención médica, la educación, la contratación y el cumplimiento de la ley. Los partidarios dicen que se necesitan nuevas regulaciones para atender preocupaciones sobre privacidad, desinformación y sesgo algorítmico.

Algunas propuestas exigirían que las compañías revelen cuándo se está usando inteligencia artificial en la toma de decisiones o que etiqueten contenido generado por inteligencia artificial. Grupos empresariales y defensores de la tecnología advierten que reglas demasiado estrictas podrían frenar la innovación y la inversión en Illinois.

Los legisladores dicen que el reto es encontrar un equilibrio entre fomentar el crecimiento tecnológico y proteger al público de posibles usos indebidos de la inteligencia artificial.

Legisladores cuestionan el proceso de financiamiento educativo

Legisladores de Illinois están planteando preguntas sobre la política actual de financiamiento educativo del estado mientras continúan las discusiones del presupuesto en Springfield.

Algunos legisladores dicen que el modelo de financiamiento basado en evidencia, diseñado para dirigir más dinero a distritos escolares con menos fondos, podría necesitar ajustes mientras los distritos enfrentan costos crecientes de personal, transporte y servicios de educación especial. Críticos argumentan que algunas escuelas siguen teniendo dificultades a pesar del aumento en inversiones estatales, mientras que los partidarios dicen que la fórmula ha ayudado a reducir brechas de financiamiento entre distritos ricos y distritos de menores ingresos. Defensores de la educación están instando a los legisladores a mantener aumentos de financiamiento constantes para evitar retrocesos para estudiantes y maestros.

El debate ocurre mientras los legisladores trabajan para finalizar el presupuesto estatal antes del final de la sesión de primavera.

Desfile y programa del Día de los Caídos en Cedarville

Se invita a los residentes del área a honrar a los veteranos locales durante el desfile y programa anual del Día de los Caídos en Cedarville el lunes 26 de mayo.

El desfile comenzará a las 10:00 a. m. en el centro de Cedarville y contará con grupos de veteranos, organizaciones comunitarias, vehículos de emergencia y participantes locales.

Después del desfile, se realizará una ceremonia del Día de los Caídos para reconocer los sacrificios de los miembros del servicio militar que dieron sus vidas en defensa del país, además de un almuerzo tipo picnic bajo techo en el museo.

Los organizadores dicen que el evento es una oportunidad para que la comunidad se reúna en recuerdo y gratitud antes del feriado del Día de los Caídos.

AARP ofrece programa de conducción inteligente

El programa AARP Smart Driver se ofrecerá el 27 y 28 de mayo de 8:30 a. m. a 12:30 p. m. en el Midwest Medical Center en Galena.

El curso está diseñado para ayudar a conductores mayores a refrescar sus habilidades de manejo, aprender leyes de tráfico actualizadas y mejorar la seguridad al volante. Los participantes revisarán técnicas de manejo defensivo y estrategias para navegar las carreteras ocupadas de hoy.

El costo es de $20 para miembros de AARP y $25 para no miembros. Algunas compañías de seguros pueden ofrecer descuentos por completar el curso.

Los organizadores dicen que se recomienda registrarse con anticipación debido a disponibilidad limitada de asientos. Para registrarse, llame al (815) 235-9777.

Programa de música y movimiento para niños del Park District

El Freeport Park District está ofreciendo este verano un programa divertido y activo de Música y Movimiento para niños de 3 a 10 años.

Las clases se llevarán a cabo los lunes y miércoles de mediodía a 1:00 p. m. en el Koenig Amphitheater en Krape Park. El programa usa música, movimiento e instrumentos sencillos para ayudar a mantener a los niños interesados mientras fomenta la actividad física y la creatividad.

Varias sesiones de dos semanas se llevarán a cabo durante junio y julio, comenzando el primero de junio. La inscripción cuesta $20 para residentes del distrito y $25 para no residentes.

Más información está disponible aquí.

Para cerrar…

Al cerrar el programa de esta semana, queremos recordarles a todos que escuchen la entrevista de esta semana pasada. Bing Wells es veterano de la Marina, exoficial de la ley y residente de toda la vida de Lena. Y él tuvo un papel integral en traer un avión de combate F-4 retirado a Lena para un memorial. El conductor de Freepod Alan Wenzel habló con Bing sobre el largo y difícil proceso que culmina con una ceremonia de dedicación este fin de semana.

Este próximo martes, Tim Connors comparte una conversación por la cual viajó cientos de millas. Tim voló a Lititz, Pennsylvania, para hablar con el exalcalde Tim Snyder sobre el nuevo acuerdo de esa ciudad con Freeport para ser ciudades hermanas. Esa entrevista estará disponible a partir del mediodía del martes 26 de mayo. Puedes encontrarla, junto con todas nuestras otras entrevistas, en nuestro sitio web,www.freepod.org, o donde sea que escuches tus pódcasts.

Queremos agradecer a nuestras personas enlace comunitarias y reporteras por aportar contenido clave para nuestro programa, a nuestros socios de WNIJ en DeKalb por ayudar a compartir Freepod con una comunidad más amplia, y al departamento de Mass Communication de Highland Community College por producir este pódcast.

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Traducido del inglés por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros.