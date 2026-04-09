Centros de datos: el impacto en las comunidades donde se instalan

Por Jonnathan Pulla

A medida que compañías como Amazon, OpenAI o Google invierten o anuncian la construcción de nuevos centros de datos para el desarrollo de tecnología de inteligencia artificial (IA), también crece el rechazo por parte de algunas de las comunidades donde están planeados.

Una investigación de Data Center Watch realizada entre mayo de 2024 y marzo de 2025 encontró que alrededor de 64,000 millones de dólares en proyectos de centros de datos han sido bloqueados o retrasados ante la oposición local. Por ejemplo, en la ciudad de Pekin, en Illinois, residentes aplaudieron el anuncio de que no se construirá un centro de datos en la comunidad, según NPR Illinois. También, en el norte de Virginia, residentes de Warrenton destituyeron en las elecciones de noviembre de 2024 a todos los concejales que apoyaron un centro de datos propuesto por Amazon.

Los motivos de las oposiciones a estos centros varían, pero algunos de los más repetidos son la preocupación por facturas de electricidad más altas, el incremento en el consumo de agua o el ruido que generan. La promesa de la creación de empleos nuevos e ingresos fiscales para las comunidades donde se planean construir los centros no ha mitigado esta oposición, según el reporte.

Te contamos los impactos negativos documentados de los centros de datos en las comunidades donde se instalan.

Primero, algunos datos sobre los centros de datos

Hasta el 17 de marzo de 2026, se estima que existen 4,088 centros de datos en Estados Unidos y se han planificado o se encuentran en construcción alrededor de 3,785 nuevos centros, según indican Data Center Map, un directorio global de centros de datos, y Aterio, un proveedor de inteligencia sobre infraestructura y energía, respectivamente.

Un reporte elaborado por el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Berkeley Lab) de la Oficina de Ciencia del Departamento de Energía de los Estados Unidos estima que la demanda de electricidad de los centros de datos se ha triplicado en la última década y se duplicará o triplicará para 2028.

Más de 5 millones de galones de agua consume un centro de datos grandes, según estimaciones del EESI

Como te contamos en Factchequeado, los centros de datos requieren de grandes cantidades de agua, principalmente para refrigerar sus servidores.

De acuerdo con el Instituto de Estudios Ambientales y Energéticos (EESI), organización que desde 1984 proporciona “recursos educativos basados en la ciencia a los responsables políticos y al público general”, el consumo hídrico en el contexto de los centros de datos se refiere al agua extraída de fuentes azules (como aguas superficiales y subterráneas) y de fuentes grises (agua recuperada purificada) menos el agua descargada por los centros. El agua consumida es generalmente aquella que se evapora o que queda fuera del uso humano inmediato. “La extracción de agua dulce de arroyos locales o acuíferos subterráneos puede provocar el agotamiento de estos, especialmente en zonas con estrés hídrico” señala el instituto.

El EESI estima que los centros de datos medianos consumen más de 300,000 galones de agua diarios para fines de enfriamiento, mientras que los más grandes hasta 5 millones de galones de agua. Una familia estadounidense promedio de cuatro personas utiliza alrededor de 400 galones de agua al día, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Además, la construcción de un centro de datos en una comunidad puede impactar en el suministro de agua de otras comunidades. Por ejemplo, el agua utilizada por centros de datos en Virginia del Norte afectaría el suministro de agua del río Potomac, que atraviesa Washington, D.C., según señala el Instituto Lincoln de Política de Suelo.

“Donde quiera que decidan instalar un centro de datos, es como una pajita gigante que extrae agua de esa cuenca”, dijo Peter Colohan, director de alianzas e innovación de programas en el Instituto Lincoln. El instituto sugiere que colocar estos centros en lugares más fríos y húmedos puede ayudar a reducir la cantidad de agua que utilizan.

Sin embargo, casi dos tercios de los centros de datos construidos desde 2022 han sido localizados en regiones con mayor demanda de agua que la disponible (con estrés hídrico), de acuerdo a un análisis de Bloomberg de mayo de 2025. Cinco estados (67% en Virginia, 26% en Arizona, 26% en Texas, 23% en Illinois y 17% en California) tienen 72% de los nuevos centros en áreas de alto estrés hídrico. El consumo de agua aumenta en centros de datos ubicados en climas más cálidos, agregó el EESI.

Más aguas residuales

Por otra parte, el EESI también indica que el agua que no se pierde al evaporarse, se descarga en instalaciones municipales de tratamiento de aguas residuales. Este gran volumen de aguas residuales puede saturar instalaciones locales existentes que no fueron diseñadas para gestionar un volumen tan elevado.

El Foro Económico Mundial explicó en noviembre de 2024, que las aguas residuales de los centros de datos están contaminadas con polvo, químicos y minerales.

Pese a que existe una alternativa de enfriamiento que consume menos agua –enfriación líquida para los servidores que suministra líquido refrigerante directamente a las unidades de procesamiento gráfico (GPU) y a las unidades centrales de procesamiento (CPU)– es más costosa que el enfriamiento a través de la evaporación del agua, según el EESI.

Incremento de las facturas eléctricas de los residentes

En este artículo de Factchequeado explicamos que existen dos formas en que los centros de datos aumentan las facturas de electricidad:

Las compañías proveedoras de electricidad deben construir miles de millones de dólares en infraestructura adicional para abastecer el aumento de la demanda de electricidad ocasionado por los centros de datos. Los costos de nueva infraestructura de las empresas de servicios públicos se distribuyen a todos los clientes. Si la energía proporcionada por los proveedores de electricidad no aumenta al ritmo de la demanda, los precios suben. Algunos proveedores compran “electricidad a través de mercados y esos precios suben porque la demanda crece en el mercado y la construcción de nuevas centrales lleva tiempo”.

Pese a que ejecutivos de compañías como Amazon, Google y Open AI se comprometieron con la iniciativa del presidente Donald Trump para que las grandes compañías tecnológicas cubran sus necesidades energéticas, expertos consultados por Politico dijeron que es muy improbable que protejan a los consumidores de los incrementos de los costos de electricidad.

Trevor Higgins, vicepresidente senior del departamento de Energía y Medio Ambiente del Center for American Progress, una organización que se describe como un instituto de políticas independiente y no partidista, calificó la iniciativa como “un compromiso voluntario” y que es “simplemente un esfuerzo vago y prácticamente sin sentido que no ofrece a los usuarios ninguna protección garantizada contra el aumento desorbitado de las tarifas de los servicios públicos”.

Contaminación del aire

Algunos centros de datos utilizan instalaciones de generación eléctrica a base de gas para sus operaciones diarias, lo cual genera contaminación continua del aire y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), según el Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute), una organización sin fines de lucro que investiga sobre políticas medioambientales en el mundo. Los gases de efecto invernadero, como el CO2, retienen el calor de la atmósfera y tal como te hemos explicado en Factchequeado influyen en el cambio climático.

En Memphis, Tennessee, se están instalando más de 30 turbinas de gas natural de uso diario para un nuevo centro de datos Colossus de xAI, start-up de IA adquirida por SpaceX, de Elon Musk. En junio de 2025 los residentes locales y la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP) presentaron un aviso de intención de demandar argumentando que el proyecto puede empeorar la ya peligrosa calidad del aire de esa ciudad.

Memphis ocupa el puesto 15 de las 20 Capitales del Asma del país, según la Fundación del Asma y las Alergias de Estados Unidos (AAFA), que se basa “en la prevalencia estimada del asma, las visitas a los servicios de urgencias a causa del asma y las muertes relacionadas con esta afección”. Actualmente ocupa el segundo lugar de áreas metropolitanas con más visitas a las salas de emergencias relacionadas con el asma, solo por detrás de Allentown, Pensilvania.

Otros centros de datos utilizan generadores de respaldo a base de diésel, que también emiten contaminantes del aire, incluyendo las partículas finas (PM2.5) y óxidos de nitrógeno (NOx), que están vinculados a enfermedades respiratorias, cardiopatías, asma y otros riesgos graves para la salud. Estos generadores emiten entre 200 y 600 veces más óxido de nitrógeno que las centrales eléctricas de gas natural, de acuerdo al Instituto de Recursos Mundiales.

Un análisis en Virginia por Arxiv de la Universidad Cornell, estimó que incluso el uso limitado de generadores de respaldo podría ocasionar aproximadamente 14,000 casos de síntomas de asma y entre 13 y 19 muertes al año. Esto equivale a una carga total anual para la salud pública de entre 220 y 300 millones de dólares.

Ruido molesto

El Instituto de Recursos Mundiales indica que "la construcción de centros de datos, sistemas de refrigeración en azoteas y generadores de respaldo pueden generar ruido sumamente molesto”.

“Los generadores de diésel de menor tamaño alcanzan los 85 decibelios, niveles que pueden dañar la audición”. Las unidades industriales más grandes “pueden acercarse a los 100 decibelios”, el equivalente “al ruido de una motocicleta”, agregaron.

Medios como la BBC o Politico reportaron que residentes del condado de Loudoun, Virginia, con una población de alrededor de 443,380 habitantes, conviven con el zumbido que producen 200 centros de datos. La zona se conoce como el “callejón de los centros de datos” (Data Center Alley) por la concentración masiva de centros informáticos que manejan gran parte del tráfico mundial de internet.

Competencia por terrenos con agricultores

La búsqueda de terrenos para la construcción de centros de datos a menudo coincide con los usos agrícolas y rurales del suelo, indica el Instituto de Recursos Mundiales.

En Wisconsin, por ejemplo, los residentes locales han expresado preocupación por que la rezonificación para el desarrollo de estos centros puede acelerar la pérdida de tierras agrícolas productivas. En Ohio, una propuesta para rezonificar 300 hectáreas de tierras agrícolas para facilitar la construcción de centros de datos provocó una oposición tan generalizada que “los propietarios de los terrenos terminaron retirando su solicitud”.

Trabajos creados, en su mayoría temporales

Los empleos prometidos por las compañías dueñas de los centros de datos son, en su mayoría, en la construcción y no en sus operaciones diarias, por lo cual son generalmente temporales, de acuerdo con el Instituto Lincoln.

La construcción de estos centros generan cientos de miles de empleos temporales para “técnicos, electricistas y otros trabajadores locales de la construcción”, de acuerdo al Instituto de Recursos Mundiales. En cuestión de trabajos permanentes, estos centros pueden crear oportunidades bien pagadas para técnicos, personal de seguridad y administradores, según el Instituto de Recursos Mundiales. Sin embargo, un análisis de más de 1,200 centros de datos por Business Insider, encontró que incluso los centros de datos más grandes tienen 150 trabajadores permanentes y algunos solo 25.

Ingresos a través de impuestos

Kim Ruben, exasesora sénior de sistemas fiscales en el Instituto Lincoln de Política de Suelo, dijo al Instituto Lincoln que estados como Virginia y Texas han ofrecido exenciones fiscales para atraer a los centros de datos, esperando un crecimiento económico a través de impuestos.

El condado de Loudoun, Virginia, por ejemplo, anticipaba recaudar cerca de 900 millones de dólares en impuestos sobre bienes inmuebles y propiedades de los centros de datos durante el año fiscal 2025. Esta cifra equivale al total del presupuesto operativo del condado, según el Instituto Lincoln.

Efectos negativos más allá de las comunidades

El Instituto Lincoln explica que los efectos negativos experimentados por las comunidades donde se sitúan los centros de datos, como el aumento de facturas eléctricas, contaminación del aire o disminución del agua, pueden expandirse regionalmente. Asimismo, debido a la falta de “una avalancha de energía limpia y nueva, la mayoría de los centros de datos están sumando cantidades ingentes de gases de efecto invernadero a nuestras emisiones colectivas”.

Por ejemplo, Luisiana aprobó en agosto de 2025 la construcción de nuevas plantas de gas natural para satisfacer la demanda del centro de datos Hyperion de Meta.

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