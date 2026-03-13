Caso de sarampión confirmado en el condado de DeKalb

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El Departamento de Salud del Condado de DeKalb ha confirmado el primer caso de sarampión en el condado de DeKalb en 2026.

El caso fue confirmado mediante pruebas de laboratorio.

Según un comunicado de prensa, el personal ahora está investigando el caso y contactando a personas que pueden haber estado expuestas.

Posibles lugares de exposición

Se compartirá más información si se identifican sitios de exposición pública adicionales. Si es posible identificar a las personas individualmente a causa de una exposición, el departamento de salud se comunicará con ellas directamente.

Los posibles lugares de exposición en interiores en el condado de DeKalb, Illinois, incluyen:

• 03/02/26: Walmart (2300 Sycamore Rd., DeKalb, IL.) de 2:30 pm – 4:45pm

• 03/09/26: Oficina postal (600 E. Lincoln Hwy, DeKalb, IL.) de 6:00 pm – 8:30 pm

El comunicado afirma que dos dosis de la vacuna MMR tienen una eficacia de aproximadamente el 97% para prevenir el sarmpión.

Las personas que corren mayor riesgo incluyen aquellas que no han sido vacunadas, incluidos los bebés que son demasiado pequeños para recibir la vacuna y las personas que no pueden ser vacunadas debido a ciertas condiciones de salud.

Los síntomas del sarampión pueden incluir:



Sarpullido



Fiebre alta



Tos



Congestión nasal



Ojos rojos y llorosos

Traducido del inglés por Carlos Loera.