Se organizaron vigilias en todo el norte de Illinois en memoria de Renee Good

Una pequeña concentración en el juzgado del condado de DeKalb en Sycamore el jueves 8 de enero en respuesta al tiroteo mortal de una mujer a manos de un agente de ICE en Minneapolis esa semana.

Renee Good, de 37 años, fue baleada en su vehículo el miércoles 7 de enero en un vecindario donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estaban llevando a cabo operaciones selectivas de control de inmigración. La administración del presidente Trump sostiene que el agente de ICE actuó en defensa propia.

El fiscal general de Minnesota calaficó las acciones del agente como una "escalada" y dijo que Good estaba intentando alejarse de la situación.

En respuesta a la muerte de Good, surgieron protestas y vigilias locales en todo el país, incluida la de Sycamore.

Spencer Tritt, WNIJ Una vigilia organizada frente al juzgado del condado de DeKalb el 8 de enero de 2026.

Una vigilia fue organizada el viernes 9 de enero por la noche en Batavia.

El corresponsal de WNIJ Community Corps, Jay Weichun, entrevistó a varias personas que asistieron a la vigilia en Batavia.

Jay Weichun Una vigilia organizada el viernes 9 de enero en Batavia, Illinois.

Nathan Holmer: Pues, honestamente, se trata de apoyar a la comunidad y de tener una vía para expresar el dolor y comprender que esto simplemente no está bien, y que no se pueden publicar y compartir artículos sin parar. Ya no existen reglas, así que, ¿qué hacemos? No sé si es lo mejor que podemos hacer, pero es un comienzo. Supongo podemos superar esto juntos, sabiendo que trabajando junto con los vecinos y las comunidades es como salimos adelante.

Terry Allen: Estoy muy preocupado sobre las acciones de ICE. Creo que no están respetando la Constitución. No están cumpliendo con la ley. Según unos testigos, la información que recibimos sobre ellos no es cierta. Tengo una experiencia personal con una persona quien fue detenida, y dos cosas me preocupan mucho; una es que se trate de una operación totalmente ilegal, y la otra es que el Congreso no esté tomando medidas para detenerla.

En DeKalb, la gente también llenó La Peace Corner de DeKalb el viernes por la noche.

Dave Becker dirige al grupo en una dinámica de llamada y respuesta (Audio en inglés) Listen • 1:01

El pastor Joe Mitchell dirigió un momento de silencio.

Mitchell: Empezaremos al unísono y terminaremos al unísono. Diremos el nombre 'Renee Good' juntos. Tendremos 30 segundo para que nuestros corazones se comuniquen con nuestro ser superior, sea cual sea. Y luego terminaremos con tres palabras que, con suerte, nos unirán y nos mantendrán unidos como humanidad, haciendo lo correcto, no solo para nosotros mismos, sino también para nuestros hermanos y hermanas y nuestros vecinos.

Mitchell: Digan el nombre - Renee Good.Público: Renee Good.Mitchell: Tomense 30 segundos y permiten que sus corazones se comuniquen con el ser superior que honran.

Silencio

Mitchell: Repiten después de mí. Amor. Paz. Justicia.

El corresponsal de WNIJ Community Corps, Jay Weichun, entrevistó a varias personas que asistieron a la vigilia en DeKalb.

Norm Read: "Era solo cuestión de tiempo hasta que ocurriera un caso como este, y temo que cuanto más intenten justificarlo las fuerzas que están al mando del gobierno y de estas personas, más probable será que vuelva a suceder. Depende de personas como nosotros alzar la voz y demostrar que no lo vamos a aceptar."

Killian Becker: "Espero que todo lo que se comparta aquí esta noche y en los próximos días, semanas y meses, nos ayude a mantenernos unidos como comunidad y seguir trabajando en conjunto. Aquí en DeKalb ha habido muchos movimientos que se centran en la ayuda mutua, en la ayuda a los migrantes, y apoyarnos mutuamente y proteger a nuestros vecinos".

Aubrieta Hope: "Espero que esto infunda esperanza de que habrá un futuro mejor, de que las cosas cambiarán y de que la gente está prestando atención, de que la gente le importa. Es de esperar que eso influya en el Congreso. Esperemos que esto influya en los líderes para que hagan cambios, para que cambien la situación, ya que estamos descontentos. Queremos que eso cambie. Eso es lo que espero que suceda".

Caroline Quinlan: "Es otra forma de mostrar nuestra postura para que cuando sea tiempo, tenga un impacto a la hora de votar".

John Dickerman: Hay gente reuniéndose así por todo el país. Somos solo un pequeño grupo aquí, pero nos estamos uniendo a un grupo mucho más grande, así que cuando nos reunimos todos así, el mensaje que transmitimos es mucho más potente.

Gente reunida en el centro de Naperville el domingo después del incidente en Minnesota.

1 of 3 — Image from iOS.jpg People lined downtown Naperville on Jan. 11, 2026 Peter Medlin, WNIJ 2 of 3 — Image from iOS (1).jpg People lined downtown Naperville on Jan. 11, 2026 Peter Medlin, WNIJ 3 of 3 — Image from iOS (2).jpg People lined downtown Naperville on Jan. 11, 2026 Peter Medlin, WNIJ

Otro evento fue programado frente al juzgado federal en Rockford. Una tercera protesta en el área de DeKalb fue programada para el domingo 11 de enero en Hopkins Park, en DeKalb.

Traducido por Carlos Loera