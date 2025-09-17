Escuelas del norte de Illinois responden al aumento de arrestos de ICE

Read in English

Esta semana, algunas escuelas del norte de Illinois están respondiendo al aumento de arrestos por inmigración en sus comunidades.

Las escuelas del West Chicago Elementary District 33 entraron en un "cierre suave" mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestaba a más de una docena de personas en la ciudad .

En un comunicado, la superintendente del Distrito 33 , Kristina Davis, dijo que eso significaba que las clases continuaron como de costumbre, pero con las puertas exteriores cerradas.

Davis dijo que saben que algunos estudiantes pueden escuchar las noticias y que es importante que los padres se sientan seguros al enviar a sus hijos a la escuela.

El distrito también tenía personal caminando y viajando en autobuses con los estudiantes y estacionado en las paradas de autobús "asegurándose de que cada niño llegue y regrese de la escuela de manera segura".

Los arrestos por inmigración también aumentaron en ciudades como Elgin Un portavoz del distrito escolar U-46 de Elgin dice que no ha habido ningún reporte de autoridades federales en las instalaciones de la escuelas o sus alrededores.

Dicen que no se les permite revelar ninguna información a ICE a menos que sea por orden judicial o con permiso de los padres.

Traducido por Carlos Loera

