Stratton gana contra Krishnamoorthi con el apoyo de los votantes de Chicago y del sur del estado

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Resumen



La vicegobernadora Juliana Stratton ganó las reñidas primarias demócratas para el Senado de los Estados Unidos, derrotando a los representantes Raja Krishnamoorthi y Robin Kelly.



Stratton obtuvo mejores resultados de lo esperado en muchos condados del sur del estado y en la ciudad de Chicago.



Don Tracy, expresidente del Partido Republicano de Illinois, ganó la nominación republicana para el Senado y se enfrentará a Stratton en noviembre.



Varias elecciones primarias fueron decidadas el martes por la noche en los cinco distritos congresionales vacantes de Illinois.

Este resumen fue escrito por los reporteros y editores quienes trabajaron en esta noticia.

CHICAGO - La vicegobernadora Juliana Stratton aprovechó un impulso de última hora para ganar la nominación demócrata para el puesto vacante de Illinois para el Senado de los Estados Unidos, venciendo al veterano favorito, el representante Raja Krishnamoorthi con el apoyo financiero y poder político del gobernador JB Pritzker y un mensaje ajeno al sistema que la diferenció de sus rivales con experencia en Washington.

Con el 82% de los distritos electorales reportando, Stratton tenía una ventaja de 39.6% a 33.6% sobre Krishnamoorthi, un diferencia de unos 50,000 votos de un total de más de 900,000 emitidos. La representante Robin Kelly, demócrata de Lynwood, quedó en tercer lugar con el 18.5% de los votos. La Associated Press declaró a Stratton ganadora de la contienda a las 9:40 p.m. del martes por la noche.

"Hace once meses, le hice una promesa a Illinois de ser la luchadora que se merecen, de luchar por ustedes y traer sus voces conmigo a Washington", dijo Stratton a sus partidarios en el oeste de Chicago. No he olvidado esa promesa".

Stratton obtuvo alrededor del 44% de los votos en Chicago frente al 25% de Kelly y el 23% de Krishnamoorthi. En esencia, Stratton empató con Krishnamoorthi en los suburbios del condados de Cook, mientras que él salió adelante en los condados periféricos, a excepción del condado de Will, donde Stratton llevaba la ventaja.

Stratton también tomó la ventaja en muchos condados en el sur del estado, en particular en los centros de población de Metro East, Bloomington-Normal y Champaign-Urbana.

"Nunca perdimos de vista lo más importante, y eso es la valentía; la valentía fue lo que me inspiró a postularme", dijo Stratton. "La valentía impulsó esta campaña, y el valor llevará esta lucha directamente a la puerta de Donald Trump."

Stratton se compremetió a seguir abogando por la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, mejor conocida como ICE, el aumento del salario mínimo y la implementación de Medicaid for All.

"Es hora de ideas audaces, grandes sueños y verdadera valentía en Washington, y no esperaremos ni un segundo más", dijo Stratton.

Al otro lado de la ciudad, en el evento de Krishnamoorthi, la energía en la sala se mantuvo apagada durante toda la noche, mientras los resultados que se proyectaban en una pantalla mostraban continuamente a Stratton a la cabeza. Finalmente, la transmisión se apagó y fue reemplazada por un gran logotipo de campaña de "Raja".

Aunque la Associated Press aún no había declarado el ganador de la contienda, Krishnamoorthi tomó el escenario poco después de las 9:30 p.m. para anuncuar que había llamado a Stratton para renunciar la contienda.

(Foto de Capitol News Illinois por Brenden Moore) El representante estadounidense Raja Krishnamoorthi reconoce su derrota ante Juliana Stratton en las primarias demócratas para el Senado de los Estados Unidos, poco después de las 9:30 p.m.

"Obviamente, este no es el resultado que buscábamos", dijo a sus partidarios un Krishnamoorthi de aspecto sombrío, acompañado por su esposa y dos de sus hijos. "Pero, a diferencia de Donald Trump, no voy a cuestionar el resultado. Estoy orgulloso de la campaña que hicimos. Y me siento honrado por el apoyo que recibimos de cada rincón del estado: desde Rockford hasta Cairo, y desde las Quad Cities hasta Decatur".

Haciendo referencia a una vieja frase de la maquinaria política de Chicago sobre excluir a los forasteros de la política partidista, Krishnamoorthi se presentó a sí mismo como el tipo al que "nadie envió".

Agradeció a sus partidarios "quienes tuvieron la valentía de desafiar al establishment del partido y respaldar al candidato con 29 letras en su nombre".

También agradeció a sus donantes, a quienes atribuyó el haberle permitido a "competir contra intereses muy adinerados", a referencia no tan velada al gobernador JB Pritzker, quien financió en gran parte un super PAC que respaldó a Stratton.

Fin de la larga temporada de primarias

El martes por la noche marcó la conclusión de una larga y costosa campaña de elecciones primarias para reemplazar al senador Dick Durbin, quien ha ocupado al puesto desde 1997, y no brindó su respaldo en la contienda.

Krishnamoorthi pasó años sentando las bases para postularse al Senado. Realizó paradas frecuentes por todo el estado, desde eventos de recaudación de fondos para diversos partidos demócratas de condado hasta eventos oficiales del Congreso muy alejados de los límites de su distrito congresional suburbano.

También fue el recaudador de fondos más agresivo en la delegación congresional de Illinois, acumulando más de 19 millones de dólares antes de que se postulara al Senado en mayo de 2025.

Continuó recaudando fondos a gran escala, lo que le permitió emitir anuncios televisivos sin interrupción desde julio del año pasado, más de seis meses antes de que cualquier otra campaña o comité de acción política externo saliera al aire. La campaña de Krishnamoorthi gastó más de 27 millones de dólares en anuncios.

El reconocimiento del nombre logrado a través de su intensa campaña medíatica del pago permitió a Krishnamoorthi establecer una ventaja inicial en las elecciones sobre sus principales rivales, Stratton y Kelly. Sin embargo, las cifras de Krishnamoorthi terminaron tocando techo, manteniéndose obstinadamente estancadas en el rango medio-alto de los 30, incluso mientras él seguía aventajando a sus oponentes.

Stratton entró en la contienda con el respaldo de Pritzker. Pero tras siete años como el número dos del multimillonario autofinanciado, tuvo dificultades para recaudar fondos por su cuenta, un problema exacerbado por los estrictos límites federales a los comités de campaña.

(Foto de Capitol News Illinois por Brenden Moore) El gobernador JB Pritzker y la vicegobernadora Juliana Stratton estaban de buen humor en Manny's Deli en Chicago, el martes por la tarde -y durante el resto de la noche. Stratton se convirtió en la candidata demócrata al Senado de los Estados Unidos en 2026.

Intentó convertir esta debilidad en una fortaleza comprometiéndose a no aceptar donaciones de comités de acción política corporativos. También hizo propuestas políticas audaces, como un salario mínimo de 25 dólares por hora.

Pero en realidad comenzó a ganar ventaja a Krishnamoorthi en enero, cuando el Illinois Future PAC financiado por Pritzker finalmente lanzó la tan esperada campaña publicitaria en su favor.

A diferencia de los comités de candidatos, quienes están sujetos a estrictos límites de contribución, los PAC pueden recaudar sumas ilimitadas, lo cual es una opción atractiva para que Pritzker ejerza una influencia desproporcionada en la contienda.

Simultáneamente, Krishnamoorthi se enfrentó a noticias difíciles a raíz de más de 90,000 dólares en contribuciones provenientes de donantes con vínculos con el presidente Donald Trump, incluidos cerca de 30,000 dólares aportados por Shyam Sankar, el director de tecnología de Palantir, una empresa que tiene un contrato de 30 millones de dólares con ICE para ayudar a rastrear a personas con fines de deportación. Krishnamoorthi donó un suma equivalente a las contribuciones de Sankar a organizaciones de derechos de los inmigrantes.

Esto ocurrió aproximadamente al mismo tiempo en que la Operación Midway Blitz dominaba las noticias, atrayendo una atención negativa hacia los agentes federales de inmigración.

Kelly se ha desempeñado en el Congreso desde 2013 y anteriormente ocupó el cargo como presidenta del Partido Demócrata de Illinois, antes de ser destituida por Lisa Hernandez, quien contaba con el respaldo de Pritzker. Se presentó en la contienda como una progresista capaz de trabajar con el otro partido para lograr resultados.

Pero Kelly también tuvo dificultades para abrirse paso debido a la falta de recursos, manteniéndose siempre en un distante tercer lugar por detrás de Krishnamoorthi y Stratton.

Mientras Statton ganaba ventaja en las encuestas, los PAC de "dinero oscuro" con vínculos con la industria de los criptomonedas, inyectaron más de 10 millones de dólares en anuncios en su contra. También buscaron impulsar a Kelly, lo que dio lugar a acusaciones de que dicha iniciativa tenía por objeto dividir el voto de la comunidad negra entre Stratton y Kelly, quienes son ambas mujeres negras.

Stratton inicia las elecciones generales como gran favorita para suceder a Durbin, enfrentándose al expresidente del Partido Republicano, Don Tracy.

Otros siete candidatos también estuvieron presente en la boleta y recibieron aproximadamente el 9% de los votos.

Resultados republicanos

En las primarias republicanas para el puesto vacante de Durbin en el Senado, Tracy recibió el 40% de los votos a hora de las 10 p.m. del martes por la noche. Tracy se enfrentó a otros cinco candidatos en las elecciones primarias, quienes no recibieron la misma atención que las primaras demócratas, al contar con un grupo de candidatos menos conocidos y con poca experiencia política.

(Foto de Capitol News Illinois por Jenna Schweikert) Don Tracy, expresidente del Partido Republicano del estado, celebra su nominación como el candidato del partido republicano al Senado de Estados Unidos en 2026.

"Nos presentamos ante ustedes como el candidato republicano de Illinois al Senado de los Estados Unidos. Gracias de nuevo por confiarme esta importante nominación", dijo Tracy en su fiesta de seguimiento electoral en Springfield. "Con su ayuda, lograremos esa victoria inesperada en noviembre que sorprendará el país y hará de Illinois un estado mejor, más equilbrado y más fuerte".

Tracy dijo que su prioridad principal será reducir el costo de la vida en zonas claves como la energía y la atención médica. El ambiente en la fiesta para seguir los resultados era tranquilo al principio, pero se animó en cuanto los partidarios veían llegar los resultados. Kathy Salvi, actual presidenta del Partido Republicano de Illinois y excandidata fallida al del partido al Senado en 2022, habló ante la multitud en aumento alrededor de las 8 p.m.

"Estoy absolutamente encantada de estar aquí para tí, Don", dijo Salvi. "Todo lo que representas elevará a Illinois y le brindará esperanza y promesas.

De los otros cinco candidatos, la abogada de Chicago Jeannie Evans recibió alrededor del 22% de los votos, el gerente de bienes raíces Casey Chlebek recibió el 11%, y los últimos tres candidatos recibieron en conjunto alrededor del 25%.

Resultados del Congreso

Cuatro de los cinco puestos del Congreso vacantes experimentaron una intensa competencia en sus elecciones primarias este ciclo, con docenas de candidatos aspirando a ocupar estos inusuales puestos vacantes en el Congreso y una cifra sin precedente de 62 millones de dólares aportados en contribuciones directas de campaña y financiamiento externa.

En el 9° Distrito Congresional, el alcalde de Evanston, Daniel Bliss, ganó con cerca del 30% de los votos hasta las 10 p.m. Esta reñida elección primaria —celebrada en uno de los distritos más liberales del estado— captó la atención nacional después de que los candidatos se enfrentaran en torno a si sus posturas se alineaban con las del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC), y de que uno de los aspirantes fuera acusado por el gobierno federal de conspirar para obstaculizar la labor de los agentes de inmigración. Biss, exsenador estatal quien perdió las primarias a gobernador en 2018 ante el gobernador JB Pritzker, se enfrentará al republicano John Elleson en las elecciones generales de noviembre.

En el 2 ° Distrito Congresional, la comisionada del condado de Cook, Donna Miller, venció a nueve candidatos incluidos el senador estatal Robert Peter y el exrepresentante estadounidense Jesse Jackson Jr., con el 40% de los votos a hora de las 10 p.m. Miller se enfrentará en las elecciones generales al republicano Michael Scott Noack, quien ganó sus primarias sin oposición.

En el 7° Distrito Congresional, representante estatal LaShawn Ford ganó las primarias demócratas frente a otros 12 candidatos, con poco menos del 25% de los votos a hora de las 10 p.m. Ford se enfrentará en noviembre al ganador de las primarias republicanas, Chad Koppie.

En el 8 ° Distrito Congresional, la exrepresentante estadounidense Melissa Bean ganó su elección primaria con cerca del 32% de los votos a hora de las 10 p.m. y se enfrentará en noviembre a la candidata republicana, Jennifer Davis.

El 4 ° Distrito Congresional también está en disputa en el otoño pero no tuvo unas primarias reñidas. Se espera que las elecciones de noviembre sean una batalla tensa entre la candidata demócrata Patty Garcia y los candidatos quienes se postularon como independientes.

Capitol News Illinois es un servicio noticiero sin fines de lucro y no partidista que distribuye cobertura del gobierno estatal a cientos de medios de comunicación en todo el estado. Está financiado principalmente por la Illinois Press Foundation y la Robert R. McCormick Foundation.

Este artículo apareció por primera vez en Capitol News Illinois y se vuelve a publicar aquí bajo una licencia Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International.

Traducido del inglés por Carlos Loera.