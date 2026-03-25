Las Escuelas Públicas de Rockford recortan más de 100 puestos de trabajo en medio de un déficit de 15 millones de dólares

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Las Escuelas Públicas de Rockford (RPS) están recortando más de 100 puestos de trabajo debido a un déficit presupuestario de 15 millones de dólares.

El superintendente de RPS, Ehren Jarret afirma que los costos han aumentado mucho en los últimos años. El distrito también incrementó apoyo socioemocional tras la pandemia.

"Desafortunadamente, así es como se de un superávit presupuestario a un déficit presupuestario con bastante rápidez", dijo. "Y lamentablemente, la única manera de solucionar esto era reducir el personal".

Jarret afirma que ninguno de ellos son puestos de maestro. Han reducido el 12% del personal administrativo y el 4% de los puestos "no maestros", como los de especialistas en asistencia y entrenadores de la academia.

También afirma que algunos miembros del personal certificado que fueron dejados de baja pasarán a ocupar puestos vacantes de enseñanzas.

Un comunicado de la Rockford Education Association, la unión local que representa el personal profesional del distrito, dice que el problema presupuestario "se debe a años de mala gestión y gastos administrativo excesivos" y creen que se podrían haber encontrado ahorros en otros ámbitos.

El déficit de 15 millones de dólares es casi el 3% del presupuesto de las Escuelas Públicas de Rockford.

No es el único distrito que se enfrenta a déficits multimillonarios esta primavera. Belvidere también está en una situación similar. La junta escolar del distrito 203 de Naperville votó en contra de un plan para recortar el personal debido a su déficit. Y Harlem está cerrando dos escuelas primarias.

Traducido del inglés por Carlos Loera.