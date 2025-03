Dos independientes y un republicano compiten por la alcaldía de Belvidere

Read in English

Los aspirantes a la alcaldía conversaron con los votantes después de participar en un foro de candidatos llevado a cabo en North Boone High School. Es uno de los muchos foros que la League de Women Voters of Greater Rockford ha organizado durante esta temporada electoral. El Student Voice Club patrocinó el evento.

Aquí están los candidatos y sus posiciones sobre cuestiones federales que pueden afectar a Belvidere.

John Albertini, concejal independiente de Belvidere

Ha ocupado un puesto en el concejo municipal durante dos años. Es un supervisor de máquinas y mantenimiento jubilado.

Estas son las razones por las que se postula para alcalde:

"No siento que el pueblo esté adecuadamente representado", dijo Albertini. "Los [residentes] hispanos están muy, subestimados y subrepresentados. Me gustaría cambiar eso".

"Siento que necesitamos más viviendas. La ciudad, si nos fijamos en las señales de población, no ha cambiado en 15 años, porque no hay dónde poner a la gente. Me gustaría conseguir nuevas viviendas. Me gustaría conseguir apartamentos o condominios frente al río".

"Siento que la gente necesita una mejor representación que la gente que ha vivido aquí toda su vida. Tienen una visión de túnel sobre a quién pueden ayudar: sus vecinos o sus amigos, no a toda la ciudad.”

Fred Brereton, ex alcalde de Belvidere, republicano

Está semi-jubilado del negocio de seguros.

"Me postulo porque creo que el concejo municipal de Belvidere necesita trabajar más estrechamente", dijo. "Necesitan trabajar en equipo. También deben poder acercarse a la comunidad y pedir sus comentarios. No pueden venir sólo de la administración. Tiene que ser un camino de dos vias, y luego la administración tiene que escuchar lo que los concejales traen a consideración".

"Actualmente, no veo que se esté discutiendo lo suficiente en el concejo. Y si esto está ocurriendo en privado, es un paso en la dirección correcta, pero la comunidad necesita saber qué se está considerando."

Clinton Morris, alcalde titular, independiente

"Me encanta Belvidere", dijo Clinton. "Y quiero que Belvidere tenga éxito y nosotros lo hemos logrado, y quiero que eso continúe. Creo que lo haremos, bajo el liderazgo adecuado.

"Comercializo Belvidere y todos esos acuerdos, cada uno de esos proyectos que han llegado a mi escritorio, o bien fui y los conseguí o llegaron a mi escritorio desde el principio. Todos han terminado en el escritorio del alcalde. Y así, me reuní con muchos de ellos, con todos. Cada uno de ellos. De hecho, salí y conseguí que Johnny Pamcakes viniera a Belvidere. Salí y promocioné, personalmente, a Dairy Queen para que viniera aquí. También llegué a un acuerdo con Walmart, aunque no parecía que fueran a venir".

Asuntos federales y posible impacto local

La administración Trump está emitiendo recortes a empleos y programas federales.

Cuando se le preguntó si prevén que esas acciones afecten a Belvidere, Morris dijo que espera que no.

Dijo que la financiación federal ayuda a pagar proyectos grandes de infraestructura, como la mejora de la planta de tratamiento de aguas residuales y el puente sobre Appleton Road.

Brereton dijo que es probable que Belvidere, como otras ciudades, se vea afectada por los recortes federales.

"Creo que probablemente todos sentiremos los efectos de algunos recortes financieros", dijo Brereton. "Tenemos que estar preparados para afrontarlos. Pero si tienes un presupuesto sólido y un plan eficaz... y en el pasado teníamos un presupuesto de cinco años, no sólo el presupuesto del año actual. Entonces, cuando algo sucede en Washington o en Springfield, hay que pensar, 'bueno, ¿cómo afectará esto el próximo año y el siguiente, no solo el actual año fiscal?'"

Esta es la perspectiva de Albertini: "Siempre tengo la esperanza de que llegue dinero a nosotros", dijo. "Por suerte, el estado es un gran financiador de esta ciudad. Ayudan con subvenciones, o yo solicitaré más subvenciones del estado. Probablemente me irá mejor con el estado que con el gobierno federal. Pero no voy a desesperarme pensando que no nos darán dinero".

Plan de deportaciones masivas de Trump

El plan de deportación de Trump ha despertado temor en la comunidad latina e inmigrante. Eso incluye a los ciudadanos, que en algunos casos también han sido detenidos como parte de la operación de deportación masiva de Trump.

WNIJ preguntó a los candidatos cuál sería su respuesta a los residentes que están preocupados por la actividad de ICE en la comunidad.

Brereton: "Diría que Belvidere siempre ha sido una comunidad acogedora. Nuevamente volveré a mis comentarios formales esta noche. La importancia de las reuniones de barrio es abordar '¿cuáles son sus preocupaciones?' Podemos intentar adivinar cuáles son, y podríamos estar totalmente equivocados, pero si nos sentamos y lo escuchamos de primera mano, animaremos a la gente a compartir esas preocupaciones. Y le he dicho a mucha gente que, sólo porque seas elegido, no significa que tengas todas las respuestas".

Morris: "No controlo lo que hacen las leyes federales o estatales, en ese aspecto. "Soy alcalde local y solo diré que la ciudad de Belvidere no se involucra, al menos todavía no nos hemos involucrado en ninguna de esas medidas de control".

"No tenemos los recursos, para empezar. Y la otra cosa, a nivel local, esa no es nuestra jurisdicción, francamente".

Albertini: "En cuanto al plan de deportación, es demasiado caótico. Necesita ser un poco más refinado. Entiendo que hay personas que no pertenecen aquí. Son criminales y todo eso, pero aquí hay gente buena. "Y creo que deberían ser investigados adecuadamente para determinar si pertenecen aquí o no, no simplemente ser detenidos y desaparecer porque 'Trump lo dijo'".

"Creo firmemente que la gente quiere venir a este país. Todos comenzaron así en algún momento. Mis abuelos vinieron aquí desde otros países, y todos merecen la oportunidad de venir a Estados Unidos".

El último día para votar es el 1 de abril.

Traducido por Jessica Arzate y Carlos Loera