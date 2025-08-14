El Distrito Escolar de DeKalb inaugura la nueva Dr. Leroy A. Mitchell Elementary School

Read in English

El viernes, el Distrito Escolar de DeKalb abrió una nueva escuela: Dr. Leroy A. Mitchell Elementary.

Lleva el nombre del pastor y educador de DeKalb, Dr. Leroy A. Mitchell, quien habló en la inauguración. Mitchell fue durante mucho tiempo el director del programa CHANCE de Northern Illinois University.

"Esto es tremendo", dijo. "Los jóvenes estarán gustosos por venir a la escuela, quedarse aquí y aprender. Estoy agradecido de tener el nombre de mi padre en este edificio. Estaría encantado".

La ceremonia fue la culminación de una renovación de varios años que costó casi 34 millones de dólares. La superintendente de DeKalb, Minerva García-Sánchez dice que la nueva escuela es una respuesta a las necesidades del distrito.

"Su próposito es para reducir el congestionamiento de estudiantes, equilibriar las inscripciones en todo nuestro distrito y garantizar que todos los niños tengan acceso a un ambiente de aprendizaje moderno, acogedor y seguro", dijo la superintendente.

Más de 400 estudiantes desde kindergarten hasta quinto grado pasaron por las puertas el primer día de clases esta semana.

Es una escuela STEAM, completa con laboratorios para proyectos prácticos. También ofrece programación de educación especial.

Mitchell se encuentra en la parte norte de DeKalb, donde viven más del 30% de los niños en edad primaria del distrito. El distrito dice que eso significa que casi todos los estudiantes de educación general de la escuela viven lo suficientemente cerca para poder caminar o ir en bicicleta.

Traducido por Carlos Loera