Elgin Youth Symphony Orchestras recibió un premio estatal

Read in English

Una orquesta juvenil del norte de Illinois fue reconocida recientemente por sus esfuerzos en la comunidad.

La organización Elgin Youth Symphony Orchestras recibió el Premio de Relaciones Comunitarias del Año 2025 del Illinois Council of Orchestras.

Matthew Sheppard, el director artístico de EYSO, dijo que era necesario ofrecer educación musical a los estudiantes quienes no podían Así que la orquesta ideó un plan.

"Y la junta de directores lo leyó", explicó Sheppard," y dijo: 'No tenemos los fondos para hacer esto ahora mismo. No sabemos de dónde vendrán, y nos da igual, porque esto nos importa'. Y entonces, la junta de directores dijo: 'A toda máquina, hagámoslo realidad'".

Dijo que de ahí surgió la idea de Starter Strings de EYSO. Fue lanzado en 2021. Este programa brinda a los estudiantes elegibles acceso a clases gratuitas de violín y viola en el Distrito Escolar U-46 de Elgin.

Tracy Dullea, directora de Starter Springs, dijo en un comunicado de prensa que se dedican a fomentar la participación intencional.

"Tal vez los estudiantes se ayudan entre sí al tocando con confianza", dijo Dullea, "sentándose junto a un compañero quien necesita un par de demostraciones más o traducciones al español, o simplemente presentarse preparado y entusiasmado por aprender y crecer. “Es verdaderamente una expresión de alegría donde la cultura de una comunidad servicial está siempre presente”.

Sheppard dijo que las artes son una necesidad.

"Están lejos de ser un lujo, en particular en tiempos difíciles", dijo. "Son parte del aire que respiramos y de la comida que comemos y que nos nutren. Así que estamos muy agradecidos a todos por ayudarnos a hacer posible esto".

Muchas organizaciones están lidiando con recortes de fondos del gobierno. A esto es a lo que se refería Sheppard cuando dijo "tiempos difíciles". Dijo que la orquesta no está teniendo ningún problema de mayor importancia.

"Hay algunas subvenciones que esperábamos solicitr que habrían sido directamente beneficiosas para Starter Springs", dijo, "o porque este es un programa que financiamos, EYSO, no pedimos ni un centavo a nuestros socios del distrito escolar. Se habrían necesitado subvenciones para compensar otros costos que nos permitirían dirigir más fondos hacía Starter Springs, pero esas subvenciones han sido eliminadas".

Starter Strings se está actualmente asociando con las escuelas primarias Oakhill y Ronald D. O'Neal.

Sheppard dijo que la orquesta está en busca de expandirse a otras escuelas en el Distrito Escolar U-46 de Elgin.

Traducido por Carlos Loera