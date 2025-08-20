Caminando por los pasillos de la nueva escuela primaria Dr. Leroy A. Mitchell

Read in English

Los equipos de construcción están terminando el gimnasio y hay alfombras que instalar en la nueva escuela primaria Dr. Leroy A. Mitchell de DeKalb, pero mientras el director Maurica McDavid camina, se pueden esuchar niños riéndose en el salón.

"Esos son nuestros amigos del kinder", dijo, "probablemente estén aprendiendo mientras juegan en este momento. Ah mira, están jugando pato, pato, ganso".

Más de 400 estudiantes desde kindergarten hasta quinto grado se sientan en estos salones. Para McDavid, todavía es un poco difícil creer que sea la culminación de un esfuerzo de renovación de varios años y casi 34 millones de dólares para transformar el antiguo edificio de enfermería de Northern Illinois University.

En la gran inauguración oficial, la superintendente Minerva García-Sánchez dijo que, al final del día, esta nueva escuela es una respuesta a las necesidades del distrito.

"Su próposito es para reducir el congestionamiento de estudiantes, equilibriar las inscripciones en todo nuestro distrito", dijo, "y garantizar que todos los niños tengan acceso a un ambiente de aprendizaje moderno, acogedor y seguro".

McDavid dijo que abrir esta escuela les permite reducir el tamaño de las clases y al mismo tiempo disminuir la dependencia del transporte en autobús. Eso es porque Mitchell se encuentra en la parte norte de DeKalb, donde viven más del 30% de los niños en edad primaria del distrito.

"Dentro de nuestro población de educación general", dijo McDavid, "deberíamos tener prácticamente solo estudiantes que caminen, lo que significa que todos viven a una milla y media de distancia".

Una nueva escuela también significa que pueden pensar en el diseño del salón, tanto en términos de cómo se organizan los salones en el edificio como de cómo se configura cada salón individual.

"Creo que algo que hay que destacar sobre Mitchell", dijo el director, "es que fue en particular diseñada con algunas de nuestros programas especiales en mente, en lugar de ser un idea de último momento con algunos de estos edificios más antiguos donde la educación especial se gestionaba diferente en los años 70".

El programa de educación especial de DeKalb es conocido en el distrito como "SOAL", abreviatura de "Oportunidades Especializadas para Habilidades Académicas y para la Vida". En Mitchell, los estudiantes en el programa comparten una parte de la escuela con niños de su misma edad, en lugar de estar aislados.

"[Aquí está] uno de nuestros maestros de SOAL trabajando duro", dijo McDavid, entrando a una de esas clases mientras un maestro descargaba cajas. "Entonces, con nuestro programa SOAL en particular, la idea de tener estos espacios de trabajo donde los estudiantes puedan hacer trabajos en grupos pequeños".

Mitchell es una escuela STEAM, completa con laboratorios para proyectos prácticos con enchufes colgados del techo. También tienen un salón de música, un jardín comunitario, y por supuesto, un espacio para el recreo.

"Mira acá. ¡Miran ese patio de recreo!" dijo el director. "¡Vamos! Entonces ya está, las astillas de madera se colocan en su lugar, se echa el caucho y se pinta la parte superior negra".

La escuela lleva el nombre del pastor y educador de DeKalb, Dr. Leroy A. Mitchell. Fue durante mucho tiempo el director del programa CHANCE de NIU. Dr. Mitchell estuvo presente y habló en la gran inauguración.

"Esto es tremendo", dijo. "Los jóvenes estarán gustosos por venir a la escuela, quedarse aquí y aprender. Estoy agradecido de tener el nombre de mi padre en este edificio. Estaría encantado".

Un mural del propio hombre en la escuela primaria Dr. Leroy A. Mitchell.

El edificio tiene un mural del Dr. Mitchell donde los estudiantes pueden aprender sobre su pasión por la educación. McDavid dice que el plan es que venga a hablar con los niños a principios del año escolar.

Esta nueva escuela también es un regreso a casa para el director McDavid. Creció en DeKalb, comenzó su carrera aquí y sus hijos asisten al distrito.

"De verdad lo considero un absoluto privilegio tener la oportunidad de dirigir este edificio en este momento", dijo. "

También es consciente de que esto es un proyecto importante y que, con eso, conlleva algunas pertubaciones.

"Por lo regular pienso sobre el hecho de que", dijo McDavid, " si leo que alguien está frustrado de tener que cambiar de escuela, por ejemplo, 'mi hijo/a de quinto grados estuvo en esta otra escuela desde el kinder hasta cuarto grado y ahora tiene que cambiar de escuela.' Pienso a mí mismo, 'eso es mi culpa. Lo siento'. Excepto que, por supuesto, yo no tomé la decisión. Pero estoy totalmente de acuerdo con la decisión y creo que podemos venderla, ¿no? La venta es que tendremos clases con menos estudiantes en cada salón. Podemos brindar servicio a esta comunidad sin tener que viajar en autobús durante 25 o 30 minutos. “Por lo tanto, creo que la puesta en marcha de este sitio es buena para DeKalb”.

La mascota de Mitchell son las Monarcas. Hay mariposas pintadas alrededor del edificio. Evoca belleza y crecimiento, pero también a los monarcas les gusta la grandeza: reyes y reinas. McDavid dice que tiene confianza en que pueden desarrollar un sentido de pertenencia y belleza mientras esperan la excelencia académica.

"Estamos hablando de ausentismo crónico", dijo. "Estamos hablando, en última instancia, de rendimiento, de rendimiento académico en las evaluaciones. Pero esas cosas van a suceder dentro de este espacio donde las personas están seguras".

El primer día de clases en la escuela primaria Dr. Leroy A. Mitchell de DeKalb fue el miércoles 13 de agosto.

Traducido por Carlos Loera