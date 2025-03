Ley de Enemigos Extranjeros: qué sabemos de su invocación y del traslado de supuestos miembros del Tren de Aragua a El Salvador

El presidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros el 14 de marzo de 2025 en la que “proclama que todos los venezolanos de 14 años años en adelante que sean miembros del Tren de Aragua (...) deben ser aprehendidos, restringidos, asegurados y removidos, como enemigos extranjeros”.

Dato: El Tren de Aragua es una organización criminal que nació en una prisión venezolana ubicada en el pueblo de Tocorón, estado Aragua –en la zona centro-norte del país–, y que ha expandido su actividad delictiva en al menos 7 países, según la investigación periodística recogida en el libro Tren de Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, de la periodista especializada en criminalidad Ronna Rísquez.

Al día siguiente, el 15 de marzo de 2025, se utilizó esta proclama para trasladar a 137 personas desde Estados Unidos hacia El Salvador, según la Casa Blanca. De acuerdo con la administración Trump, estos trasladados son miembros del Tren de Aragua.

¿Qué establece la proclama del presidente Trump?

Según la proclama de Trump, el Tren de Aragua está llevando a cabo “una guerra irregular y acciones hostiles en contra de Estados Unidos”. La banda criminal –que fue designada por la administración Trump como “organización terrorista extranjera" en febrero de 2025– opera, según el gobierno, “en conjunto con el Cartel de los Soles, la red de narcoterrorismo patrocinada por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela”.

Basado en esto, afirma el presidente, “proclamo que todos los ciudadanos venezolanos de 14 años de edad o mayores que sean miembros del Tren de Aragua, se encuentren dentro de los Estados Unidos y no sean ciudadanos naturalizados ni residentes permanentes legales, están sujetos a ser aprehendidos, retenidos, asegurados y expulsados como enemigos extranjeros”.

¿Cuántas personas fueron trasladadas a El Salvador?

Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, indicó el 17 de marzo de 2024 que en total 261 personas habían sido trasladadas a El Salvador el 15 de marzo de 2025 y especificó que de esa cifra:

137 son venezolanos expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

101 son venezolanos expulsados bajo leyes de inmigración de Estados Unidos.

23 son supuestos miembros de la pandilla salvadoreña MS-13.

No mostró evidencias de lo que dijo, tampoco hay una lista pública disponible de los expulsados y, de acuerdo con una declaración jurada de un funcionario de ICE, “muchas” de estas personas no tenían antecedentes penales en los Estados Unidos.

Según Nayib Bukele, presidente de El Salvador, los 238 venezolanos fueron “inmediatamente trasladados” al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad inaugurada en 2023 donde están detenidos miles de presuntos pandilleros.

¿Cuánto le paga Estados Unidos a El Salvador por recibir y alojar detenidos?

Según Leavitt, Estados Unidos le está pagando alrededor de 6 millones de dólares a El Salvador por la detención de los supuestos miembros del Tren de Aragua. La portavoz no indicó si ese pago es mensual o anual ni cómo se llegó a él.

Desde Factchequeado contactamos al Departamento de Estado para tener más detalles del acuerdo con El Salvador, pero para el momento de esta publicación no nos había respondido. De acuerdo con documentos judiciales, el Departamento de Estado intervino en este arreglo con el gobierno de El Salvador.

La controversia legal por la hora de los despegues

Un juez de una Corte federal del Distrito de Columbia ordenó el 15 de marzo de 2025 que se devolvieran los vuelos que iban a El Salvador con personas expulsadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, a raíz de una solicitud hecha por un grupo de abogados que representan a un grupo de detenidos acusados de ser del Tren de Aragua. El juez, James E. Boasberg, dio la orden verbal entre las 6:45 pm ET y 6:48 pm ET de que los vuelos no despegaran y señaló que, de haberlo hecho, regresaran a Estados Unidos. La orden escrita fue publicada a las 7:25 pm ET. Sin embargo, ningún vuelo fue cancelado ni devuelto.

Los demandantes argumentaron que el gobierno de Trump habría violado la orden del juez. Pero el gobierno afirmó en Corte que los 2 vuelos de personas expulsadas bajo la Ley de Extranjeros Enemigos habían despegado antes de que fuese publicada la orden escrita de las 7:25 pm ET y que el único vuelo que despegó después de esa orden fue de venezolanos expulsados bajo las leyes de inmigración de Estados Unidos. No dijeron nada sobre por qué no regresaron los vuelos.

Según el gobierno, no es obligatorio el cumplimiento de una orden verbal en casos de un injunction (así se le llama en inglés a una orden de una Corte que exige a un individuo o parte deje de hacer una acción específica).

¿Por qué la administración Trump afirma que todos los venezolanos trasladados a El Salvador realmente son miembros del Tren de Aragua?

De acuerdo con la portavoz de la Casa Blanca, la administración está segura de que estas personas pertenecen al Tren de Aragua por “inteligencia”.

“Puedo asegurarle al pueblo estadounidense que la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional están seguros de las identidades de los individuos que estaban en estos aviones y la amenaza que presentan para nuestra patria”, dijo Leavitt.

En una declaración jurada hecha en medio de la disputa legal que existe sobre el traslado de estas personas a El Salvador, Robert Cerna, director interino en Texas de una Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), afirmó que para determinar que cada persona forma parte de la banda criminal utilizan “técnicas investigativas” e información relacionada con antecedentes criminales o registros judiciales; también utilizan vigilancia, encuentros con agentes policiales, entrevistas con miembros del Tren de Aragua, y testimonios de víctimas de esta pandilla, afirmó.

“ICE no se basó únicamente en publicaciones en redes sociales, fotografías del extranjero haciendo gestos asociados a pandillas o tatuajes”, añadió Cerna.

Aaron Reichlin-Melnick, analista de Políticas migratorias de la organización sin fines de lucro American Immigration Council, explicó en su cuenta de X que los enviados a El Salvador “no tuvieron debido proceso” porque “ningún juez ha determinado que son miembros de una pandilla”. “El gobierno los declaró miembros del Tren de Aragua y eso fue todo. No se les permitió la oportunidad de presentar evidencias de que no lo eran”, añadió en otra publicación.

Con esto coincide Rebecca Hamilton, profesora de Derecho Penal de la American University en Washington, D.C. En su cuenta de X publicó una de las fotos de los detenidos en El Salvador siendo llevados a la fuerza por funcionarios encapuchados y agregó: “Estas personas que ves en esta foto no han tenido ningún tipo de debido proceso”.

En la declaración jurada, Cerna indicó que “muchos” de los trasladados a El Salvador no tienen antecedentes penales en los Estados Unidos, pero que “la falta de un historial delictivo no indica que representen una amenaza limitada” sino que “resalta aún más el riesgo que representan” porque “son terroristas sobre los cuales no tenemos un perfil completo”.

Cuando se utilizó esta ley durante la Segunda Guerra Mundial miles fueron detenidos en campamentos sin evidencias de haber cometido delito

La Ley de Enemigos Extranjeros se había invocado sólo durante guerras declaradas. La más reciente fue cuando luego de que el Imperio de Japón, el 7 de diciembre de 1941, atacara la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawaii, provocando la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Entre el 7 y el 8 de diciembre de ese año, el presidente Franklin D. Roosevelt, amparado en la Ley de Enemigos Extranjeros, firmó las proclamaciones 2525, 2526 y 2527 con las que catalogó a los nacionales de Japón, Alemania e Italia (los 3 países que conformaban el Eje en la Segunda Guerra Mundial) que estaban en territorio estadounidense como “enemigos extranjeros”.

De acuerdo con los Archivos Nacionales de Estados Unidos, más de 31,000 sospechosos de ser “enemigos extranjeros” y sus familiares fueron internados en campamentos del Servicio de Inmigración y Naturalización (la agencia migratoria del momento) y en instalaciones militares. En muchos casos, familiares que tenían ciudadanía estadounidense decidieron permanecer en los centros de reclusión junto a su familiar internado extranjero.

“Muchos de estos detenidos sin evidencia de criminalidad, no tuvieron acceso a una audiencia, ni el derecho a una defensa legal significativa, y algunos estuvieron detenidos hasta por 10 años”, dijo a Factchequeado en entrevista telefónica Katherine Yon Ebright, abogada experta en Seguridad Nacional y en Poderes de Guerra del Brennan Center for Justice, organización aliada de Factchequeado.

Una investigación hecha en 1992 para el Law Review de la Universidad de Nueva York (NYU) encontró registro de una persona que pasó 3,702 días (10 años y 1 mes) detenida bajo esta ley. El promedio del tiempo que los extranjeros pasaban detenidos era de 2,095 días (5.7 años), de acuerdo con la investigación.

Primera fecha de publicación de este artículo: 18/03/2025