La Biblioteca Pública de Rockford encuentra su nuevo director ejecutivo no muy lejos de casa

La Biblioteca Pública de Rockford (RPL) anunció el miércoles que su junta directiva ha elegido a Anthony Cortez como el nuevo director ejecutivo de la biblioteca.

Cortez, residente de Rockford de toda la vida, ha pasado casi una década en RPL, desempeñándose como director de finanzas y director de TI.

La biblioteca, en un comunicado de prensa que anunciaba la elección, elogió a Cortez, diciendo que su "conocomiento operativo, estilo colaborativo y fuerte compromiso con el impacto en la comunidad lo hacen idealmente apto para liderar a RPL en su próxima etapa".

También en el anuncio, el ex presidente de la junta directiva de RPL y actual fideicomisario, Paul Logli, elogió la elección.

"Anthony es un líder con visión de futuro quien entiende el poder de las bibliotecas para cambiar vidas", dijo Logli. "Cuenta con la confianza de nuestro personal y la visión para seguir aprovechando el increíble impulso que RPL ha logrado".

Cortez devolvió los elogios mientras se prepara para tomar cargo de la biblioteca.

"Es un gran honor dirigir la Biblioteca Pública de Rockford en este emocionante momento de su historia", se le cita en el comunicado. "Espero trabajar en estrecha colaboración con nuestro talentoso personal y socios comunitarios para ampliar las posibilidades de la gente de Rockford".

Cortez sucede a Lynn Stainbrook, quien dirigió a RPL desde 2014. La biblioteca dice que ella jugó un papel fundamental en cuestión de reimaginar la infraestructura, los servicios y la visión a largo plazo de la biblioteca.

Stainbrook expresó pensamientos positivos mientras entrega las riendas a Cortez.

"Estoy profundamente agradecida por la oportunidad de servir a RPL y a la comunidad de Rockford", dijo Stainbrook. "El compromiso de Anthony con servicio público y la innvovación será de gran utilidad para la biblioteca y nuestra ciudad durante muchos años”.

Como director ejecutivo, Cortez supervisará el sistema de biblioteca de cuatro sucursales y se basará en la reciente gran inauguración de la nueva biblioteca principal de RPL.

Traducido por Carlos Loera.