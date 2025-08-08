La Junta de Educación de Sycamore buscará un nuevo superintendente de distrito

Read in English

La Junta de Educación de Sycamore y el superintendente Steve Wilder deciden separarse.

EL acuerdo fue anunciado el viernes por la noche durante una reunión especial de la junta, que fue publicada sólo con un día de anticipación.

El presidente de la junta escolar de Sycamore, Michael DeVito, dice que querían informar a la comunidad lo más pronto posible.

"Pero les diré esto", dijo, "nunca es ideal convocar una reunión dentro de las 48 horas. Tener un plazo tan corto, aunque legalmente está permitido, es difícil".

DeVito dice que esperar hasta la próxima reunión programada regularmente el 26 de agosto para anunciar la noticia habría sido peor.

"En este caso particular", dijo el presidente de la junta, "llegar a un acuerdo mutuo y hacerlo durante el verano, incluso unas semanas antes de que comience las clases, creo que ayuda a minimizar las interrupciones, en lugar de hacerlo a mitad de año".

DeVito dice que no puede decir exactamente por qué Wilder y el distrito se separan, solo que fue un "acuerdo mutuo"

El ahora ex superintendente Steve Wilder tiene contrato hasta la próxima primavera y seguirá recibiendo su salario, pero ya no trabaja para Sycamore. Según el acuerdo, está permitido trabajar fuera del distrito por lo mientras.

Wilder había estado en el puesto desde 2020. En un comunicado a WNIJ, Wilder dijo: "Como resultado del acuerdo mutuo que la junta aprobó el viernes por la noche, todavía estoy empleado por el distrito, pero no estoy trabajando para el distrito. No puedo hablar sobre los planes de la transición, solo que entró en vigor con la acción de la junta el viernes por la noche y cualquier plan de transición adicional fue parte del comunicado de la junta durante la reunión".

"Sycamore 427 tiene un gran personal y liderazgo", continuó Wilder, "y estoy seguro de que podrán afrontar el inicio del año escolar. He disfrutado servir en Sycamore y le deseo lo mejor al distrito y a la comunidad".

Según un comunicado publicado por la junta, el superintendente asistente de recursos humanos y programas educativos, Nick Reineck, actuará como superintendente interino.

La Junta de Educación trabajará con la Illinois Association of School Boards para facilitar el proceso de entrevista y contratación para el próximo superintendente.

El vídeo de la reunión especial de la junta puede ser visto aquí.

Traducido por Carlos Loera