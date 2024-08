Noticias de Freeport: Ayuntamiento busca feedback sobre presupuestos, advertencia del virus ‘la quinta enfermedad’

Bienvenidos a FREEPOD, una fuente de noticias locales para todos en el área de Freeport. Este podcast semanal es traído a usted a través de un grupo voluntario dedicado a traer noticias objetivas e imparciales especificas a nuestra comunidad.

Otorgaciones adicionales para el sistema de agua de Freeport

Darin Stykel, un socio de ingeniería en Fehr Graham, anunció que Freeport ha recibido la confirmación de las subvenciones que Fehr Graham había solicitado por parte de la ciudad. Entre ellos se incluyen los 7.3 millones de dólares de financiación de contaminación para Well House 12 de parte de la Agencia de Protección Ambiental de Illinois o IEPA por sus siglas en inglés como una subvención financiada en total y otro préstamo de 6.7 millones de dólares de IEPA para el mismo proyecto con una condonación de 4.76 millones de dólares. Stykel también solicitó y recibió una subvención financiada en total de por poco más de 3 millones de dólares para el reemplazo de la línea de servicio de plomo de la Fase 4 de IEPA. Estas cantidades son en adición a la subvención financiada en total de $960.000 que aseguró el congresista Eric Sorensen para Wellhouse 12 en el 2024 y los 1.6 millones de dólares adicionales en financiación que aseguró para el reemplazo de tubería de agua en el 2025. Cualquier financiación restante para los proyectos será manejada entre el presupuesto de la ciudad. Freeport ha recibido 14 millones de dólares en subvenciones financieras para proyectos de infraestructura hídrica.

Actualización del mantenimiento de carretera

Mantenimiento de las carreteras sigue entre toda la ciudad. La reconstrucción de Adams Avenue aún se está trabajando a diario y se han colocado bordillos en algunas partes del proyecto. Oak Avenue desde South Street a Galena Avenue está siendo repavimentada. El mantenimiento en Ridge Drive y Westwood Avenue que continuará hasta fin de año incluye la remoción de árboles, refacciones de infraestructura hídrica, y pavimentación, y al mismo tiempo, el reemplazo de la línea de servicio de plomo se está realizando sobre Whistler Avenue. Los señaleros de carretera cerrada para el 22 de agosto de 2024 les dan a trabajadores el espacio y seguridad apropiado para trabajar. Ignorándolos puede resultar en una lesión, mal funcionamiento del proyecto, y otros problemas de construcción. La ciudad pide a los conductores que presten atención a los señaleros y que los obedezcan con la máxima precaución. Al fin de cada día, las áreas de construcción se vuelven a abrir para que los residentes puedan entrar y salir de las entradas de coche, sin embargo, es probable que haya retrasos manejando por el área. Si tiene cualquiera pregunta, favor de referirse a la página de Facebook de Freeport o llame al Ayuntamiento al 815-235-8200.

Educación infantil

League of Women Voters de Freeport está patrocinando una presentación hecha por Sara Latimer, directora de educación infantil para el distrito escolar #145 de Freepor. Latimer se enfocará en la importancia de lograr que los estudiantes jóvenes tengan un buen comienzo en sus primeros años escolares y cómo se puede lograr eso a través de los esfuerzos cooperativos de los padres de los estudiantes y otros miembros familiares al igual que maestros. El evento, que está programado para el próximo martes, 27 de agosto a las 6:30 p.m. en uno de los salones de educación infantil en Blackhawk Elementary School, está abierto al público y conversación será alentada.

La quinta enfermedad

Funcionarios federales de salud están advirtiendo que casos de un virus respiratorio conocido como parvovirus B19, también conocido como la quinta enfermedad, están aumentando en todo el país. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han reportado ver un aumento en infecciones, en particular entre los niños de edades 5 a 9. Las infecciones en general surgen a finales de invierno, primavera y principios de verano, pero este año la infección se está esparciendo al comenzar el año escolar. El virus se esparce de persona a persona en tres maneras: gotas respiratorias o exposición a la sangre de una persona infectada, o durante un embarazo de madre a feto. La mayoría de las personas infectadas son asintomáticas, pero para aquellos quienes si muestran síntomas, pueden variar dependiendo la edad. En los niños, a comienzos, la enfermedad puede causar síntomas parecidos a la gripe, incluyendo fiebre, dolor de cabeza, y tos. Es ahí donde los niños son más contagiosos, y esto suele durar varios días.

¿Qué está pasando con los árboles de manzana silvestre?

¿Por qué parece que muchos de nuestros árboles de manzana silvestre se están muriendo? Según un experto de silvicultura regional, los árboles de manzana silvestre y algunas otras especies de árboles este año están experimentando una tasa más alta de trastornos fúngicos debido al clima húmeda que hemos tenido durante la primavera y el verano. Los trastornos fúngicos pueden dejar a los árboles con hojas descoloridas, manchas, caída prematura de hojas, y en general una apariencia no saludable. Para los árboles de manzana silvestre, este trastorno se le llama “la costra de manzana.” La costra de manzana no mata a los árboles y no es algo por preocuparse. También no es necesario un tratamiento para el árbol en este punto de la temporada ya que el trastorno fúngico ha corrido por todo el árbol. Una cosa que usted puede hacer para ayudar prevenir que los árboles desarrollen trastornos fúngicos es limpiar las hojas en su yarda y luego deshacerlas en un sitio de deshechos. ¡Todo debería regresar a lo normal la próxima primavera!

Nuevos oficiales de policía de Freeport prestan juramento

Recientemente, la fuerza policial en Freeport creció significativamente cuando cinco nuevos oficiales prestaron juramento en una reciente reunión del Ayuntamiento. Cuatro hombres y una mujer se irán a entrenamiento de la academia antes de irse a las calles para proteger y servir a Freeport. Los nuevos oficiales son Julian Benedict, Brook Colberg, Jace Hail, Derek DeVries, y Diego Escobar. Hail es un policía de segunda generación ya qye su padre, Lamar, era un diputado para el departamento del alguacil. También prestó juramento DJ, el nuevo policía canino del grupo K-9 de Freeport. Él y su compañero, Richard McElmeel, han estado trabajando por un tiempo, pero ahora DJ es un miembro oficial del departamento.

Colby Smith 4-mile Classic

La carrera anual Colby Smith 4-mile Classic será corrida, en persona o virtualmente, este sábado y domingo, 23 y 24 de agosto. Registración en línea para la carrera en persona termina mañana, 23 de agosto, a las 2:59 p.m. en www.runsignup.com . La carrera es parte del circuito de Rockford Road Runners certificada por un recorrido de 4 millas comenzando en la Iglesia St. Thomas, 1400 Kiwanis Drive en Freeport, y terminando en el campo de fútbol americano de la escuela Aquin en 1419 S Galena Avenue. Transportación está disponible en la línea de meta, y más información está disponible en el sitio de web. Los mejores ganadores, ambos hombres y mujeres, son premiados con trofeos, y se les dan medallas a los tres mejores corredores y corredoras en todos los grupos de edades. Todos los participantes recibirán una playera atlética de manga larga. Este es el 17mo año el Colby Smith Memorial 4-Mile Classic y Memorial Scholarship Fund honra la memoría de Colby J. Smith. Ingresos de la carrera financian las becas para que estudiantes puedan asistir a las Escuelas Católicas de Aquin, con más de $158.000 en becas dadas desde el 2010. Donaciones se pueden hacer a través del botón “donate” en nuestro sitio web sin participar en la carrera.

United Way publica un aumento en sus donaciones con respecto al año anterior

El United Way of Northwest Illinois reporta un aumento de casi un 7 por ciento en donaciones tras el año pasado. A través del proceso de otorgando financiamiento para fines sin lucro locales, United Way ha unido a agencias asociadas locales quienes están trabajando para solucionar las necesidades más urgentes de nuestras comunidades. Durante los varios meses pasados, Community Impact Committees y la junta de directores de United Way se reunieron y otorgaron más de $227.000 para educación, salud, estabilidad financiera e iniciativas para necesidades básicas en nuestra región.

Festival de autores de Pretzel City

Freeport tiene una cantidad de escritores publicados y este sábado, 24 de agosto, autores locales talentosos conocerán a sus lectores y al público para hablar de libros, escritura, publicación, y más en la Biblioteca Pública de Freeport en 100 East Douglass Street en Freeport. Autores confirmados por ahora incluyen a Catherine Baldwin (también conocida como Kit), Deb Borys, Ed Finch, Tom McKay, Kim Mclver-Sigafus, Adam Moderow, C.L. Paur, Stephanie Pollock, Vicki Schroeder, Roger Schulzm y Rod Vick, Este evento se llevará a cabo en Debate Square a lado de la Biblioteca o en la sala principal de reuniones de la Biblioteca en caso de lluvia. Habrá música en vivo proporcionada por cuatro miembros de la orquesta de la Escuela Secundaria de Freeport de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. y por supuesto, Union Dairy al lado está listo para ayudar con su antojo durante su visita.

Calendario de deportes juveniles de YMCA

Family YMCA of Northwest Illinois ha publicado su calendario de deportes juveniles para el próximo año escolar 2024-2025 con las familias en el área en cuenta. Este calendario comprehensivo dispone todas las fechas y detalles esenciales para una gran variedad de actividades deportivas incluyendo fútbol al aire libre y fútbol sala, voleibol, flag football al aire libre, basquetbol, y T-ball. YMCA indica que participando en deportes juveniles es más que actividad física -- también se trata de crecer la confianza, aprender cómo trabajar en equipo, y hacer memorias para toda la vida. Sus programas son diseñados para apoyar el desarrollo de atletas jóvenes, ya sea si están descubriendo una nueva pasión o perfeccionando habilidades existentes que permitirán la resiliencia y la disciplina que les servirán en el futuro. El calendario puede ser descargado desde el sitio web del YMCA en https://freeportymca.org/ - solo haga clic en “programs y luego “youth sports” desde la página principal.



Reuniones para voluntarios comienzan a las 6:00 p.m. en la YMCA – todos los voluntarios están requeridos en asistir.

Los puestos se llenan rápidamente y son por orden de llegada.

Una firma de padres y un correo electrónico son requeridos para cada exención para finalizar la registración.

Las formas y el pago SOLO son aceptados en el Family YMCA of Northwest Illinois

2998 W. Pearl City Rd.,

Freeport, IL 61032

815-235-9622

www.freeportymca.org

La reunión del Ayuntamiento para aportar al presupuesto de 2025

Apunten en su calendario para una oportunidad para dar su opinión sobre el presupuesto de 2025 para la ciudad de Freeport. El martes, 3 de septiembre, a las 5:00 p.m., el público está invitado a asistir a Council Chambers en el Ayuntamiento, 314 W. Stephenson Street en Freeport, para aprender y aportar su opinión. El administrador municipal Rob Boyer y el personal del departamento de finanzas suministrarán información general sobre el proceso de presupuesto y, luego, quienes asisten pueden opinar sobre lo que se financiará en sus barrios y en la comunidad. La línea de tiempo para el presupuesto de la ciudad para el 2025 se extiende desde septiembre a noviembre con el documento final para el 2025 siendo aprobado en diciembre de este año. El público tendrá otra oportunidad para dar su opinión durante una reunión similar el lunes, 28 de octubre.

Concurso municipal de fotos

¡Usted tiene un poco más de una semana para entrar al concurso inaugural de fotos de Freeport! La fecha límite para las entras es el 31 de agosto y fotógrafos pueden compartir hasta tres fotos que siguen las pautas del concurso, las cuales pueden ser encontradas en el sitio web de Freeport. Freeport organizará una encuesta pública a principios de septiembre para que los residentes puedan votar por sus favoritos. La entrada ganadora será presentada en una hoja informática de Freeport y será exhibida en el vestíbulo del Ayuntamiento por un año. ¡Esperamos ver todas sus entradas!

Traducido por Carlos Loera