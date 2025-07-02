© 2026 WNIJ and WNIU
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

Perspectiva: Por el precio de una taza de café al año

Northern Public Radio | By Andrew Nelson
Published July 2, 2025 at 2:00 PM CDT
Destruction in the path of the massive April 9, 2015 tornado that plowed through several northern Illinois communities, killing two people.
Carl Nelson
/
WNIJ
Destrucción en camino del masivo tornado del 9 de abril de 2015 que arrasó varias comunidades del norte de Illinois y mató a dos personas.

Read in English

Soy un fanático del clima y he pasado más tiempo del que debería viendo videos de tornados en YouTube, en particular los de Hank Schyma de Houston, Texas. Su videografía es impresionante, pero su mensaje siempre es claro: perseguir tormentas es peligroso porque los tornados son extremadamente peligrosos. Mire sus videos y, a veces, verá las consecuencias inmediatas de edificios y vidas destruidas. Los vídeos de Schyma también son un testimonio de por qué necesitamos un Servicio Meteorológico Nacional (NWS) completamente financiado.

Según la American Meteorological Society, el NWS proporciona un beneficio económico diez veces superior al que cuesta operar el servicio, lo que equivale a unos cuatro dólares al año para cada contribuyente estadounidense.

En otro caso más de "el ridículo hace cosas ridículas", NWS es otra víctima de los "recortes de DOGE" y ahora ve tasas de personal en sus 122 oficinas de campo en alrededor de 80 por ciento, con algunas oficinas reducidas en más del 40 por ciento. Lo que eso significa es que las oficinas no tienen suficiente personal para cubrir lo que necesita cubrirse. Y lo que a veces es necesario cubrir se reduce literalmente a una diferencia entre la vida y la muerte.

Cuando reciba sus alertas meteorológicas a través de su telefóno, radio meteorológica o sistema de sirena de emergencia en su condado, hay un grupo de meteorólogos capacitados detrás de esas alertas. Esas alertas salvan vidas, ya sean por tornados, inundaciones repentinas, incendios forestales, huracanes y tormentas eléctricas severas.

Me parece que todo esto sin duda vale el precio de una taza de café al año.

Traducido por Carlos Loera
Andrew Nelson
Andrew Nelson has been involved in public education in northern Illinois for more than three decades.
