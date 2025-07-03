Freeport News: Cierres de calles, reciclaje electrónico y fuegos artificiales

Read in English

Actualización sobre cierres de calles

Las obras viales continúan en varias calles de Freeport, donde se están realizando mejoras en las tuberías de agua, los sistemas de alcantarillado y la repavimentación. La avenida Carroll está cerrada desde Galena hasta Empire por estas mejoras, y la construcción está en marcha en la calle Cleveland, entre las calles Burchard y Locust, y en la avenida Blackhawk, entre las calles Empire y Dewey.

Las áreas de construcción se reabren al final de cada día para que los residentes puedan entrar y salir de las entradas de vehículos durante la construcción. Pueden ocurrir retrasos y, en ocasiones, las maniobras en la zona pueden tomar más tiempo. La señalización proporciona a los equipos el espacio y la seguridad adecuados para trabajar, e ignorarla podría causar lesiones, problemas con el proyecto y más. Por favor, preste atención y obedezca las señales para la seguridad de todos.

Evento de Reciclaje Electrónico

En otras noticias de la ciudad, la ciudad de Freeport organizará un evento de reciclaje electrónico el sábado 19 de julio en el recinto ferial del condado de Stephenson de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Los residentes de Freeport pueden traer hasta tres artículos con monitores. Esto incluye televisores, computadoras portátiles, pantallas de computadora y teléfonos inteligentes. Otros artículos aceptados sin límite incluyen teclados, torres de computadora, altavoces, impresoras y máquinas de fax/fotocopiadoras. No se aceptarán electrodomésticos.

Este evento de reciclaje es solo para residentes de Freeport y los asistentes deberán presentar una identificación de Freeport antes de entregar sus artículos. Esta recolección es un paso más para garantizar que la comunidad esté libre de vertidos ilegales y la Ciudad agradece a todos los que participan en el logro de este objetivo.

Campaña de Seguridad Vial del 4 de Julio

El Departamento de Policía de Freeport se centrará en los conductores bajo los efectos del alcohol o drogas y sin cinturón de seguridad durante las medidas de control de tráfico del 4 de Julio. Esta campaña de seguridad se extenderá hasta el próximo lunes 7 de julio.

El jefe de policía, Chris Shenberger, pide a todos los residentes y visitantes que celebren el Día de la Independencia de forma segura, evitando conducir bajo los efectos del alcohol, el cannabis u otras sustancias perjudiciales. Los agentes trabajarán diligentemente para mantener a los conductores bajo los efectos del alcohol fuera de la carretera y garantizar que todos lleven el cinturón de seguridad abrochado.

El Departamento de Policía de Freeport se une a la Policía Estatal de Illinois y a más de 200 departamentos de policía y sheriff locales en esta iniciativa estatal. La campaña es posible gracias a los fondos federales para la seguridad vial administrados por el Departamento de Transporte de Illinois.

Nuevo director atlético en Highland

El Highland Community College ha anunciado que Michael Broskowski ha asumido el cargo de director atlético de los Cougars. La presidenta de Highland, Christina Kuberski, afirma que, con raíces en el Medio Oeste, una sólida trayectoria en el atletismo universitario y entusiasmo por la construcción de comunidad, Broskowski está ansioso por aprovechar el impulso generado por los entrenadores, la cultura y el crecimiento del programa de la universidad.

Originario de Wisconsin, sus padres viven a solo 128 kilómetros de Freeport, en Jefferson, Wisconsin, y él conoce muy bien Highland. Graduado de la Universidad de Western Illinois con un título en radiodifusión, comenzó su carrera profesional en medios deportivos, trabajando durante cinco años como director de radiodifusión y relaciones con los medios en las ligas menores de béisbol. Cursó una maestría en administración deportiva en la Universidad Estatal de Arkansas y se incorporó con éxito a la administración deportiva como director atlético asociado en Arizona Western College.

Broskowski cree firmemente que el éxito deportivo comienza con relaciones significativas entre entrenadores y personal deportivo, atletas, administración y la comunidad. Broskowski afirmó: “Nuestros atletas están aquí por dos años cruciales. Es una gran oportunidad, no solo para formar atletas, sino para formar grandes personas”.

Highland nombra a Erik Walton entrenador principal del equipo masculino de baloncesto de los Cougars

En otras noticias sobre entrenadores en Highland Community College, Erik Walton ha sido nombrado entrenador principal del equipo masculino de baloncesto de los Cougars. Con una sólida trayectoria en el baloncesto universitario y una trayectoria profesional única en trabajo social, Walton aporta una combinación de experiencia como entrenador, comprensión y liderazgo al puesto.

Walton, quien destacó en el Joliet Junior College a finales de los años noventa, ayudó a su equipo a lograr el tercer puesto en el campeonato nacional. Posteriormente, jugó en el Eureka College, donde una fractura de pierna cambió su perspectiva de jugador a entrenador. Posteriormente, se licenció en historia en la Universidad de Aurora.

Walton cuenta con un sólido currículum como entrenador tanto en el nivel de junior college como en el de preparatoria. Fue entrenador asistente del Joliet Junior College durante las temporadas de subcampeonato y campeonato nacional de la Asociación Nacional Atlética de Junior College (NJA), y posteriormente contribuyó a los programas de baloncesto de preparatoria en Coal City y Oregon, Illinois. Ha sido entrenador asistente de los Cougars desde la temporada 2022-23, ayudando al equipo a desenvolverse en la altamente competitiva División I de la Asociación Nacional de Atletismo Universitario Junior.

Desde 2007, Walton también ha trabajado como trabajador social. En 2020, se unió a Malcolm Eaton Enterprises en Freeport, donde apoya a personas con discapacidades mentales y físicas. Esta faceta de su carrera hamoldeado su filosofía y su paciencia como entrenador y mentor, y Walton afirma que el trabajo le enseñó el poder de la paciencia, la resiliencia y la comprensión.

Walton ha establecido cuatro objetivos para sus jugadores: Graduarse. Ser un buen ciudadano. Contribuir a la comunidad. Y, adondequiera que vayan, enviarle una camiseta al entrenador Walton.

VOICES obtiene una subvención nacional para modernizar su programa de mascotas

VOICES del Condado de Stephenson modernizará y renovará su programa de mascotas en refugios gracias a una subvención de $38,000 de RedRover, una organización nacional sin fines de lucro dedicada al bienestar animal. VOICES ayuda a sobrevivientes de violencia doméstica y sexual, y el año pasado asistió a más de 800 sobrevivientes.

La directora ejecutiva de VOICES, Beth Maskell, afirma que la subvención permitirá a la organización revitalizar y ampliar la capacidad de su programa de mascotas en refugios. Renovarán dos habitaciones del refugio para que sean más aptas para mascotas, mejorarán el área de juegos para perros al aire libre y financiarán atención veterinaria y alojamiento a corto plazo para las mascotas que no pueden quedarse en el refugio con sus dueños. Maskell señaló que solo el 19% de los refugios en EE. UU. admiten mascotas y que las estadísticas muestran que los sobrevivientes prefieren permanecer en una relación abusiva antes que abandonar a sus mascotas. Esta subvención debería ayudar a estabilizar el programa de VOICES durante los próximos años.

RedRover otorgó 12 subvenciones para Vivienda Segura por un total de más de $555,000 en su primera ronda de subvenciones de 2025. VOICES fue la única organización de Illinois seleccionada en esta ronda.

FHN ofrece un curso de Cuidado Seguro

FHN ofrece nuevamente el curso Fundamentos de Cuidado Seguro con RCP el sábado 12 de julio, de 9:00 a. m. a 3:30 p. m., en la planta baja del Hospital

FHN Memorial en Freeport.

El curso está diseñado para preparar a los estudiantes de 6.º a 8.º grado para que estén seguros cuando estén solos en casa o cuidando niños. El curso de un día completo cuesta $50 e incluye el Manual del Estudiante de Fundamentos de Cuidado Seguro, la tarjeta de finalización y la práctica básica de RCP. Tenga en cuenta que el curso no califica para obtener la certificación completa en RCP. Hay asistencia financiera disponible para los estudiantes elegibles. Para obtener más información o si tiene alguna pregunta, llame al 815-599-6707. Es necesario registrarse y puede hacerlo en línea en www.fhn.org/safesitter.

Autoservicio de Culver's abierto de nuevo

El servicio de autoservicio y el estacionamiento ampliados de Culver's en Freeport ya están disponibles para los clientes. Aún faltan los últimos

retoques, pero el espacio adicional aumentará la capacidad de los clientes y ofrecerá más espacio para que los vehículos puedan hacer fila. Los lugares de estacionamiento adicionales están a la derecha después de entrar en la entrada original.

¡Tutty llegará pronto!

Hay mucho que esperar del Tutty Baker Fest de este año, del 11 al 13 de julio. Descubre más sobre todos los eventos que disfrutarás en esta celebración comunitaria llena de diversión para todas las edades buscando "Tutty Baker Fest" en Facebook. ¡Y no olvides escuchar la entrevista a fondo de FREEPOD publicada el martes para obtener más información de la alcaldesa de Freeport, Jodi Miller!

¡Fuegos artificiales!

Hay varios eventos de fuegos artificiales planeados para celebrar el Día de la Independencia en la zona de Freeport. Las fechas y ubicaciones incluyen:

3 de julio en Hanover, Shannon y Warren;

4 de julio en Stockton, Galena y Mount Carroll;

5 de julio en Apple Canyon Lake, Warren y Savanna;

12 de julio en Freeport como parte de los Días de Tutty Baker;

y 19 de julio en German Valley.

Se recuerda a quienes tengan mascotas que muchos animales pueden molestarse mucho con los ruidos fuertes asociados con los espectáculos de fuegos artificiales, por lo que probablemente sea mejor dejar a sus amigos peludos en casa.

Música en Chicago

Música en Chicago continúa esta noche con la actuación de The Real Deal con Synergy Band. Este popular evento musical, una tradición de más de 20 años, se celebra en la Art Plaza del centro de Freeport, en la esquina de Chicago Avenue y Douglas Street. El recinto es ideal para una reunión social con amigos o para traer a la familia y mantas para que se sienten en el césped.

La entrada requiere una donación de $5 y los niños menores de 5 años entran gratis, lo que les da acceso a las mejores fiestas del verano y a los puestos de comida local. Los voluntarios también sirven bebidas alcohólicas y no alcohólicas durante el evento. Las puertas abren a las 5:30.

La semana que viene…

El próximo miércoles 9 de julio, los amantes del cine podrán disfrutar de The Great Escape, la próxima entrega del Select Pix Classic Film Series en el Teatro Lindo. Presentada por Ed Finch y Alan Wenzel, esta película de acción de la Segunda Guerra Mundial de 1963 está basada en hechos reales y cuenta con un elenco estelar encabezado por Steve McQueen, James Gardner y Richard Attenborough. Las funciones se proyectarán a la 1:00 p.m. y a las 7:00 p. m., seguidas de una charla sobre la película. Este año se celebra la 15.ª edición de la serie de películas presentada por Ed y Alan.

Si tiene hambre mañana o el sábado, este fin de semana, el puesto de salchichas Cub Foods estará a cargo de Rebuilding Together Stephenson County. Estarán allí el viernes y el sábado de 11:00 a. m. a 5:00 p. m. para servir salchichas, hamburguesas, perritos calientes y sándwiches de chuletón. Además, el sábado por la mañana, no olvide probar los productos frescos y deliciosos de los dos mercados agrícolas de Freeport y el de Lena.

El domingo 6 de julio, no se pierdan el Concierto Patriótico Anual "Música Bajo las Estrellas" a cargo de la Freeport Concert Band a las 7:00 p. m. en el Anfiteatro Koenig de Krape Park. El concierto celebrará a nuestro país y honrará a nuestras Fuerzas Armadas, e incluirá la emoción adicional de la Batería G, 2.ª Artillería Ligera de Illinois y sus cañonazos. Por favor, dejen a sus mascotas en casa, ya que los cañonazos podrían asustarlas ¡Asegúrense de anotar este concierto patriótico en su calendario!

También sabemos que olvidamos mencionar que junio es el Mes de los Lácteos, pero nos complace celebrar el helado y el queso en cualquier momento. Según Dairy AgMag, el estadounidense promedio consume 37 libras de queso al año; la mozzarella y el cheddar son dos de los quesos más populares del país, y los productores lecheros estadounidenses, como los del noroeste de Illinois, producen la leche necesaria para producir más de 7 mil millones de libras de queso al año. Sí, nos complace celebrar la industria láctea en cualquier momento.

Si busca algo que hacer esta semana o cualquier otra semana, visite el sitio web de Greater Freeport Partnership en www.greaterfreeport.com y haga clic en "eventos semanales" para obtener una lista completa de muchos más eventos y actividades de entretenimiento y gastronomía en todo el condado de Stephenson. También puede suscribirse al boletín mensual de la ciudad de Freeport en su sitio web, www.cityoffreeport.org.

Para terminar…

Para terminar, como se mencionó anteriormente, si aún no lo ha hecho, asegúrese de escuchar la entrevista a fondo de esta semana, donde el presentador de FREEPOD, Matt Mullen, conversa con la alcaldesa de Freeport, Jodi Miller, sobre el Tutty Baker Fest, que se celebrará del 11 al 13 de julio.

El próximo martes, el presentador de FREEPOD y TimBeck2, Tim Connors, entrevista a Xavier Lassandro, egresado de la escuela secundaria de Freeport, actualmente en su último año en la Universidad de Virginia Occidental. Lassandro es un maestro titiritero que fabrica sus propias marionetas y ha trabajado con varios titiriteros profesionales, incluyendo a aquellos que participaron en la creación de los Muppets.

Como siempre, FREEPOD no podría llegar a ustedes sin el Departamento de Comunicación de Masas de Highland Community College y nuestros enlaces comunitarios y reporteros. ¡Gracias, equipo FREEPOD! Siempre pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook o en el sitio web de nuestro socio de Radio Pública Nacional, WNIJ en DeKalb, en www.northernpublicradio.org. Para obtener más información, incluyendo cómo hacer una contribución deducible de impuestos para apoyar nuestro trabajo, visita nuestro sitio web en www.freepod.org.

Vuelve a sintonizarnos el próximo jueves al mediodía, o a cualquier hora después, en nuestro sitio web o en tu plataforma de podcast favorita, para saber más sobre lo que está pasando en Freeport. ¡Gracias por escucharnos!