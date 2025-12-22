Perspectiva: Jardines de resistencia

Read in Spanish

Son tiempos que exigen valentía para que nuestra nación perdure y siga pareciendo la misma dentro de cuatro años, cado uno de nosotros deberá decidir: ¿Qué haré en este periodo de la historia?

La administración actual ha recortado más de mil millones de dólares en fondos para los sistemas alimentarios locales y regionales. Han desviado 500 millones de dólares en entregas de alimentos a los bancos de alimentos, justo cuando los precios de los alimentos se disparan un 20%. Han eliminado 660 millones de dólares que las escuelas y guarderías utilizaban para comprar alimentos frescos y locales para nuestros hijos.

Esto no es sólo una política: es tiranía. Y cada uno de nosotros debe elegir cómo resistir.

Te sugiero que plantes un Jardin de Resistencia.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses cultivaron huertos de la victoria para alimentar a sus familias y vecinos. Hoy en día, 47 millones de estadounidenses padecen inseguridad alimentaria. Aquí mismo, en el condado de DeKalb, el 17% de nuestros vecinos tienen dificultades para comer.

Resistamos la división cultivando alimentos para compartir. Resista la desigualdad plantando suficiente para todos. Resista la crueldad alimentando a la comunidad.

Siga el ejemplo de personas como Susan Stephens y Austin Cliffe de WNIJ —verdaderos Johnny Paw Paw-seeds— plantando árboles que nutrirán a generaciones. Únase a los que están construyendo el primer Five Point Food Forest.

Somos la ayuda que hemos estado esperando. Pongase de pie. Siembre semillas. Comparta la cosecha.

Plante un Jardín de Resistencia.

Soy Dan Kenney y esta es mi perspectiva.

Traducido por Carlos Loera

