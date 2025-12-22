© 2025 WNIJ and WNIU
Perspectivas son comentarios producidos por y para los oyentes de Hola, a partir de un panel de colaboradores habituales e invitados. Si desea enviar su propia Perspectiva para que la consideremos, envíenos un guión que durará unos 90 segundos cuando se lea (eso es unas 250 palabras) y envíelo por correo electrónico a hola@niu.edu, con "Perspectivas" en la línea de asunto.(Perspectivas are commentaries produced by and for Hola listeners, from a panel of regular contributors and guests. If you would like to submit your own Perspectiva for consideration, send us a script that will run about 90 seconds when read -- that's about 250 words -- and email it to hola@niu.edu, with "Perspectivas" in the subject line.)

Perspectiva: Jardines de resistencia

Northern Public Radio | By Dan Kenney
Published December 22, 2025 at 8:00 AM CST
Original artwork by Greg "Mo" Maupin, additional via Pixabay

Read in Spanish

Son tiempos que exigen valentía para que nuestra nación perdure y siga pareciendo la misma dentro de cuatro años, cado uno de nosotros deberá decidir: ¿Qué haré en este periodo de la historia?

La administración actual ha recortado más de mil millones de dólares en fondos para los sistemas alimentarios locales y regionales. Han desviado 500 millones de dólares en entregas de alimentos a los bancos de alimentos, justo cuando los precios de los alimentos se disparan un 20%. Han eliminado 660 millones de dólares que las escuelas y guarderías utilizaban para comprar alimentos frescos y locales para nuestros hijos.

Esto no es sólo una política: es tiranía. Y cada uno de nosotros debe elegir cómo resistir.

Te sugiero que plantes un Jardin de Resistencia.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses cultivaron huertos de la victoria para alimentar a sus familias y vecinos. Hoy en día, 47 millones de estadounidenses padecen inseguridad alimentaria. Aquí mismo, en el condado de DeKalb, el 17% de nuestros vecinos tienen dificultades para comer.

Resistamos la división cultivando alimentos para compartir. Resista la desigualdad plantando suficiente para todos. Resista la crueldad alimentando a la comunidad.

Siga el ejemplo de personas como Susan Stephens y Austin Cliffe de WNIJ —verdaderos Johnny Paw Paw-seeds— plantando árboles que nutrirán a generaciones. Únase a los que están construyendo el primer Five Point Food Forest.

Somos la ayuda que hemos estado esperando. Pongase de pie. Siembre semillas. Comparta la cosecha.

Plante un Jardín de Resistencia.

Soy Dan Kenney y esta es mi perspectiva.

Traducido por Carlos Loera
Dan Kenney
Dan Kenney is a retired elementary school teacher and the founder of DeKalb County Community Gardens. He's also a published poet and writer.
